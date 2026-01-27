CATL официално обяви старт на масовото производство на натриево-йонни батерии за електромобили

Светът на електрическата мобилност е на прага на фундаментална промяна, след като CATL — безспорният лидер в производството на батерии — обяви прехода на натриево-йонната технология от лабораториите към масовите пътища. Китайският гигант потвърди, че през второто тримесечие на 2026 г. ще започне вграждането на тези иновативни клетки в серийни пътнически автомобили. Този ход бележи края на ерата на „литиевата зависимост“ и обещава да направи достъпни електромобилите дори за райони със суров климат.

Първият модел, който ще влезе в историята с тази технология, е компактният хечбек на марката GAC Aion. Изборът на този партньор не е случаен — двете компании вече работят в тясно сътрудничество по проекта Aion UT Super EV и неговата система за светкавична смяна на батерии Choco-SEB. Новата натриева химия, лансирана под бранда Naxtra, е проектирана да оцелява там, където традиционните литиеви батерии се предават. По време на финалните зимни тестове в Скандинавия, пакетите са показали зашеметяваща устойчивост, запазвайки 90% от капацитета си при смразяващите -40°C.

Техническият директор на CATL, Гао Хуан, подчертава, че натриево-йонните батерии не просто заменят лития, а решават ключови логистични проблеми. Натрият е хиляди пъти по-разпространен и в пъти по-евтин за добив, което ще позволи драстично орязване на крайните цени на автомобилите. Въпреки че енергийната им плътност в момента достига 175 Wh/kg (ниво, съпоставимо с масовите LFP батерии), CATL вече разработва трето поколение на технологията, което да изравни показателите им с най-добрите литиеви алтернативи в рамките на следващите три години.

След официалния старт на производството през юли 2026 година, CATL планира мащабна инвазия на натриевата технология не само при леките коли, но и в сегмента на тежкотоварния транспорт и системите за съхранение на енергия. С живот от над 10 000 цикъла и способност за зареждане дори при -30°C без нужда от подгряване, новите батерии са на път да превърнат електромобила от луксозна играчка в надежден инструмент за всяка географска ширина.