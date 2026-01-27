Новини
CATL официално обяви старт на масовото производство на натриево-йонни батерии за електромобили

27 Януари, 2026 17:15 937 8

Първият модел, който ще влезе в историята с тази технология, е компактният хечбек на марката GAC Aion

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на електрическата мобилност е на прага на фундаментална промяна, след като CATL — безспорният лидер в производството на батерии — обяви прехода на натриево-йонната технология от лабораториите към масовите пътища. Китайският гигант потвърди, че през второто тримесечие на 2026 г. ще започне вграждането на тези иновативни клетки в серийни пътнически автомобили. Този ход бележи края на ерата на „литиевата зависимост“ и обещава да направи достъпни електромобилите дори за райони със суров климат.

Първият модел, който ще влезе в историята с тази технология, е компактният хечбек на марката GAC Aion. Изборът на този партньор не е случаен — двете компании вече работят в тясно сътрудничество по проекта Aion UT Super EV и неговата система за светкавична смяна на батерии Choco-SEB. Новата натриева химия, лансирана под бранда Naxtra, е проектирана да оцелява там, където традиционните литиеви батерии се предават. По време на финалните зимни тестове в Скандинавия, пакетите са показали зашеметяваща устойчивост, запазвайки 90% от капацитета си при смразяващите -40°C.

Техническият директор на CATL, Гао Хуан, подчертава, че натриево-йонните батерии не просто заменят лития, а решават ключови логистични проблеми. Натрият е хиляди пъти по-разпространен и в пъти по-евтин за добив, което ще позволи драстично орязване на крайните цени на автомобилите. Въпреки че енергийната им плътност в момента достига 175 Wh/kg (ниво, съпоставимо с масовите LFP батерии), CATL вече разработва трето поколение на технологията, което да изравни показателите им с най-добрите литиеви алтернативи в рамките на следващите три години.

След официалния старт на производството през юли 2026 година, CATL планира мащабна инвазия на натриевата технология не само при леките коли, но и в сегмента на тежкотоварния транспорт и системите за съхранение на енергия. С живот от над 10 000 цикъла и способност за зареждане дори при -30°C без нужда от подгряване, новите батерии са на път да превърнат електромобила от луксозна играчка в надежден инструмент за всяка географска ширина.


  • 1 Новичок

    4 3 Отговор
    В лидъл продават ли се??? Или в мобиле да ги търсим.Нали всеки ден ги рекламирате та затова питам.

    Коментиран от #4, #7

    17:21 27.01.2026

  • 2 ал химик

    4 4 Отговор
    Ако придобиват натрий от морската сол, ще настане обезсоляване на океана.

    17:21 27.01.2026

  • 3 Тик- Ток

    7 2 Отговор
    Чинките са най добри в технологиите ,изпревариха целия свят ,така е в държави където няма тикви и прасета

    17:23 27.01.2026

  • 4 Брачед

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    В Тему ги пуснаха вече

    17:23 27.01.2026

  • 5 Вучич

    9 1 Отговор
    Е тъй кат станиии! Таман да забогатеем от литий и пак не се получи.

    17:26 27.01.2026

  • 6 А пък Европейските подлоги измислиха

    5 3 Отговор
    ФАЛИТА И МИЗЕРИЯТА!

    Коментиран от #8

    17:29 27.01.2026

  • 7 Старичок

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Продават се в руската верига магазини Берьозка

    18:04 27.01.2026

  • 8 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А пък Европейските подлоги измислиха":

    Добре че живееш в расия. А ние сме тук на мизерията.

    18:05 27.01.2026