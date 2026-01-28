Новини
Свят »
Испания »
Бурята "Джоузеф" причини смъртен случай, затваряне на пътища и свлачища в Испания

Бурята "Джоузеф" причини смъртен случай, затваряне на пътища и свлачища в Испания

28 Януари, 2026 09:20 613 1

  • буря-
  • джоузеф-
  • испания-
  • наводнение

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

Бурята "Джоузеф" причини смъртен случай, затваряне на пътища и свлачища в Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бурята "Джоузеф" причини смъртта на жена в Малага вчера и доведе до множество инциденти, наводнения, свлачища и евакуация в Галисия, Андалусия и Кастилия и Леон. Очаква се днес бурята да се засили, съобщава испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Испанската метеорологична агенция предупреди за сериозното въздействие на бурята, включително силна морска стихия в Галисия и Кантабрийско море с вълни до шест метра височина, съпроводени от силни ветрове, както и обилни валежи от дъжд и сняг в други части на страната.

В Галисия са регистрирани най-малко 800 инцидента, свързани с дъжда и вятъра, сред които наводнения, свлачища и паднали клони и камъни по пътищата, довели до серия от пътнотранспортни произшествия.

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9. Освен пострадали, инцидентът доведе и до пълно прекъсване на основния сухопътен достъп до Сантяго де Компостела.

Проливни дъждове засегнаха вътрешността на провинция Понтеведра. В някои общини бяха отчетени валежи от над 150 литра на квадратен метър.

Представители на регионалното правителство в Галисия отново призоваха за повишено внимание и стриктно следене на метеорологичните прогнози през следващите дни.

Ситуацията остава сериозна и в Андалусия. В района са регистрирани 366 инцидента. Най-тежкият случай е смъртта на жена в Малага, след като палмово дърво падна върху нея.

В Химена де ла Фронтера, провинция Кадис, 11 души бяха евакуирани превантивно поради преливането на река. Всички морски маршрути в Гибралтарския проток бяха затворени.

Въздействието на бурята се усеща и в други части на страната. В Кастилия и Леон се срутиха две сгради - едната полуизоставена, а другата необитаема. Няма данни за пострадали.

В Кантабрийските планини, както и районът Санабрия в Самора, се очаква силен снеговалеж. В Авила и Сеговия има предупреждение за снеготопене, а в южната част на провинция Саламанка - за интензивни валежи от дъжд.

Всички предупреждения са с жълт код, с изключение на южната част на провинция Авила, където е обявен оранжев код с очаквани до 80 литра дъжд на квадратен метър за 12 часа.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая страна е доста обречена

    0 0 Отговор
    никой не ходи там .

    09:42 28.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания