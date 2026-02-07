Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Приятелката на Джейсън Стейтъм намекна, че майка му е досадна

7 Февруари, 2026 09:24 2 133 7

Невинно „лайкване“ в социалните мрежи породи спекулации за отношенията в семейството

Приятелката на Джейсън Стейтъм намекна, че майка му е досадна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Приятелката на Джейсън Стейтъм - моделът Роузи Хънтингтън-Уайтли - неволно даде повод за слухове за възможно напрежение със свекърва си, съобщава Daily Mail.

Фенове на Хънтингтън-Уайтли забелязаха, че тя е харесала видео мем, посветен на „досадните свекърви“. Това привлече вниманието, тъй като малко преди това моделът беше споделила, че тя и Стейтъм виждат неговите родители почти всеки ден.

Видеото е озаглавено „Когато свекърва ми се обажда и настоява да дойдем отново“ и включва кадри на Елтън Джон, изпълняващ емблематичната си песен Rocket Man. В клипа звучи редът „Мисля, че това ще продължи дълго, дълго време“, който допълнително подсили интерпретациите на почитателите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жоро

    10 0 Отговор
    Не се бъркаите в живота на хората.

    09:46 07.02.2026

  • 2 и писарката намекна

    7 0 Отговор
    че е досадна
    с нейните пълнежи
    ама кат има заухави да й плащат за безмислени цъканици

    10:22 07.02.2026

  • 3 хаха

    2 3 Отговор
    И накрая ще има статии колко лош е Стейтъм, че я е сменил с друга. Тя точно как му се равнява? Снимала се е като модел на бельо и има към 30 милиона състояние плюс сега вече нула кариера(Някой да е виждал Наоми, Сидни и другите топ модели на 90те наскоро по списания и реклами и да правят парите от 20те си години? На 40 вече са далеч от топ красавици, та да им плащат милиони за снимки и ревюта.). Той е с активна кариера и състояние над 100 милиона. Не е да не може да я вземе за любовница някой милиардер, но, да сме честни, тя вече е на 38, така че за съпруга едва ли има шанс. Не може да роди деца или ще има прозорец 4-5г до менопаузата за това, вече не е същата красавица като на 20, а 20 годишни топ модели има бол. Даже и малко над средна хубост 20 годишна е по-атрактивна за мъжете.
    Да вземе да си седне на д...то и да не се прави на интересна с опити да злепоставя мъжа си и семейството му. За нея е миг слава, но цената е висока. Да не стане да си умре стара мома с 10 котки в празна къща, която не може и да издържа. Повечето холивудски звезди така умират всъщност- много харчат на младини, а доходите спират, след 5 развода няма 6ти брак.

    10:40 07.02.2026

  • 4 Ганчо

    0 4 Отговор
    Да се навежда и толкова
    Тя и без това е малка и след някоя друга год ще го остави като му похарчи парите и той стане безпомощен да я оправя

    12:04 07.02.2026

  • 5 ами,

    3 0 Отговор
    Щом му е приятелка значи майка му не и е свекърва и може да си лайква каквито си иска мемета на тема свекърви.

    12:47 07.02.2026

  • 6 муцунка

    1 0 Отговор
    И нас това какво ни тресе?!

    12:59 07.02.2026

  • 7 Двете Фамилии !

    1 0 Отговор
    Двете Фамилии !

    Май Си Приличат !

    18:22 07.02.2026