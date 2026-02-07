Приятелката на Джейсън Стейтъм намекна, че майка му е досадна

Приятелката на Джейсън Стейтъм - моделът Роузи Хънтингтън-Уайтли - неволно даде повод за слухове за възможно напрежение със свекърва си, съобщава Daily Mail.
Фенове на Хънтингтън-Уайтли забелязаха, че тя е харесала видео мем, посветен на „досадните свекърви“. Това привлече вниманието, тъй като малко преди това моделът беше споделила, че тя и Стейтъм виждат неговите родители почти всеки ден.
Видеото е озаглавено „Когато свекърва ми се обажда и настоява да дойдем отново“ и включва кадри на Елтън Джон, изпълняващ емблематичната си песен Rocket Man. В клипа звучи редът „Мисля, че това ще продължи дълго, дълго време“, който допълнително подсили интерпретациите на почитателите.
1 Жоро
09:46 07.02.2026
2 и писарката намекна
с нейните пълнежи
ама кат има заухави да й плащат за безмислени цъканици
10:22 07.02.2026
3 хаха
Да вземе да си седне на д...то и да не се прави на интересна с опити да злепоставя мъжа си и семейството му. За нея е миг слава, но цената е висока. Да не стане да си умре стара мома с 10 котки в празна къща, която не може и да издържа. Повечето холивудски звезди така умират всъщност- много харчат на младини, а доходите спират, след 5 развода няма 6ти брак.
10:40 07.02.2026
4 Ганчо
Тя и без това е малка и след някоя друга год ще го остави като му похарчи парите и той стане безпомощен да я оправя
12:04 07.02.2026
5 ами,
12:47 07.02.2026
6 муцунка
12:59 07.02.2026
7 Двете Фамилии !
Май Си Приличат !
18:22 07.02.2026