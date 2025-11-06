Новини
Любопитно »
Гаджето на Джейсън Стейтъм пусна "отслабнала" СНИМКА от Австрия

Гаджето на Джейсън Стейтъм пусна "отслабнала" СНИМКА от Австрия

6 Ноември, 2025 13:45 652 0

  • роузи хънтингтън-уайтли-
  • джейсън стейтъм-
  • австрия

Роузи Хънтингтън-Уайтли позира в черен клин, топ и кожено яке

Гаджето на Джейсън Стейтъм пусна "отслабнала" СНИМКА от Австрия - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Приятелката на Джейсън Стейтъм, моделът Роузи Хънтингтън-Уайтли, позира за фотосесия в Австрия, а снимките светкавично се появиха в нейния Instagram.

38-годишната красавица позира в черен клин, топ и кожено яке. Тя допълни визията си със слънчеви очила. Фотосесията се проведе в Австрия по време на пресконференция на местни хотели.

View this post on Instagram

A post shared by Rosie HW (@rosiehw)


„Отслабнала“, „Значително отслабнала“, „Фигурата ти се промени“, написаха потребители на социалните мрежи.

На 18 октомври Роузи Хънтингтън-Уайтли присъства на гала церемонията по награждаването на Академията в Лос Анджелис.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ