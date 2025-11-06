Гаджето на Джейсън Стейтъм пусна "отслабнала" СНИМКА от Австрия

Приятелката на Джейсън Стейтъм, моделът Роузи Хънтингтън-Уайтли, позира за фотосесия в Австрия, а снимките светкавично се появиха в нейния Instagram.
38-годишната красавица позира в черен клин, топ и кожено яке. Тя допълни визията си със слънчеви очила. Фотосесията се проведе в Австрия по време на пресконференция на местни хотели.
„Отслабнала“, „Значително отслабнала“, „Фигурата ти се промени“, написаха потребители на социалните мрежи.
На 18 октомври Роузи Хънтингтън-Уайтли присъства на гала церемонията по награждаването на Академията в Лос Анджелис.
