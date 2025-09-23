Роузи Хънтингтън и Джейсън Стейтъм на море в Гърция (СНИМКИ)

Сексапилната Роузи Хънтингтън-Уайтли зарадва феновете си с редки кадри от семейната ваканция в Гърция заедно със своя годеник – холивудската звезда Джейсън Стейтъм, и двете им деца, пише marica.bg.

Бившият ангел на Victoria’s Secret сияе в леопардов бански, а снимките ѝ буквално подпалиха мрежата. Красавицата обаче не забрави да покаже и нежната си страна – грижовна майка, прегърнала малката Изабела, която ту пазарува, ту щурее в басейна. Осемгодишният Джак пък бе уловен да разхожда родителите си по калдъръмените улички на Антипарос.

Само дни по-рано фамилията бе забелязана и в Италия, където присъства на сватбата на брат ѝ.

„Все още е лято някъде“, написа Роузи под кадрите от гръцката приказка.

Двамата са заедно от далечната 2009-а, а от 2016 г. носят годежни пръстени. Сватба обаче засега не влиза в плановете им. Роузи твърди, че 20-годишната разлика не я притеснява – напротив, Джейсън я вдъхновява с опита и силата си.