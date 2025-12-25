Новини
Любопитно »
Рядко събитие: Джейсън Стейтъм се снима с децата

Рядко събитие: Джейсън Стейтъм се снима с децата

25 Декември, 2025 13:16 1 085 3

  • джейсън стейтъм-
  • роузи хънтингтън-уайтли-
  • снимка-
  • деца-
  • великобритания

Снимката е направена по време на посещение на семейството на коледен базар във Великобритания

Рядко събитие: Джейсън Стейтъм се снима с децата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Приятелката на Джейсън Стейтъм, моделът Роузи Хънтингтън-Уайтли, публикува в Instagram рядка негова снимка с децата им. Тя е направена по време на посещение на семейството на коледен базар във Великобритания.

Рядко събитие: Джейсън Стейтъм се снима с децата

Роузи е във връзка с Джейсън от 2010 г. Звездите обявиха годежа си през 2016 г., но сватбата им все още не се е състояла. През 2017 г. моделът стана майка за първи път, когато роди сива им Джак. През август 2021 г. звездата от модния подиум обяви втората си бременност и на 2 февруари 2022 г. се появи и дъщеря им Изабела Джеймс.

В началото на октомври Роузи Хънтингтън-Уайтли публикува снимка от фотостудио в личния си блог, на която стои пред огледало, облечена в бяло боди с дълъг ръкав.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    0 2 Отговор
    Приятелката на Джейсън Стейтъм-моделКАТА Роузи Хънтингтън-Уайтли,

    13:17 25.12.2025

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    когато роди сина им Джак. П

    13:20 25.12.2025

  • 3 тралала

    3 2 Отговор
    След като е Рядко събитие,сложете му брашно и вода,бъркайте,докато се сгъсти!

    13:25 25.12.2025