Рядко събитие: Джейсън Стейтъм се снима с децата

Приятелката на Джейсън Стейтъм, моделът Роузи Хънтингтън-Уайтли, публикува в Instagram рядка негова снимка с децата им. Тя е направена по време на посещение на семейството на коледен базар във Великобритания.

Роузи е във връзка с Джейсън от 2010 г. Звездите обявиха годежа си през 2016 г., но сватбата им все още не се е състояла. През 2017 г. моделът стана майка за първи път, когато роди сива им Джак. През август 2021 г. звездата от модния подиум обяви втората си бременност и на 2 февруари 2022 г. се появи и дъщеря им Изабела Джеймс.

В началото на октомври Роузи Хънтингтън-Уайтли публикува снимка от фотостудио в личния си блог, на която стои пред огледало, облечена в бяло боди с дълъг ръкав.