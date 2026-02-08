Изпълнението на Марая Кери на Олимпиадата в Милано впечатли и обърка

Изпълнението на поп звездата Марая Кери на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина породи бурни реакции, отбелязва Асошиейтед прес, предава БТА.
Певицата изпълни италианската класика Nel Blu Dipinto di Blu - по-известна като Volare - в кулминационен момент от 3,5-часовото шоу, с което официално стартираха Игрите. След церемонията Кери сподели в Инстаграм: „Сбъдна се мечтата ми да пея (на италиански!) на откриването на Зимните олимпийски игри 2026“.
Мнозина я аплодираха за изключителните ѝ високи тонове и похвалиха изпълнението ѝ. Въпреки това, част от интернет аудиторията изрази недоволство, питаейки се защо честта да пее пред световната сцена не е била дадена на италианска певица. Други забелязаха големия телепромптер с фонетичния разбор на текста на песента и се питаха дали Кери не е използвала плейбек.
Родена в Ню Йорк, с ирландско-американска майка оперна певица и баща с афроамерикански и венецуелски корени, Кери няма италиански произход. Въпреки това, местният организационен комитет я покани като голям акцент за церемонията. Директорът на откриването Мария Лаура Ясконе коментира: „Смятаме, че изпълнението на Марая Кери беше изключително. Тя успя да създаде магически момент.“
В шоуто участваха и трима италиански артисти - тенорът Андреа Бочели, певицата и авторка на песни Лаура Паузини и мецосопраното Чечилия Бартоли.
Въпреки критиките за телепромптера и съмненията за плейбек, публиката на стадион „Сан Сиро“ аплодира, когато Кери изпълни песента на италиански. По-късно тя зашемети зрителите и с Nothing is Impossible.
По време на пресконференция Ясконе не потвърди дали Кери е пяла на плейбек, но уточни, че „за международни телевизионни събития изпълненията винаги се записват предварително“. Тя добави, че певицата не е получила хонорар за участието си и подчерта: „Всички бяхме доволни от резултата, който постигнахме“.
Големият телепромптер на стадиона показваше фонетично как Кери трябва да произнася думите - например „Voh-lah-reh“ за Volare и „Nell blue Dee-peen-toe D blue“ за Nel Blu Dipinto di Blu. Ясконе обясни, че това е стандартна практика за артисти, които пеят на чужд език, и е част от цялостното шоу.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дупничанин
Коментиран от #7
13:14 08.02.2026
2 Сандо
Коментиран от #4
13:19 08.02.2026
3 Не съм го гледал,
С Марая, без Марая, все ми е тая.
13:20 08.02.2026
5 Червената шапчица
13:26 08.02.2026
6 Пенчо
13:26 08.02.2026
7 Брачед
До коментар #1 от "Дупничанин":Дара ще ги довърши
13:26 08.02.2026
9 А50
13:28 08.02.2026
10 Брях!
13:39 08.02.2026
11 Сандо
До коментар #4 от "мандо":Кобзон е уникална личност и цялата жълтопаветна паплач дори праха под подметките му не заслужавате да целувате.Но вашата въпиюща неграмотност и простотия не ви позволява да оценявате истинските личности.И още нещо,което може да ви вкара в ступор:според музикални експерти ако Кобзон беше американец е щял да бъде по-голяма легенда от Франк Синатра,на когото впрочем е знаел и изпълнявал целия репертоар.Учете козячета,учете,че станахте за майтап на целия народ.
Коментиран от #14
13:58 08.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:10 08.02.2026
14 САМАТА ИСТИНА
До коментар #11 от "Сандо":КОБЗОН=ФРАНК СИНАТРА=МАФИЯ.
14:17 08.02.2026