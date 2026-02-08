Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Изпълнението на Марая Кери на Олимпиадата в Милано впечатли и обърка

8 Февруари, 2026 13:10

Американската поп звезда омая публиката със силния си момент в Милано Кортина, но изпълнението ѝ на италиански предизвика въпроси за плейбек и избор на артист

Изпълнението на Марая Кери на Олимпиадата в Милано впечатли и обърка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изпълнението на поп звездата Марая Кери на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина породи бурни реакции, отбелязва Асошиейтед прес, предава БТА.

Певицата изпълни италианската класика Nel Blu Dipinto di Blu - по-известна като Volare - в кулминационен момент от 3,5-часовото шоу, с което официално стартираха Игрите. След церемонията Кери сподели в Инстаграм: „Сбъдна се мечтата ми да пея (на италиански!) на откриването на Зимните олимпийски игри 2026“.

Мнозина я аплодираха за изключителните ѝ високи тонове и похвалиха изпълнението ѝ. Въпреки това, част от интернет аудиторията изрази недоволство, питаейки се защо честта да пее пред световната сцена не е била дадена на италианска певица. Други забелязаха големия телепромптер с фонетичния разбор на текста на песента и се питаха дали Кери не е използвала плейбек.

Родена в Ню Йорк, с ирландско-американска майка оперна певица и баща с афроамерикански и венецуелски корени, Кери няма италиански произход. Въпреки това, местният организационен комитет я покани като голям акцент за церемонията. Директорът на откриването Мария Лаура Ясконе коментира: „Смятаме, че изпълнението на Марая Кери беше изключително. Тя успя да създаде магически момент.“

В шоуто участваха и трима италиански артисти - тенорът Андреа Бочели, певицата и авторка на песни Лаура Паузини и мецосопраното Чечилия Бартоли.

Въпреки критиките за телепромптера и съмненията за плейбек, публиката на стадион „Сан Сиро“ аплодира, когато Кери изпълни песента на италиански. По-късно тя зашемети зрителите и с Nothing is Impossible.

По време на пресконференция Ясконе не потвърди дали Кери е пяла на плейбек, но уточни, че „за международни телевизионни събития изпълненията винаги се записват предварително“. Тя добави, че певицата не е получила хонорар за участието си и подчерта: „Всички бяхме доволни от резултата, който постигнахме“.

Големият телепромптер на стадиона показваше фонетично как Кери трябва да произнася думите - например „Voh-lah-reh“ за Volare и „Nell blue Dee-peen-toe D blue“ за Nel Blu Dipinto di Blu. Ясконе обясни, че това е стандартна практика за артисти, които пеят на чужд език, и е част от цялостното шоу.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупничанин

    11 1 Отговор
    Е, като е част от шоуто, що не викнаха Софка, Азис, Коце? Или Дара Евровизията?

    Коментиран от #7

    13:14 08.02.2026

  • 2 Сандо

    9 4 Отговор
    Съсипаха една от най-хубавите италиански песни,истинско музикално престъпление!Това беше най-лошата част от иначе не особено впечатляващата церемония.

    Коментиран от #4

    13:19 08.02.2026

  • 3 Не съм го гледал,

    3 3 Отговор
    но и не вярвам да съм пропуснал нещо.
    С Марая, без Марая, все ми е тая.

    13:20 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Червената шапчица

    3 5 Отговор
    Безкрайната американска алчност за пари и слава--- Линдзи Вон. Безгранична тъпотия...

    13:26 08.02.2026

  • 6 Пенчо

    8 2 Отговор
    Груба грешка, че се появи в едно шоу с Андреа Бочели! И то в Италия!

    13:26 08.02.2026

  • 7 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дупничанин":

    Дара ще ги довърши

    13:26 08.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А50

    7 2 Отговор
    Линдзи Вон преди малко падна лошо, а наши кжментатор пъшкаше по-силно от нея. Дано и няма нищо сериозно и дано са чули пъшканията на нашия в посолството

    13:28 08.02.2026

  • 10 Брях!

    3 0 Отговор
    И ся ко?

    13:39 08.02.2026

  • 11 Сандо

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "мандо":

    Кобзон е уникална личност и цялата жълтопаветна паплач дори праха под подметките му не заслужавате да целувате.Но вашата въпиюща неграмотност и простотия не ви позволява да оценявате истинските личности.И още нещо,което може да ви вкара в ступор:според музикални експерти ако Кобзон беше американец е щял да бъде по-голяма легенда от Франк Синатра,на когото впрочем е знаел и изпълнявал целия репертоар.Учете козячета,учете,че станахте за майтап на целия народ.

    Коментиран от #14

    13:58 08.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Относно изпълнението - не беше най-подходящата певица за това изпълнение, но явно вече всичко е ПАРИ, много пари❗

    14:10 08.02.2026

  • 14 САМАТА ИСТИНА

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сандо":

    КОБЗОН=ФРАНК СИНАТРА=МАФИЯ.

    14:17 08.02.2026