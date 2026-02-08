Изпълнението на Марая Кери на Олимпиадата в Милано впечатли и обърка

Изпълнението на поп звездата Марая Кери на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина породи бурни реакции, отбелязва Асошиейтед прес, предава БТА.

Певицата изпълни италианската класика Nel Blu Dipinto di Blu - по-известна като Volare - в кулминационен момент от 3,5-часовото шоу, с което официално стартираха Игрите. След церемонията Кери сподели в Инстаграм: „Сбъдна се мечтата ми да пея (на италиански!) на откриването на Зимните олимпийски игри 2026“.

Мнозина я аплодираха за изключителните ѝ високи тонове и похвалиха изпълнението ѝ. Въпреки това, част от интернет аудиторията изрази недоволство, питаейки се защо честта да пее пред световната сцена не е била дадена на италианска певица. Други забелязаха големия телепромптер с фонетичния разбор на текста на песента и се питаха дали Кери не е използвала плейбек.

Родена в Ню Йорк, с ирландско-американска майка оперна певица и баща с афроамерикански и венецуелски корени, Кери няма италиански произход. Въпреки това, местният организационен комитет я покани като голям акцент за церемонията. Директорът на откриването Мария Лаура Ясконе коментира: „Смятаме, че изпълнението на Марая Кери беше изключително. Тя успя да създаде магически момент.“

В шоуто участваха и трима италиански артисти - тенорът Андреа Бочели, певицата и авторка на песни Лаура Паузини и мецосопраното Чечилия Бартоли.

Въпреки критиките за телепромптера и съмненията за плейбек, публиката на стадион „Сан Сиро“ аплодира, когато Кери изпълни песента на италиански. По-късно тя зашемети зрителите и с Nothing is Impossible.

По време на пресконференция Ясконе не потвърди дали Кери е пяла на плейбек, но уточни, че „за международни телевизионни събития изпълненията винаги се записват предварително“. Тя добави, че певицата не е получила хонорар за участието си и подчерта: „Всички бяхме доволни от резултата, който постигнахме“.

Големият телепромптер на стадиона показваше фонетично как Кери трябва да произнася думите - например „Voh-lah-reh“ за Volare и „Nell blue Dee-peen-toe D blue“ за Nel Blu Dipinto di Blu. Ясконе обясни, че това е стандартна практика за артисти, които пеят на чужд език, и е част от цялостното шоу.