100 години от рождението на Лесли Нилсен – човекът, който направи сериозността смешна

Днес се навършват 100 години от рождението на Лесли Нилсен – актьорът, който превърна сериозното лице в запазена марка на комедията и остави трайна следа в популярната култура на ХХ век. Роден на 11 февруари 1926 г. в Реджайна, Канада, той изминава дълъг и необичаен творчески път – от драматични роли и телевизионни уестърни до статут на икона на абсурдния хумор.

От драматичен актьор до комедиен феномен

В началото на кариерата си Нилсен е възприеман като типичен драматичен актьор – висок, сдържан и с внушително присъствие. През 50-те и 60-те години той участва в десетки телевизионни продукции и филми, сред които научнофантастичната класика „Forbidden Planet“. Дълго време нищо не подсказва, че именно той ще се превърне в едно от най-разпознаваемите комедийни лица в Холивуд.

Промяната настъпва през 1980 г. с филма „Airplane!“, където Нилсен играе напълно сериозно в свят на пълен абсурд. Контрастът между неговото каменно изражение и нелепите ситуации се оказва златна формула. От този момент нататък той се превръща в символ на т.нар. „deadpan“ хумор – стил, при който комичното идва именно от липсата на емоционална реакция.

„Голо оръжие“

Истинската му световна слава идва с поредицата „The Naked Gun“ („Голо оръжие“), в която влиза в ролята на детектив Франк Дребин – персонаж, превърнал се в емблема на пародийното кино. Филмите се отличават с бързи визуални гегове, каламбури и абсурдни ситуации, а Нилсен е в центъра на всяка шега, без никога да изглежда сякаш се шегува.

Тази способност да играе комедия със сериозността на шекспиров актьор го прави уникален. Докато много комици разчитат на мимики и преиграване, Нилсен разчиташе на точния тон и безупречен тайминг.

Въпреки че по-късните му филми често бяха критикувани, влиянието му върху жанра е безспорно. Той проправи път за нов тип комедийно кино, в което пародията и абсурдът станаха основен двигател. Много съвременни комици и сценаристи посочват именно неговите роли като вдъхновение.

Освен актьор, Нилсен бе и глас зад кадър, участник в телевизионни предавания и обществена фигура с изненадващо самоиронично чувство за хумор. Известен беше и с шеговитите си джаджи – като прословутата „възглавничка за пърдене“, която често носеше на интервюта.

Сто години по-късно

Днес, век след рождението му, Лесли Нилсен остава пример за това как артистът може да преоткрие себе си и да промени представите за цял жанр. Неговите филми продължават да се гледат от нови поколения зрители, а репликите му живеят собствен живот в интернет културата.