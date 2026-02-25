25 февруари 1943 г.: Роден е Джордж Харисън - "тихият бийтъл"

На 25 февруари 1943 г. в Ливърпул се ражда Джордж Харисън – музикантът, който ще остане в историята като „тихият бийтъл“, но и като един от най-иновативните китаристи и автори на песни на XX век. Като член на The Beatles, а по-късно и със соловата си кариера, Харисън оставя дълбока следа в световната музика.

Детството и първите стъпки в музиката

Джордж е най-малкото от четири деца в работническо семейство. Още като ученик проявява интерес към китарата и рокендрола. В училищния автобус се запознава с бъдещия си съратник Пол Маккартни, който го препоръчва на Джон Ленън за групата The Quarrymen – формацията, която по-късно ще се превърне в The Beatles.

Харисън е едва на 14 години, когато започва да свири с групата. Той е най-младият член на бандата, но бързо впечатлява със своята прецизност и музикален слух.

„Тихият бийтъл“ и големият пробив

През 60-те години The Beatles се превръщат в глобален феномен. Докато Ленън и Маккартни доминират като авторски тандем, Харисън постепенно започва да налага собствен стил. Сред най-известните му песни за групата са:

„Something“

„Here Comes the Sun“

„While My Guitar Gently Weeps“

„Something“ става първата песен на Харисън, издадена като сингъл от групата, и е високо оценена дори от Франк Синатра, който я нарича „най-великата любовна песен на последните 50 години“.

Индийското влияние и духовното търсене

Харисън е първият западен рок музикант, който популяризира индийската музика в мейнстрийма. Под влиянието на ситариста Рави Шанкар той започва да изучава ситар и въвежда индийски инструменти и философия в песните на Beatles, като „Within You Without You“.

През 1968 г. заедно с останалите членове на групата посещава ашрам в Индия, което допълнително задълбочава интереса му към духовността и медитацията. Темите за вярата, кармата и вътрешния мир остават централни в творчеството му до края на живота му.

Соловата кариера и „All Things Must Pass“

След разпадането на The Beatles през 1970 г. Харисън издава тройния албум All Things Must Pass, който се превръща в огромен успех. Хитът „My Sweet Lord“ оглавява класациите по света и се превръща в една от най-разпознаваемите му песни.

През 1971 г. организира The Concert for Bangladesh – първия голям благотворителен рок концерт в историята, поставил началото на традиция, продължена години по-късно от събития като Live Aid.

Любопитни факти

Харисън е и филмов продуцент – съосновава компанията Handmade Films, която финансира филма на Monty Python „Животът на Брайън“.

Наричан е „тихият бийтъл“, защото е по-сдържан в публичните си изяви.

Бил е страстен почитател на автомобилните състезания и приятел с пилоти от Формула 1.

През 1988 г. става част от супергрупата Traveling Wilburys заедно с Боб Дилън, Том Пети и Рой Орбисън.

Джордж Харисън умира на 29 ноември 2001 г. в Лос Анджелис след битка с рака. Оставя след себе си не само музика, но и философия – послание за мир, духовност и вътрешна хармония.