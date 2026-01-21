121 години от рождението на Кристиан Диор: дизайнерът, който пренаписа модата

Днес се навършва 121 години от рождението на френския моден дизайнер Кристиан Диор — човекът, който след Втората световна война преобрази силуета на жената и положи основите на съвременната висша мода. Диор е роден на 21 януари 1905 г. в Гранвил, Франция, и остава в историята като един от най-влиятелните дизайнери на XX век.

Диор основава едноименната си модна къща през 1946 г., а още с първата колекция през 1947 г. предизвиква революция в модата. Журналистите наричат линията му “New Look” – силует с тясна талия, обемна пола и женствена архитектура, контрастираща на военната строгост на предходните години. „New Look“ връща лукса, романтиката и оптимизма в следвоенния Париж и бързо завладява света.

Под ръководството на Диор марката се превръща в глобален символ на френската елегантност. Къщата разширява дейността си към аксесоари, парфюми и висша мода, а името „Dior“ става нарицателно за изискан стил.

След смъртта на дизайнера през 1957 г. модната къща продължава да е двигател на индустрията – наследена от творци като Ив Сен Лоран, Джанфранко Фере, Джон Галиано, Раф Симънс и Мария Грация Кюри. Всеки от тях добавя нова глава към легендата, без да нарушава фундаментите на Диор.