Дейвид Линч щеше да навърши 80 години днес

20 Януари, 2026 08:17 501 8

Линч остави траен отпечатък върху съвременното кино и телевизия

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 80 години от рождението на Дейвид Линч — един от най-влиятелните американски режисьори на късния XX и ранния XXI век. Автор на „Гумена глава“, „Синьо кадифе“ и „Мълхоланд Драйв“, Линч остави траен отпечатък върху съвременното кино и телевизия с експерименталния си стил и необичайния подход към разказването.

Сериалът „Туин Пийкс“ често се сочи като повратна точка в телевизионната история, отворил път към драматургично и визуално по-амбициозни формати. Влиянието на Линч се разпознава в артхауса, музикалните видеоклипове и съвременната стрийминг култура.

Освен режисьор, Линч е и художник, музикант и активен популяризатор на трансценденталната медитация. Работата му продължава да бъде предмет на критически анализи и академични изследвания, а филмите му редовно присъстват в класации за най-добрите на последните десетилетия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Човек със

    2 0 Отговор
    собствен почерк! Светла му памет!

    08:25 20.01.2026

  • 6 Агент Кукупър

    1 1 Отговор
    "Туин Пийкс" още при соца го бяха пуснали по телевизора, въпреки цензурата на "културния" отдел на ДС.

    08:35 20.01.2026

