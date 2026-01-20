Дейвид Линч щеше да навърши 80 години днес

Днес се навършват 80 години от рождението на Дейвид Линч — един от най-влиятелните американски режисьори на късния XX и ранния XXI век. Автор на „Гумена глава“, „Синьо кадифе“ и „Мълхоланд Драйв“, Линч остави траен отпечатък върху съвременното кино и телевизия с експерименталния си стил и необичайния подход към разказването.

Сериалът „Туин Пийкс“ често се сочи като повратна точка в телевизионната история, отворил път към драматургично и визуално по-амбициозни формати. Влиянието на Линч се разпознава в артхауса, музикалните видеоклипове и съвременната стрийминг култура.

Освен режисьор, Линч е и художник, музикант и активен популяризатор на трансценденталната медитация. Работата му продължава да бъде предмет на критически анализи и академични изследвания, а филмите му редовно присъстват в класации за най-добрите на последните десетилетия.