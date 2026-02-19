Вечното дерби ще се играе в понеделник

Вечното дерби между ЦСКА и Левски ще се проведе в деня след Великден, твърди „Тема Спорт“. Сблъсъкът от последния, 30-и, кръг на редовния сезон в efbet Лига ще бъде насрочен за 13 април, понеделник, който е официален почивен ден.

Очаква се скоро решението да бъде потвърдено от спортно-техническата комисия към БФС. До него се стига, след като по-рано вчера президентът Илияна Йотова обяви, че ще издаде указ предсрочните парламентарни избори да се проведат на 19 април, неделя.

Именно в този уикенд, според първоначалната програма, трябваше да се изиграе вечното дерби. Полицията обаче е предупредила, че няма да охранява официални мачове в деня за размисъл и този на вота. Това ще доведе до изместването на 29-ия и 30-ия кръг в първенството с по няколко дни по-рано.

Дербито на Пловдив ще е на Разпети петък – 10 април, а редовният сезон ще завърши на 15 април, сряда.