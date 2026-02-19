Новини
Вечното дерби ще се играе в понеделник

19 Февруари, 2026 09:59

Сблъсъкът от последния, 30-и, кръг на редовния сезон в efbet Лига ще бъде насрочен за 13 април

Вечното дерби между ЦСКА и Левски ще се проведе в деня след Великден, твърди „Тема Спорт“. Сблъсъкът от последния, 30-и, кръг на редовния сезон в efbet Лига ще бъде насрочен за 13 април, понеделник, който е официален почивен ден.

Очаква се скоро решението да бъде потвърдено от спортно-техническата комисия към БФС. До него се стига, след като по-рано вчера президентът Илияна Йотова обяви, че ще издаде указ предсрочните парламентарни избори да се проведат на 19 април, неделя.

Именно в този уикенд, според първоначалната програма, трябваше да се изиграе вечното дерби. Полицията обаче е предупредила, че няма да охранява официални мачове в деня за размисъл и този на вота. Това ще доведе до изместването на 29-ия и 30-ия кръг в първенството с по няколко дни по-рано.

Дербито на Пловдив ще е на Разпети петък – 10 април, а редовният сезон ще завърши на 15 април, сряда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски 1914

    4 4 Отговор
    Мача с това МЕНТЕ не е никакво вечно дерби!

    Коментиран от #3, #6

    10:42 19.02.2026

  • 2 Даа

    3 0 Отговор
    Естествено, че няма да има треньор за мача с Лудогорие.... Ботев Пловдив имат да връщат още вересии на Лудогорец за подарена купа на България!?!? Помните ли с какъв юношески състав излезе Лудогорец тогава на финала и защо след това тези млади български юноши, вече не помирисват мач....???

    10:44 19.02.2026

  • 3 Новичок

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Последното как завърши ??? ЕВР0ИДИОТИ 6ЛЯД.Пфу...

    Коментиран от #4

    11:05 19.02.2026

  • 4 Левски 1914

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Новичок":

    6 пепсита за МЕНТЕТО моля!

    11:23 19.02.2026

  • 5 Трол

    1 1 Отговор
    Кое от всички вечни дербита, че по едно време бяха поне шест за сезона?

    11:24 19.02.2026

  • 6 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Отбора от обoрa си е менте отдавна! Чорбата по от скоро!

    14:11 19.02.2026

