Вечното дерби ще се играе в понеделник

Вечното дерби между ЦСКА и Левски ще се проведе в деня след Великден, твърди „Тема Спорт“. Сблъсъкът от последния, 30-и, кръг на редовния сезон в efbet Лига ще бъде насрочен за 13 април, понеделник, който е официален почивен ден.
Очаква се скоро решението да бъде потвърдено от спортно-техническата комисия към БФС. До него се стига, след като по-рано вчера президентът Илияна Йотова обяви, че ще издаде указ предсрочните парламентарни избори да се проведат на 19 април, неделя.
Именно в този уикенд, според първоначалната програма, трябваше да се изиграе вечното дерби. Полицията обаче е предупредила, че няма да охранява официални мачове в деня за размисъл и този на вота. Това ще доведе до изместването на 29-ия и 30-ия кръг в първенството с по няколко дни по-рано.
Дербито на Пловдив ще е на Разпети петък – 10 април, а редовният сезон ще завърши на 15 април, сряда.
1 Левски 1914
Коментиран от #3, #6
10:42 19.02.2026
2 Даа
10:44 19.02.2026
3 Новичок
До коментар #1 от "Левски 1914":Последното как завърши ??? ЕВР0ИДИОТИ 6ЛЯД.Пфу...
Коментиран от #4
11:05 19.02.2026
4 Левски 1914
До коментар #3 от "Новичок":6 пепсита за МЕНТЕТО моля!
11:23 19.02.2026
5 Трол
11:24 19.02.2026
6 Така е
До коментар #1 от "Левски 1914":Отбора от обoрa си е менте отдавна! Чорбата по от скоро!
14:11 19.02.2026