Парис Хилтън — икона на попкултурата на навършва 45 г. днес

Днес, 17 февруари 2026 г., световноизвестната американска медийна личност, бизнесдама, актриса, певица, модел и светска икона Парис Хилтън празнува 45-ия си рожден ден. Родена е на 17 февруари 1981 г. в Ню Йорк, САЩ.

Парис е най-голямото дете на бизнесмена Ричард Хилтън - внука на основателя на хотелската империя Hilton и светската личност Кати Хилтън — От ранното шоу-битие до световната слава

Хилтън започва като модел още в детските си години и първоначално привлича вниманието на медиите със социалните си изяви в Ню Йорк.

Тя се превръща в името на началото на 2000-те чрез риалити сериала The Simple Life и присъствието си като „It girl“ в светските среди — образ, който до ден днешен остава култов.

Освен участие в телевизия и филми, Парис успешно развива бизнес начинания — включително успешна линия парфюми и други продукти, които са донесли стотици милиони долари приходи.

През 2024 г. тя издава своя втори албум Infinite Icon, потвърждавайки статута си на артист с глобално влияние.

Парис е продуцирала и участва в няколко телевизионни продукции, включително риалити сериала Paris in Love, който проследява личните ѝ моменти, и документалния филм This Is Paris, разкриващ аспект от живота ѝ, за който малко се знаеше преди това.

Днес тя е омъжена и майка на две деца, които е посрещнала през сурогатно майчинство — нещо, което самата тя е споделила като „емоционално, но важно решение“ поради публичния характер на живота си.

Актуални новини около Парис Хилтън

През 2026 г. Парис засилва присъствието си не само в бизнеса, но и в модата и социалната сфера. Тя е лице на новата пролетно-лятна кампания на Karl Lagerfeld, където показва стил и увереност, балансиращи между гламур и модерна женственост.

Наскоро тя пусна визуалния си мемоар Infinite Icon, който подчертава нейната кариера, личностна еволюция и ангажименти към каузи като защита срещу онлайн злоупотреби.

От светска династия до глобална медийна икона, Парис Хилтън е пример за това как една личност може да преодолее заглавията от таблоидите и да изгради дълготрайна кариера, която обхваща музика, мода, бизнес и социални каузи.