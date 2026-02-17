Новини
Любопитно »
Семейство Бекъм отпразнува в аванс рождения ден на сина си Круз, без Бруклин и съпругата му

Семейство Бекъм отпразнува в аванс рождения ден на сина си Круз, без Бруклин и съпругата му

17 Февруари, 2026 14:14 644 1

  • семейство-
  • бекъм-
  • виктория бекъм-
  • рожден ден

Виктория Бекъм, модна икона и дизайнер, заедно със съпруга си – футболната легенда Дейвид Бекъм, събраха най-близките си приятели и роднини в луксозния хотел „Мейн“

Семейство Бекъм отпразнува в аванс рождения ден на сина си Круз, без Бруклин и съпругата му - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестното семейство Бекъм отново привлече вниманието на феновете и медиите, след като организираха специално празненство по случай предстоящия 21-ви рожден ден на най-малкия си син Круз.

Виктория Бекъм заедно със съпруга си – футболната легенда Дейвид Бекъм, събраха най-близките си приятели и роднини в луксозния хотел „Мейн“. Атмосферата бе изпълнена с радост, усмивки и топли емоции, а звездната двойка не пропусна да сподели щастливите мигове със своите последователи в социалните мрежи.

Любопитен детайл от празненството бе отсъствието на най-големия син на двойката – Бруклин Бекъм, и неговата съпруга Никола Пелц-Бекъм. Според слухове, отношенията между Бруклин и останалата част от семейството са обтегнати, което вероятно е причината за тяхната липса на семейното събиране. Виктория Бекъм публикува в Instagram трогателни снимки от партито, придружени с послание към Круз: „Празнуваме рождения ден на Круз по-рано. Обичаме те безкрайно!“.

Феновете на звездното семейство не закъсняха с поздравленията и пожеланията си за младия Бекъм. Семейство Бекъм за пореден път доказа, че въпреки предизвикателствата и слуховете, любовта и подкрепата помежду им остават непоклатими. Очаква се Круз да отбележи официалния си рожден ден с още изненади и незабравими моменти.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма грешка

    2 0 Отговор
    Никога не се празнува нищо ПРЕДВАРИТЕЛНО! По-късно - да, по-рано - за нищо на света!

    14:46 17.02.2026