Семейство Бекъм отпразнува в аванс рождения ден на сина си Круз, без Бруклин и съпругата му

Световноизвестното семейство Бекъм отново привлече вниманието на феновете и медиите, след като организираха специално празненство по случай предстоящия 21-ви рожден ден на най-малкия си син Круз.

Виктория Бекъм заедно със съпруга си – футболната легенда Дейвид Бекъм, събраха най-близките си приятели и роднини в луксозния хотел „Мейн“. Атмосферата бе изпълнена с радост, усмивки и топли емоции, а звездната двойка не пропусна да сподели щастливите мигове със своите последователи в социалните мрежи.

Любопитен детайл от празненството бе отсъствието на най-големия син на двойката – Бруклин Бекъм, и неговата съпруга Никола Пелц-Бекъм. Според слухове, отношенията между Бруклин и останалата част от семейството са обтегнати, което вероятно е причината за тяхната липса на семейното събиране. Виктория Бекъм публикува в Instagram трогателни снимки от партито, придружени с послание към Круз: „Празнуваме рождения ден на Круз по-рано. Обичаме те безкрайно!“.

Феновете на звездното семейство не закъсняха с поздравленията и пожеланията си за младия Бекъм. Семейство Бекъм за пореден път доказа, че въпреки предизвикателствата и слуховете, любовта и подкрепата помежду им остават непоклатими. Очаква се Круз да отбележи официалния си рожден ден с още изненади и незабравими моменти.