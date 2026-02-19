Новини
Любомир Канов: Коремното възлизане към Властта!

19 Февруари, 2026

Българската политическа лудница. Защо се вълнувам ли?

Любомир Канов: Коремното възлизане към Властта! - 1
Снимка: БГНЕС
Любомир Канов Любомир Канов български психиатър и писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Малко ми се гади да говоря за Радев. Уви, говоря предимно на единомислещи, рядко нашите споделени мисли достигат отвън нашите кръгове, в чалготеките, селдките кръчми, в моловете, където народът пазарува своите одежди на промоция или във фабриките, където отдавна никой не се занимава да разбира защо и за кого гласува. Важното е да се вдигнат заплатите. И това си е точно така. Но все пак.

Това коментира във "Фейсбук" Любомир Канов.

Трупоподобният пенсиониран президент и бивш летец е на път да превземе оскъдният политически и умствен хоризонт на нашия народ или на онази част от него, която споменах по-горе. Няма лошо. Той ще ги поведе в бъдещето, поне според сегашните социологии. Спънатата му служебна и бездарна реч не дразни загрубялото от Тодор Живковските речи българско ухо, лесно възприело диалектния преход от западният към източния такъв, стига профилът на говорившия да спазва до съвършенство старата физиономия позната от големите портрети пред Мавзолея с полегатото плешиво чело и нос наподобяващ ключ на лудница.

Българската политическа лудница. Защо се вълнувам ли?

Ами, защото целият този бунт на площада, който обедини толкова много различни хора, всъщност предимно млади и продуктивни, демократични българи, имащи истинско желание да променат нещата, са на път да бъдат похарчени и оглавени в тази илюзия от един непригоден за тази цел прокремълски продукт.

Той ще се изтътрузи до изборите качен върху желанието на народа да промени цялата тази гнилоч в парламента и в и институциите и органите на държавата, която е вече нетърпима. И ще застане отгоре, което е срам за всички нас като народ.


София / България
  • 1 Партия "БОТАШ"

    23 38 Отговор
    Идва новият спасител!
    Като с нож ще оправи всичките проблеми!

    10:03 19.02.2026

  • 2 Абе

    54 12 Отговор
    Бацо кк влезе във властта? Ние ги фащаме те ги пущат иии 20 години кради и пак ги пущат а? Тогава що не ви се гадеше

    10:05 19.02.2026

  • 3 Атина Палада

    39 40 Отговор
    Радев е фалшив герой.......

    10:06 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Резидента

    35 33 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    10:08 19.02.2026

  • 6 Радев, чии е Крим?

    32 29 Отговор
    Ще махаш ли еврото?

    10:08 19.02.2026

  • 7 Генрал

    26 15 Отговор
    Тая територия се управлява от генрали!
    Нема ора, нема интелектуалци!
    Комунаягите си избиха още 1944г.

    Коментиран от #48

    10:11 19.02.2026

  • 8 Един от многото от площада

    48 19 Отговор
    Малко твърдо изказване и без аргументи. В това сме царе. Нямате ли желание да преминете от обикновеното мрънкане към нещо по-конструктивно. Като сте казали "А", кажете и "Б". Дайте предложение и така няма да изглеждате като поредния одумващ...

    10:13 19.02.2026

  • 9 Баба

    52 18 Отговор
    Много злоба , много завист. Гнусно.

    10:15 19.02.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    29 15 Отговор
    Canis - куче.
    Тоя си заслужава фамилията...

    Коментиран от #24

    10:17 19.02.2026

  • 11 Бай Араб

    15 34 Отговор
    Време е българите да скъсат с ЕС и да поемат към Китай и там китайците да ги скъсат от ниско платена работа и още нещо . Румен Радев да продължи да си прибира комисионните от договора с турската Боташ.Време е Амет Доган да си върне обръчите от фирми и местната власт.

    10:18 19.02.2026

  • 12 Активираха де що има жълтопаветници

    43 20 Отговор
    да плюят Радев. Все едно има по добър избор. Не виждам какъв е проблема да имаме нормални отношения с Русия. И на тези в Брюксел това ще им светне, но по трудния начин.

    10:24 19.02.2026

  • 13 Колко много си хлъзгав каноф

    45 13 Отговор
    УЧЕНИ ОТ БАН УСТАНОВИХА, ЧЕ ДАВАНЕТО НА АКЪЛ НЯМА ПРЯКА ВРЪЗКА С ИМАНЕТО НА АКЪЛ.

    10:25 19.02.2026

  • 14 Бай Араб

    25 3 Отговор
    Искаме референдум за връщане на смъртното наказание при държавна измяна .

    10:25 19.02.2026

  • 15 Румен Радев създаде ПП, ДеБь-или

    12 11 Отговор
    коалиция от педофили, майко продавци и пе е раси.

    Не е ясно кой, кой е, затова може да обобщим с Алековото, всички са маскари.
    Вашта .ама смотана.

    Докато ни занимават със следващото безполезно правителство, Петрохан-gate е надвиснал над главите на политическата каста и всеки се спасява по единично.
    Междувременно Прокуратурата и Сарафов все още нямат правдоподобна теза за "самоубийството на Иван Иванов"?
    който според Следствието се самоубива с два изстрела в главата, 😁 the sequence is the following:

    Вчера Явор Дачков защитаваше с плам версията на Прокуратурата за самоубийството на Иван Иванов.

    Ами добре, да дадем на Явор Дачков същият марка пистолет с който се е самоубил Иван Иванов и да ни покаже как се самоубива човек с два изстрела:

    1. Първият изстрел под брадичката, куршумът излиза над носът между очите, са Я. Дачков мисли, мисли и се застрелва прецизно в слепоочието с втори изстрел, красота.🤣

    Са на ход е господин Дачков и разбира се капацитет от МВР за вещо лице.🤔

    10:26 19.02.2026

  • 16 Нагло

    29 14 Отговор
    И на нас ни се гади от такива като автора. Обидни за народа ни са публикуваните негови квалификации и храносмилателни проблеми

    10:28 19.02.2026

  • 17 Трол

    9 25 Отговор
    Само Баце и Шиши са в състояние да ни отърват от прокремълския Радев.

    10:28 19.02.2026

  • 18 Старец

    22 18 Отговор
    Злобата на враговете е мерило за силата на личноста. Мноооого ги е страх от Радев. Треперете, идва краят ви.

    10:29 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 За теб иде реч канов

    28 13 Отговор
    Проф. ВУЧКОВ...
    Понякога като гледам някой човек и си задавам въпроса, той идиот ли е роден....или е ходил на допълнителни курсове?

    10:32 19.02.2026

  • 21 Даниел Немитов

    15 18 Отговор
    Еми прав е Канов, абсолютно прав!!! Ама и Баце е прав - такъв е материала! А с такъв материал - толкоз!!!

    10:37 19.02.2026

  • 22 Точен

    19 10 Отговор
    Канов, Канов, Радев не е прокремълски, а проевроеничарски продукт... Що се отнася до протестите срещу Новия бардак, там единствените българи бяха от ВЪЗРАЖДАНЕ, заблудени човече... Не бяхте ли в сглобка с Пеевски, защо се правиш на ни лук ял, ни лук мирисал и отходил...

    10:38 19.02.2026

  • 23 Доктора

    11 19 Отговор
    Наистина е страшно жалкия български народ да вярва на зеления чорап Радев, а не на малкото останали интелектуалци. Тази малка група ( към която безспорно принадлежи д-р Канов ) интелигенти, Про западни и Про европейци, е единствено останалата ни връзка с развития свят.
    Болно е да се гледа как 36 годишните усилия на всички жадуващи за промени, демократизация и анти комунизъм, сега се потапят под ботушите на Радев и нео либералите, т.е гей общността.

    Коментиран от #35

    10:40 19.02.2026

  • 24 Да знаеш

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    На италиански Cane е куче.

    10:40 19.02.2026

  • 25 Петрохан-gate е на път да потопи

    12 7 Отговор
    цялата Българска Държава, специално Службите за Сигурност, ДАНС, ГДБОП, МВР и Прокуратура, версията за самоубийство е Държавна Поръчка на специален отряд който инсценира самоубийствата в Хижа Петрохан, уви в бързината Иван Иванов поради някаква причина е ликвидиран с изстрела в главата.

    10:41 19.02.2026

  • 26 Хмм

    25 3 Отговор
    като ти е гадно, не пиши, пиши за бъчварова и надеждата на Костов, за снимката на триото Белев, Панев, Сандов с ламата

    10:42 19.02.2026

  • 27 Иван Иванов е ликвидиран с два изстрела

    11 4 Отговор
    в главата което ни насочва определено към Версията че убитите в хижа Петрохан са самоубити.
    Сарафов, МВР, ДАНС, ГДБОП -Калин Стоянов и Прокуратура са на ход, да дадат логическо и медицинско обосновано обяснение на самоубийството с два изстрела в главата на Иван Иванов - хижа Петрохан?

    10:49 19.02.2026

  • 28 Чичо Тони

    16 7 Отговор
    Господина очевидно е разбрал, че неговите "мъдри" мисли ги споделят МАЛЪК кръг хора. Сиреч секта. Нещо като тази на Петрохан. И да, на площадите имаше много хора, но много малко от тях бяха членове на сектата!

    10:55 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гост

    18 5 Отговор
    Когато дълго време работиш с психопати като Канов прихващаш иставаш такъв. Що си не седа в щатите, о се върна да ни поднасяш своите излияния?

    Коментиран от #45

    11:07 19.02.2026

  • 31 БеГемот

    12 4 Отговор
    Още един унокрасиф ....м като генерал Наско не мой да поведе хорото ората се фащат на хорото на летеца....

    11:11 19.02.2026

  • 32 Не разбрах

    11 5 Отговор
    Когато се плюе по Радев, това включва ли и П П-етрохан, след като са едно и също?

    11:12 19.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Шкиф

    15 4 Отговор
    Радев изобщо не ме кефи, защото съм ходил казарма. Военните са особена семка и нямат нищо общо с останалите хора и това тепърва ще си проличи. Въпроса е тоя горе на снимката след като е толкова отворен да ни дава на нас (народа) оценки той самия чий го крепи тука в България? Точно заради ето такива празноглавци и празнодумци- "анализатори" и "разбирачи" сме я докарали дотам, че на фона на всичката тиня Радев да ни се струва най-малкото зло. Щото е много лесно да джавкаш там от коневръза, ама я се възкачи ти на престола и подреди нещата като си толкова вещ, знаещ и можещ.....

    11:16 19.02.2026

  • 35 АМИ ИМА НАДЕЖДА

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Доктора":

    ЩОМ КАКТО КАЗВАШ УМНОКРАСИВИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ СТАВАТ ВСЕ ПО МАЛКО
    ЖАЛКО ЧЕ АКО ИЗМРЪТ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ НЯМА ДА ИМА КОЙ ДА ГЛЕДА ПРАСЕТАТА
    ЕДИНСТВЕНОТО ПОЛЕЗНО ЗА КОЕТО СТАВАТ
    МАКАР ЧЕ ЗЛОБАТА ИМ МОЖЕ ДА Е ЗАРАЗНА И ДА РАЗВАЛИ МЕСОТО

    11:17 19.02.2026

  • 36 по добре си мълчи

    9 8 Отговор
    Като ти се гади - не го коментирай!
    Коментирай тиквата, от него вероятно не ти се гади!
    "Дисиденте", по добре кажи за какво лежа в панделата?

    Коментиран от #42

    12:32 19.02.2026

  • 37 Ватенка

    8 7 Отговор
    Пукат се от яд педофилите че Радев идва на власт

    13:11 19.02.2026

  • 38 Горно Уйно

    7 6 Отговор
    Канов, я си оди у Америчкой!

    13:13 19.02.2026

  • 39 Ватенка

    4 6 Отговор
    Мед ми капе като слушам как вият г0внокрасивите

    13:17 19.02.2026

  • 40 ПеПедофил от Петрохан

    5 4 Отговор
    Регистриране ново НПО "Национална агенция за защита на млади момчета"

    13:22 19.02.2026

  • 41 Абсурдистан

    9 7 Отговор
    Все едно аз съм го писал. Стадото обаче си търси овчар и не обръща внимание на фактите, а на празнодумието. Не случайно у нас процъфтяват от години телефонните измамници. Но има по-големи от тях, които не лъжат на дребно. Такъв е и мамника със зелени чорапи.

    13:24 19.02.2026

  • 42 По-добре си мълчи

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "по добре си мълчи":

    Това иска и прецедента. На него и на такива, като теб им се гади от различното мнение и ще направят всичко за да не се чува - кръгом и напред.Назад към произхода!

    13:30 19.02.2026

  • 43 Избори

    7 5 Отговор
    Наистина е срамно за стадото, което търпя да бъде стригано и тъпкано от 1989 година от всякакви - от овчари до царе, само и само да се отърве от опеката на СССР. И сега да се довери на един агент на влияние на Кремъл!!! Къде ви е умът бе хора, напред ли ще вървим или ще се връщаме назад обратно в блатото?

    14:50 19.02.2026

  • 44 А от ,, тъмният драгалевски субект"

    4 3 Отговор
    Не ти ли се Гади?

    14:50 19.02.2026

  • 45 Щото то боли

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    Боли го на се тръшка че вече е персона нон грата в България
    Всички като него родоотстъпници ги тресе тази треска
    Ще ги отнесе като плява
    Има време но то иде !

    17:08 19.02.2026

  • 46 Дзак

    1 0 Отговор
    Едва ли на факти.бг ще им е приятно какво мислят във Фабриките.

    18:34 19.02.2026

  • 47 резервист

    1 0 Отговор
    Словоблудството е грях, драги.

    08:00 20.02.2026

  • 48 резервист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Генрал":

    Ти там ли беше?

    08:01 20.02.2026