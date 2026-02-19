Любомир Канов: Коремното възлизане към Властта!

Малко ми се гади да говоря за Радев. Уви, говоря предимно на единомислещи, рядко нашите споделени мисли достигат отвън нашите кръгове, в чалготеките, селдките кръчми, в моловете, където народът пазарува своите одежди на промоция или във фабриките, където отдавна никой не се занимава да разбира защо и за кого гласува. Важното е да се вдигнат заплатите. И това си е точно така. Но все пак.
Трупоподобният пенсиониран президент и бивш летец е на път да превземе оскъдният политически и умствен хоризонт на нашия народ или на онази част от него, която споменах по-горе. Няма лошо. Той ще ги поведе в бъдещето, поне според сегашните социологии. Спънатата му служебна и бездарна реч не дразни загрубялото от Тодор Живковските речи българско ухо, лесно възприело диалектния преход от западният към източния такъв, стига профилът на говорившия да спазва до съвършенство старата физиономия позната от големите портрети пред Мавзолея с полегатото плешиво чело и нос наподобяващ ключ на лудница.
Българската политическа лудница. Защо се вълнувам ли?
Ами, защото целият този бунт на площада, който обедини толкова много различни хора, всъщност предимно млади и продуктивни, демократични българи, имащи истинско желание да променат нещата, са на път да бъдат похарчени и оглавени в тази илюзия от един непригоден за тази цел прокремълски продукт.
Той ще се изтътрузи до изборите качен върху желанието на народа да промени цялата тази гнилоч в парламента и в и институциите и органите на държавата, която е вече нетърпима. И ще застане отгоре, което е срам за всички нас като народ.
Като с нож ще оправи всичките проблеми!
Нема ора, нема интелектуалци!
Комунаягите си избиха още 1944г.
Тоя си заслужава фамилията...
15 Румен Радев създаде ПП, ДеБь-или
Не е ясно кой, кой е, затова може да обобщим с Алековото, всички са маскари.
Вашта .ама смотана.
Докато ни занимават със следващото безполезно правителство, Петрохан-gate е надвиснал над главите на политическата каста и всеки се спасява по единично.
Междувременно Прокуратурата и Сарафов все още нямат правдоподобна теза за "самоубийството на Иван Иванов"?
който според Следствието се самоубива с два изстрела в главата, 😁 the sequence is the following:
Вчера Явор Дачков защитаваше с плам версията на Прокуратурата за самоубийството на Иван Иванов.
Ами добре, да дадем на Явор Дачков същият марка пистолет с който се е самоубил Иван Иванов и да ни покаже как се самоубива човек с два изстрела:
1. Първият изстрел под брадичката, куршумът излиза над носът между очите, са Я. Дачков мисли, мисли и се застрелва прецизно в слепоочието с втори изстрел, красота.🤣
Са на ход е господин Дачков и разбира се капацитет от МВР за вещо лице.🤔
Понякога като гледам някой човек и си задавам въпроса, той идиот ли е роден....или е ходил на допълнителни курсове?
Болно е да се гледа как 36 годишните усилия на всички жадуващи за промени, демократизация и анти комунизъм, сега се потапят под ботушите на Радев и нео либералите, т.е гей общността.
До коментар #10 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":На италиански Cane е куче.
27 Иван Иванов е ликвидиран с два изстрела
Сарафов, МВР, ДАНС, ГДБОП -Калин Стоянов и Прокуратура са на ход, да дадат логическо и медицинско обосновано обяснение на самоубийството с два изстрела в главата на Иван Иванов - хижа Петрохан?
До коментар #23 от "Доктора":ЩОМ КАКТО КАЗВАШ УМНОКРАСИВИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ СТАВАТ ВСЕ ПО МАЛКО
ЖАЛКО ЧЕ АКО ИЗМРЪТ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ НЯМА ДА ИМА КОЙ ДА ГЛЕДА ПРАСЕТАТА
ЕДИНСТВЕНОТО ПОЛЕЗНО ЗА КОЕТО СТАВАТ
МАКАР ЧЕ ЗЛОБАТА ИМ МОЖЕ ДА Е ЗАРАЗНА И ДА РАЗВАЛИ МЕСОТО
Коментирай тиквата, от него вероятно не ти се гади!
"Дисиденте", по добре кажи за какво лежа в панделата?
До коментар #36 от "по добре си мълчи":Това иска и прецедента. На него и на такива, като теб им се гади от различното мнение и ще направят всичко за да не се чува - кръгом и напред.Назад към произхода!
До коментар #30 от "гост":Боли го на се тръшка че вече е персона нон грата в България
Всички като него родоотстъпници ги тресе тази треска
Ще ги отнесе като плява
Има време но то иде !
До коментар #7 от "Генрал":Ти там ли беше?
