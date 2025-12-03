Новата игрална версия на "Костенурките нинджа" излиза на 17 ноември 2028 г.

Paramount Pictures ще пусне нов филм за "Костенурките нинджа" на 17 ноември 2028 г., съобщава Deadline. Филмът все още няма заглавие, но ще бъде заснет в игрален формат.

Изданието уточни, че филмът ще бъде излъчен в САЩ в навечерието на Деня на благодарността (честван в последния четвъртък на ноември). Трите предишни проекта на Paramount (един анимационен и два игрални) за тези герои са спечелили 913 милиона долара в световен мащаб.

„Костенурките нинджа“ е американски франчайз, създаден от авторите на комикси Кевин Ийстман и Питър Леърд. Четиримата братя костенурки владеят нинджуцу и се борят със злото в родния си град Ню Йорк. През 2024 г. „Костенурките нинджа“ отпразнуваха своята 40-годишнина. Обратното броене започна с първия епизод на комикса, публикуван през май 1984 г.

След това излезе първата филмова адаптация като сериал през декември 1987 г. През годините комиксите „Костенурките нинджа“ са претърпели множество адаптации, преразкази и рестартирания от различни издатели и творчески екипи.