Новини
Любопитно »
Новата игрална версия на "Костенурките нинджа" излиза на 17 ноември 2028 г.

Новата игрална версия на "Костенурките нинджа" излиза на 17 ноември 2028 г.

3 Декември, 2025 19:15 434 5

  • костенурките нинджа-
  • 2028 г.-
  • нов филм

Филмът ще бъде излъчен в САЩ в навечерието на Деня на благодарността

Новата игрална версия на "Костенурките нинджа" излиза на 17 ноември 2028 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Paramount Pictures ще пусне нов филм за "Костенурките нинджа" на 17 ноември 2028 г., съобщава Deadline. Филмът все още няма заглавие, но ще бъде заснет в игрален формат.

Изданието уточни, че филмът ще бъде излъчен в САЩ в навечерието на Деня на благодарността (честван в последния четвъртък на ноември). Трите предишни проекта на Paramount (един анимационен и два игрални) за тези герои са спечелили 913 милиона долара в световен мащаб.

„Костенурките нинджа“ е американски франчайз, създаден от авторите на комикси Кевин Ийстман и Питър Леърд. Четиримата братя костенурки владеят нинджуцу и се борят със злото в родния си град Ню Йорк. През 2024 г. „Костенурките нинджа“ отпразнуваха своята 40-годишнина. Обратното броене започна с първия епизод на комикса, публикуван през май 1984 г.

След това излезе първата филмова адаптация като сериал през декември 1987 г. През годините комиксите „Костенурките нинджа“ са претърпели множество адаптации, преразкази и рестартирания от различни издатели и творчески екипи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОНЕЦ 🎥

    4 0 Отговор
    Тия Костенурки нинджи ще се бият срещу злодеите Тиквата и Прасето в новия филм.

    Коментиран от #2

    19:19 03.12.2025

  • 2 6135

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "КОНЕЦ 🎥":

    Филм с такъв сценарий, определено би бил интересен!

    19:27 03.12.2025

  • 3 Автор

    3 0 Отговор
    Поне една от костенкурки трябва да е хей,а друга да е чегър

    19:29 03.12.2025

  • 4 Уфффф....

    3 1 Отговор
    Погрешно прочетох , че ще има голям филм за черната М инджа !

    19:30 03.12.2025

  • 5 Елизабет Кахъра

    0 0 Отговор
    Камерунеца ми напълни устата с мътеница 🤭😂🤣🥳

    20:01 03.12.2025