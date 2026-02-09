Мария Бакалова и Райън Рейнолдс играят заедно в нова комедия (СНИМКА)

Българската актриса Мария Бакалова официално потвърди участието си в нов международен филмов проект, в който ще си партнира с една от най-големите холивудски звезди – Райън Рейнолдс. Новината беше съобщена лично от актрисата пред последователите ѝ и бързо беше потвърдена от продуцентите на проекта.

Става дума за екшън комедията Mayday – продукция на Apple Original Films, чиято световна премиера е насрочена за 4 септември в платформата Apple TV+. Датата беше обявена по време на официална презентация на Apple TV, придружена от първи кадър от филма.

В актьорския състав, освен Рейнолдс и Бакалова, участват и Кенет Брана, Марчин Дороцински и Дейвид Морс. Подробности около персонажа на Мария Бакалова засега не се разкриват официално, но според информация от продукцията тя ще изпълни ключова поддържаща роля, като се предполага, че образът ѝ е с руски произход.

Сюжетът на Mayday е ситуиран в разгара на Студената война и комбинира елементи на шпионски трилър и комедия с характерния ироничен тон, с който Райън Рейнолдс е добре познат. Актьорът влиза в ролята на лейтенант Трой „Килъра“ Кели – елитен пилот от военноморските сили на САЩ, изпратен на строго секретна мисия дълбоко на територията на Съветския съюз. След катастрофален провал на операцията Кели остава блокиран зад вражеските линии.

Там той попада в ръцете на Николай Устинов, изигран от Кенет Брана – бивш агент на КГБ с груб характер и неочакван афинитет към американската култура. Между двамата се заражда нестандартно партньорство, което поставя на изпитание лоялността, предразсъдъците и оцеляването им, докато се опитват да намерят изход от ситуация, която изглежда безнадеждна.