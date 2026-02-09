Новини
Мария Бакалова и Райън Рейнолдс играят заедно в нова комедия (СНИМКА)

9 Февруари, 2026

Все още не се разкрива каква ще е ролята на Мария в новата лента

Мария Бакалова и Райън Рейнолдс играят заедно в нова комедия (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Българската актриса Мария Бакалова официално потвърди участието си в нов международен филмов проект, в който ще си партнира с една от най-големите холивудски звезди – Райън Рейнолдс. Новината беше съобщена лично от актрисата пред последователите ѝ и бързо беше потвърдена от продуцентите на проекта.

Става дума за екшън комедията Mayday – продукция на Apple Original Films, чиято световна премиера е насрочена за 4 септември в платформата Apple TV+. Датата беше обявена по време на официална презентация на Apple TV, придружена от първи кадър от филма.

В актьорския състав, освен Рейнолдс и Бакалова, участват и Кенет Брана, Марчин Дороцински и Дейвид Морс. Подробности около персонажа на Мария Бакалова засега не се разкриват официално, но според информация от продукцията тя ще изпълни ключова поддържаща роля, като се предполага, че образът ѝ е с руски произход.

Сюжетът на Mayday е ситуиран в разгара на Студената война и комбинира елементи на шпионски трилър и комедия с характерния ироничен тон, с който Райън Рейнолдс е добре познат. Актьорът влиза в ролята на лейтенант Трой „Килъра“ Кели – елитен пилот от военноморските сили на САЩ, изпратен на строго секретна мисия дълбоко на територията на Съветския съюз. След катастрофален провал на операцията Кели остава блокиран зад вражеските линии.

Там той попада в ръцете на Николай Устинов, изигран от Кенет Брана – бивш агент на КГБ с груб характер и неочакван афинитет към американската култура. Между двамата се заражда нестандартно партньорство, което поставя на изпитание лоялността, предразсъдъците и оцеляването им, докато се опитват да намерят изход от ситуация, която изглежда безнадеждна.


  • 1 Браво

    7 1 Отговор
    Между главните герои се заражда нестандартно приятелсво и нашта Марийка остава на заден план. Предният шедьовър на лаборастаята..

    12:41 09.02.2026

  • 2 Абе да бе

    10 1 Отговор
    Да не правят Борат 3? Още помня култовата й реплика "Искаш ли да ми видиш пуд гада".

    12:42 09.02.2026

  • 3 ЕстетЪ

    5 13 Отговор
    Хубава,лоша...вече е сред топ имената на Холивуд. 👍👏

    Коментиран от #5, #6

    12:46 09.02.2026

  • 4 честен ционист

    11 2 Отговор
    Последния път озвучи съветския пес Козмо. Сега може и друга руска сучка да изиграе, въпреки, че бъкел руски не знае.

    12:47 09.02.2026

  • 5 Абе

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "ЕстетЪ":

    Къ ба. Къде е тя, къде сме ние. Къде отиваш ти едва ли не може би.

    12:54 09.02.2026

  • 6 Мнение

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕстетЪ":

    Това мой чуек НЕ е за хвалене!
    Голяма част от тия хЕлливудци бяха в документите Епщайн!

    Да си продадеш собствената воля и плът за кинти, изобщо не е за хвалене!
    Стойностен филм се прави от стойностни хора!
    Същата е и причината бг ж.лто.аветната общност по телевизията (журналя, певачки, комици, политолози, анализатори и др) да е по-безинтересна и от филм, който показва как съхнат тапетите по стените!

    Когато продадете собствената си воля на Епщайно-подобните, повярвайте личи от много далеч!

    12:57 09.02.2026

  • 7 Анонимен

    1 12 Отговор
    Може всякаква да я наричат, но тя вече е в Холивуд и получава роли непрекъснато, докато ние просто си пишем тук.

    Коментиран от #8

    13:15 09.02.2026

  • 8 Мнение

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Само дето не схванахте най-важното!
    Че парите НЕ са фундамента на живота!
    Парите са само средство!
    А благоприличе, достойнство, семейство и др, са много по-важни!

    Посочете ми един милиардер, който да е истински щастлив, да е без разводи и да е успял да възпита същото и при децата си?!

    Не разбраха такива актриси и актьори, че като пробият в хЕливуд, това НЕ означава, че са голяма работа, а означава, че са дали на тия злите каквото са им поискали!

    13:41 09.02.2026