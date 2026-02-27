Президентът на Тайван потвърди ангажимента си към „запазване на статуквото“ в отношенията с Китай

Президентът на Тайван Лай Чинг-те потвърди ангажимента си за „запазване на статуквото“ в отношенията между двете страни на пролива на събитие по случай Лунната Нова година в Тайчунг, на което присъстваха тайвански бизнесмени, базирани в Китай.

„Тъй като всички вие правите бизнес в континентален Китай, искам специално да ви кажа следното: от бившия президент Цай Инг-уен до мен, и двете правителства на Демократическата прогресивна партия се надяваха да запазят статуквото в Тайванския пролив“, каза Лай на годишното събитие на Фондацията за обмен в пролива (SEF).

SEF е полуофициален орган, натоварен от правителството на Тайван да се занимава с въпроси, свързани с тайванския народ в Китай, и с обмена между двете страни.

В разговор с около 300 участници Лай определи „запазването на статуквото“ като „ключ“ за защитата на националната сигурност и запазването на стабилността и мира между двете страни на пролива в Индо-Тихоокеанския регион.

В сравнение с речта си на същото събитие миналата година, тази година Лай не спомена термина Република Китай (РК), официалното име на Тайван, по време на речта си.

Той използва термина няколко пъти миналата година и повтори позицията, че РК и Китайската народна република (официалното име на Китай) не са подчинени една на друга – позиция, която Пекин многократно отхвърля.

По отношение на отбраната, забележките на Лай тази година бяха по-ограничени, като засегнаха само специалния бюджет за отбрана.

Миналата година той отдели повече време, за да очертае разходите за отбрана и военната модернизация като първи стълб на своя подход „Четирите стълба на мира“.