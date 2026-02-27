ISW: Китай задълбочава ролята си в снабдяването на Русия за войната в Украйна

Китай продължава да бъде съществен фактор за способността на Русия да води войната си срещу Украйна. По информация на руския делови всекидневник Ведомости от 26 февруари, позоваваща се на източници от индустрията, единственият руски производител на оптични влакна – заводът „Оптични влакна“ в Саранск, Република Мордовия – е прекратил работа след удар с украински дронове по производствените му мощности през май 2025 г. Данните са обобщени от Институт за изследване на войната (ISW), цитирани от News.bg.
Преди атаката предприятието е произвеждало приблизително четири милиона километра оптични влакна годишно и е снабдявало около 20 руски компании за кабели. Те от своя страна са използвали материала за изработка на оптични кабели, прилагани от руските сили на бойното поле.
След спирането на завода Русия е останала напълно зависима от китайски доставки на оптични влакна. Според източници на „Ведомости“ доставчици от Пекин са повишили цената за руски клиенти от 16 юана (2,34 долара) за километър в началото на 2025 г. до 40 юана (5,85 долара) през януари 2026 г. – ръст от 150% в рамките на една година.
Представители на бранша посочват, че руските производители на кабели вероятно ще бъдат принудени да увеличат цените си заради затрудненията в снабдяването, което се очертава като основен риск за сектора.
От ISW отбелязват, че към момента няма данни руските сили да изпитват недостиг на оптични кабели на фронта. Това може да означава, че настоящите доставки от Китай са достатъчни, за да покриват нуждите. Възможно е също така руската армия да използва наличности, натрупани преди удара през май 2025 г. Според някои информации оптични кабели се прилагат и за наземна комуникация.
Руските сили използват оптични кабели от пролетта на 2025 г., за да повишат устойчивостта на дроновете срещу електронна война (EW) и да разширят обхвата на тактическите безпилотни апарати до 60 километра.
ISW продължава да оценява, че компонентите с китайски произход са от ключово значение за способността на руската военна индустрия да се адаптира, да внедрява иновации и да поддържа военните действия срещу Украйна.
Междувременно Русия осъществи нова мащабна ракетна и дронова атака срещу Украйна в нощта на 25 срещу 26 февруари, като основните цели са били обекти от енергийната инфраструктура. Паралелно с това САЩ и Украйна продължават двустранните си разговори в рамките на текущите мирни преговори.
Опитите на Украйна и SpaceX да ограничат достъпа на руските сили до терминалите на Starlink продължават да възпрепятстват руските операции с дронове по цялата фронтова линия. На 25 февруари руски дрон с оптична връзка за първи път е достигнал покрайнините на Харков.
Според налични информации Русия разполага елементи от поне една новосъздадена военна част в посока Купянск.
Китай е отправил предупреждение към свои граждани, пребиваващи в Русия, във връзка със закон, който предвижда възможност за мобилизация в руската армия. Сигналът от китайското консулство се разглежда като индикация, че Пекин може да се опасява от евентуален натиск върху китайски граждани да постъпят на военна служба.
На терен украинските сили са отбелязали напредък в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка. Руските сили от своя страна са придвижили позиции в северната част на област Суми, в същата тактическа зона, в района на Покровск, както и в западната част на Запорожка област.
