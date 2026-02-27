Новини
ISW: Китай задълбочава ролята си в снабдяването на Русия за войната в Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Китай задълбочава ролята си в снабдяването на Русия за войната в Украйна

27 Февруари, 2026 08:33 1 299 41

Спирането на единствения руски завод за оптични влакна увеличава зависимостта от Пекин

ISW: Китай задълбочава ролята си в снабдяването на Русия за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай продължава да бъде съществен фактор за способността на Русия да води войната си срещу Украйна. По информация на руския делови всекидневник Ведомости от 26 февруари, позоваваща се на източници от индустрията, единственият руски производител на оптични влакна – заводът „Оптични влакна“ в Саранск, Република Мордовия – е прекратил работа след удар с украински дронове по производствените му мощности през май 2025 г. Данните са обобщени от Институт за изследване на войната (ISW), цитирани от News.bg.

Преди атаката предприятието е произвеждало приблизително четири милиона километра оптични влакна годишно и е снабдявало около 20 руски компании за кабели. Те от своя страна са използвали материала за изработка на оптични кабели, прилагани от руските сили на бойното поле.

След спирането на завода Русия е останала напълно зависима от китайски доставки на оптични влакна. Според източници на „Ведомости“ доставчици от Пекин са повишили цената за руски клиенти от 16 юана (2,34 долара) за километър в началото на 2025 г. до 40 юана (5,85 долара) през януари 2026 г. – ръст от 150% в рамките на една година.

Представители на бранша посочват, че руските производители на кабели вероятно ще бъдат принудени да увеличат цените си заради затрудненията в снабдяването, което се очертава като основен риск за сектора.

От ISW отбелязват, че към момента няма данни руските сили да изпитват недостиг на оптични кабели на фронта. Това може да означава, че настоящите доставки от Китай са достатъчни, за да покриват нуждите. Възможно е също така руската армия да използва наличности, натрупани преди удара през май 2025 г. Според някои информации оптични кабели се прилагат и за наземна комуникация.

Руските сили използват оптични кабели от пролетта на 2025 г., за да повишат устойчивостта на дроновете срещу електронна война (EW) и да разширят обхвата на тактическите безпилотни апарати до 60 километра.

ISW продължава да оценява, че компонентите с китайски произход са от ключово значение за способността на руската военна индустрия да се адаптира, да внедрява иновации и да поддържа военните действия срещу Украйна.

Междувременно Русия осъществи нова мащабна ракетна и дронова атака срещу Украйна в нощта на 25 срещу 26 февруари, като основните цели са били обекти от енергийната инфраструктура. Паралелно с това САЩ и Украйна продължават двустранните си разговори в рамките на текущите мирни преговори.

Опитите на Украйна и SpaceX да ограничат достъпа на руските сили до терминалите на Starlink продължават да възпрепятстват руските операции с дронове по цялата фронтова линия. На 25 февруари руски дрон с оптична връзка за първи път е достигнал покрайнините на Харков.

Според налични информации Русия разполага елементи от поне една новосъздадена военна част в посока Купянск.

Китай е отправил предупреждение към свои граждани, пребиваващи в Русия, във връзка със закон, който предвижда възможност за мобилизация в руската армия. Сигналът от китайското консулство се разглежда като индикация, че Пекин може да се опасява от евентуален натиск върху китайски граждани да постъпят на военна служба.

На терен украинските сили са отбелязали напредък в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка. Руските сили от своя страна са придвижили позиции в северната част на област Суми, в същата тактическа зона, в района на Покровск, както и в западната част на Запорожка област.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    13 22 Отговор
    Без Китай, рашата е капитулирала за 24 часа.

    Коментиран от #10, #22, #37

    08:35 27.02.2026

  • 2 Пич

    15 4 Отговор
    Новият свят е все по видим! И ще бъде много по лош от стария. Връщаме се към средновековието, и правото на силния!!!

    Коментиран от #4

    08:37 27.02.2026

  • 3 Мишел

    18 9 Отговор
    Китай обяви открито, че с всичко ще подкрепи Русия във войната й с НатО. Северна Корея не обяви, но открито го прави. Няма на Земята сила, която да победи съюза на трите ядрени сили.

    Коментиран от #6

    08:41 27.02.2026

  • 4 Хахахаха

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ще се сетите. Това го пиша от началото на войната. Това не е в полза на мира и справедливостта. Ако рашата получи територии, утре и Ердо може да си вземе от България. С война не трябва да се местят граници, защото това може да предизвика много войни. Все пак е 21 век, границите са решени и не трябва да се променят по военен път, това е. За това е редно, рашата да се изтегля, иначе навлизаме в един много опасен свят на войни.

    Коментиран от #12, #13

    08:41 27.02.2026

  • 5 хихи

    13 5 Отговор
    Русия и ракети няма, а ВСУ настъпват към Киев...

    Коментиран от #7

    08:42 27.02.2026

  • 6 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    А ти от къде си сигурен, че Китай не прави това, за да отслаби раша и за си вземе територии, които и принадлежат?

    Коментиран от #28

    08:42 27.02.2026

  • 7 Хахахаха

    4 12 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Към кой Киев настъпва ВСУ? За 4 години рашите успяха да стигнат от Киев до Донецк копейки. Това са фактите, не разбрахте ли? И сега все още рашите не могат да окупират териториите, които са анексирали.

    Коментиран от #14

    08:44 27.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пекинець..

    8 6 Отговор
    Ами гледаме от урсулците кaк помагат на бандерците,а и ние сме две большие империй дето си граничиме и будeм пoмaгать oдин на друг

    08:44 27.02.2026

  • 10 Дони

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    виждам че си РАЗБИРАЧ-та да те попитам ОРФЕИ от африкански ПРОИЗХОД ли е? щото бил ТРАКИЕЦ а гледам по телевизора ТЪМНОКОЖ МОМЪК С БЯЛА РОБА И АРФА а и като си купиш бисквити КУМА ЛИСА и отвориш кутията вътре ЛИСИЦА ЛИ ИМА

    08:45 27.02.2026

  • 11 az СВО Победа 80

    13 5 Отговор
    На днешният ден през 2014г. започна Руската пролет, която в крайна сметка върна Крим в пределите на Русия!

    Западът забрави за Крим, и дума не обелва вече, а бяха клетви, а бяха закани...., по същия начин ще забрави и за бивша Украйна.... 🤣

    08:46 27.02.2026

  • 12 Хахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    На кое цъкате минуси? На променянето на границите ли? А не се ли сещате, че България е губеща в това, защото България е малка държава и може да бъде бързо "изядена" от някой съседна?

    Коментиран от #20

    08:46 27.02.2026

  • 13 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Не е смешно, а късогледство от твоя страна!!! Защо фиксираш Рашата?! Аз говоря за всички!!! А примера беше даден традиционно от краварите - с Косово, и Ирак !!! Това с границите също е много глупаво, както и страха ти от Турция. Както някога казвах, ние нямаме ресурс да си запазим границите, и не ги запазихме !!! Вече сме ЕС, ако не схващаш!!!

    Коментиран от #16

    08:47 27.02.2026

  • 14 московець..

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    А бе прайме си кеф и не будет премирие,оти всека седмица моо да пращаме на зеления мухал по один авион с бaндeрских чаркoяк

    08:49 27.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    България съществува в ЕС. А можехме да сме съветска република, когато бяхме "независими" и България можеше да не съществува!

    Коментиран от #34

    08:50 27.02.2026

  • 17 Гориил

    9 3 Отговор
    Странният доклад за спирането на работещ с пълен капацитет завод в Саранск изглежда подозрително като черна пропаганда.Проверявайте и препроверявайте достоверността на източниците си на информация.Заводът не само изпълнява изцяло поръчките, но и извършва строителни работи за петкратно разширяване на производството.

    08:52 27.02.2026

  • 18 маке..

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Карго 200":

    Шишo вчера скaзал че бгбaндeрцитe ще кушaт од жлътoтoму.пoне още една пeтилеткa

    08:52 27.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дони

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    БЪЛГАРИЯ Я ИЗЯДОХА още 1989 ГОДИНА

    08:57 27.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Механик

    7 2 Отговор
    Пак ли на чужд гроб плачем? Пак ли погребваме Русия?
    Я кажете кой украински град ще/изгуби стратегическа позиция, та така мощно погребвате Русия рано-рано сабхлян ????

    09:02 27.02.2026

  • 24 Пак ли тия с торбата с лъжи

    6 1 Отговор
    Руския завод за оптични кабели си работи!
    Както и интернет връзката на фронта, без СтарЛинк.

    Докога ще се излагате да ни ги пробутвате тия "доклади"? Кога и за кое са били прави?! Поне проверихте ли чий е тоя Базиран Институт?

    09:05 27.02.2026

  • 25 Пак ли тия с торбата с лъжи

    5 2 Отговор
    Руския завод за оптични кабели си работи!
    Както и интернет връзката на фронта, без СтарЛинк.

    Докога ще се излагате да ни ги пробутвате тия "доклади"? Кога и за кое са били прави?! Поне проверихте ли чий е тоя Базиран Институт?

    Коментиран от #30, #31

    09:09 27.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Е как оптични влакна бе

    1 0 Отговор
    Тук един глллупаг ни обяснява, че Русия два еднакви пирона не може да направи.

    09:14 27.02.2026

  • 28 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Според подписан през 2021г. междуправителствен протокол Китай и Русия нямат взаимн териториални. претенции.
    Прогнозата за китайски Сибир е глупост. Според китайски и чужди прогнози, през 2100-на година Китай ще е с половината от сегашното си население и няма да има ресурси да усвоява даже сегашните си територии.

    Коментиран от #32

    09:16 27.02.2026

  • 29 Каунь

    1 2 Отговор
    Снарядите им свършиха още 22ра, хората им гинат с мииони, нефта свърши, кораби нямат, самальоти тоже.... ISW, искам да знам, кога ще им свършат и лопатките???

    09:21 27.02.2026

  • 30 На задълбочените в ролята си

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пак ли тия с торбата с лъжи":

    журналисти, явно просто им е харесало купешкото и помпозно име на фирмата: "Институт за изследване на войната (ISW)"
    Джамбаза не по-лош доклади може да извърти, но някак си не е така авторитетно!

    09:22 27.02.2026

  • 31 На задълбочените в ролята си

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пак ли тия с торбата с лъжи":

    журналисти ни снабдяват с тия доклади, явно защото просто им е харесало купешкото и помпозно име на фирмата: "Институт за изследване на войната (ISW)"
    Джамбаза не по-лош доклади може да извърти, но някак си не е така авторитетно!

    ISW: Китай задълбочава ролята си в снабдяването на Русия за войната в Украйна

    09:27 27.02.2026

  • 32 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Пуслер даде под наем Сибир за 49+49 години.Значи след 98 години китайците ще му го върнат😂🤣😂😅😀

    09:28 27.02.2026

  • 33 Тимур

    1 1 Отговор
    Китайската робия е смъртоносна хватка,но руснаците си я избраха

    09:28 27.02.2026

  • 34 Ленин

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Ако се замислиш по същата логика и баба ти можеше да е мъжка...

    09:29 27.02.2026

  • 35 Бодлива Тел

    1 1 Отговор
    Не ви ли омръзна да пишете глупости и лъжи

    09:29 27.02.2026

  • 36 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 1 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    09:31 27.02.2026

  • 37 Абе смешко

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Каквото продава Китай на Русия, го продава и на запада и НАТО

    Коментиран от #40

    09:33 27.02.2026

  • 38 Механик

    0 0 Отговор
    Трети ден от петата година на руският блицкриг.
    Само не знам Киев за два и ли три дня падна.

    Коментиран от #41

    09:33 27.02.2026

  • 39 Естествено

    1 0 Отговор
    Китай има голяма изгода Русия да продължава да воюва, защото така става все по-слаба и зависима, Русия дефакто вече няма суверинитет, вече се управлява от Китай. Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-зле ще става за Русия. Накрая Китай може и да я анексира :)))

    09:41 27.02.2026

  • 40 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Абе смешко":

    Ами значи и рашата не воюва сама а с помощ бе копей. Понеже ревете, че НАТО помагало на Украйна. Ами и Китай помага на раша.

    09:43 27.02.2026

  • 41 Киев капитулира за няколко дни

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    и клекна да подпише в Истанбул!
    Но пратиха Борис Джонсън да спре мира, с обещания запада да помогне за "по-справедлив мир"
    И руснаците решиха да поведат война на изтощение срещу запада! И ще продължи "доколкото е небходимо" за да си научат добре урока!

    09:44 27.02.2026

