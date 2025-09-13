Марго Роби и Колин Фарел представиха новия си филм A Big Bold Beautiful Journey (ВИДЕО/СНИМКИ)

Марго Роби и Колин Фарел пристигнаха на премиерата на общия си филм A Big Bold Beautiful Journey във Великобритания. Фарел мина по червения килим, облечен в черен костюм с вратовръзка и бяла риза и дълго сиво палто, пише nova.bg.

Роби отново впечатли публиката с визията си - с прозрачна рокля, украсена с флорални орнаменти и кристали. Предната част на роклята беше с дълбоко деколте, а задната част с гол гръб.

Актрисата от "Отряд самоубийци" роди първото си дете през ноември. Нейният съпруг е филмовият продуцент Том Акърли.

Лентата A Big Bold Beautiful Journey e романтична фантастика. Двамата герои изживяват приключения, докато пътуват във времето.

Историята на режисьора Когонада и сценариста Сет Райс проследява Сара, в ролята Марго Роби, и Дейвид, изигран от Колин Фарел, които се запознават на сватба, след което по магически начин преживяват отново „важни моменти от миналото си, които разкриват как са стигнали до настоящето — и евентуално им дават шанс да променят бъдещето си“, както съобщава официалния синопсис.

В една от сцените 35-годишната Сара се озовават в миналото на Дейвид по време на гимназиалните му години.

Във филма 49-годишният Фарел впечатлява с демонстрация на певческите и танцовите си умения.

В A Big Bold Beautiful Journey участват още Кевин Клайн, Фийби Уолър-Бридж, Лили Рейб, Джоди Търнър-Смит, Били Магнусен и Хамиш Линклейтър.

Фарел сподели пред Pеоple, че филмът е „отварящ сърцето“ и „не се страхува да погледне към някои от по-болезнените аспекти на живота и преживяванията, които всички споделяме — за любовта и загубата.“

Роби пък определи Когонада като „истински артист“ и нарече проекта „сюрреалистичен и изключително романтичен".

„Мисля, че публиката ще има магическо преживяване, докато го гледа”, допълни актрисата.