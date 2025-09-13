Новини
Любопитно »
Марго Роби и Колин Фарел представиха новия си филм A Big Bold Beautiful Journey (ВИДЕО/СНИМКИ)

Марго Роби и Колин Фарел представиха новия си филм A Big Bold Beautiful Journey (ВИДЕО/СНИМКИ)

13 Септември, 2025 09:41 687 3

  • марго роби-
  • колин фарел-
  • нов филм-
  • a big bold beautiful journey

Роби отново впечатли публиката с визията си - с прозрачна рокля, украсена с флорални орнаменти и кристали

Марго Роби и Колин Фарел представиха новия си филм A Big Bold Beautiful Journey (ВИДЕО/СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Марго Роби и Колин Фарел пристигнаха на премиерата на общия си филм A Big Bold Beautiful Journey във Великобритания. Фарел мина по червения килим, облечен в черен костюм с вратовръзка и бяла риза и дълго сиво палто, пише nova.bg.

Роби отново впечатли публиката с визията си - с прозрачна рокля, украсена с флорални орнаменти и кристали. Предната част на роклята беше с дълбоко деколте, а задната част с гол гръб.

View this post on Instagram

A post shared by E! News (@enews)


Актрисата от "Отряд самоубийци" роди първото си дете през ноември. Нейният съпруг е филмовият продуцент Том Акърли.

Лентата A Big Bold Beautiful Journey e романтична фантастика. Двамата герои изживяват приключения, докато пътуват във времето.

Историята на режисьора Когонада и сценариста Сет Райс проследява Сара, в ролята Марго Роби, и Дейвид, изигран от Колин Фарел, които се запознават на сватба, след което по магически начин преживяват отново „важни моменти от миналото си, които разкриват как са стигнали до настоящето — и евентуално им дават шанс да променят бъдещето си“, както съобщава официалния синопсис.

В една от сцените 35-годишната Сара се озовават в миналото на Дейвид по време на гимназиалните му години.

Във филма 49-годишният Фарел впечатлява с демонстрация на певческите и танцовите си умения.

В A Big Bold Beautiful Journey участват още Кевин Клайн, Фийби Уолър-Бридж, Лили Рейб, Джоди Търнър-Смит, Били Магнусен и Хамиш Линклейтър.

Фарел сподели пред Pеоple, че филмът е „отварящ сърцето“ и „не се страхува да погледне към някои от по-болезнените аспекти на живота и преживяванията, които всички споделяме — за любовта и загубата.“

Роби пък определи Когонада като „истински артист“ и нарече проекта „сюрреалистичен и изключително романтичен".

„Мисля, че публиката ще има магическо преживяване, докато го гледа”, допълни актрисата.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    На хубава жена всичко и отива !

    09:43 13.09.2025

  • 2 Като

    0 0 Отговор
    Нея, но не е руса.

    09:52 13.09.2025

  • 3 регулатор

    0 0 Отговор
    Чисто гола на обществено място. Като нямаш друго, с да блестиш, направи нещо скондално блестящо - блестящо дупе и кристал, за реклама на буламачът продукт.

    11:00 13.09.2025