Затворник опрял нож в гърлото на Пи Диди

Шон „Диди“ Комбс е преживял опит за нападение с нож, докато спял в килията си в федералния затвор MDC Brooklyn. Инцидентът е бил осуетен в последния момент от надзирател, информира адвокатът на музикалната звезда за TMZ.

Според Daily Mail, близкият му приятел Чарлучи Финни твърди, че Комбс се е спасил по чудо: „Не знам дали охраната го спаси или сам успя да реагира, но е чудо, че е жив.“ Финни описа условията в затвора като смъртно опасни, особено за известни личности, осъдени по сексуални обвинения.

Пи Диди в момента излежава 50-месечна присъда по две обвинения, след като беше оправдан по по-сериозни обвинения като трафик на хора и участие в организирана престъпна мрежа.

Затворът MDC Brooklyn отдавна е критикуван за лоши условия и недостатъчна охрана. Институцията има история на насилие между затворници и пропуски в сигурността, което допълнително засилва тревогата около случая с Комбс.

TMZ съобщава още, че Доналд Тръмп „обмислял помилване“ за Диди, макар Белият дом официално да отрече подобни намерения.

След нападението Шон Комбс е преместен в изолирана зона и според хора от обкръжението му „спи с едно око отворено“, в постоянна тревога за живота си.

Делото и престоят му зад решетките продължават да предизвикват силен обществен и медиен интерес, докато адвокатите му настояват за допълнителни мерки за сигурност.