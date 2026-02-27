Новини
5 грешки, които ще ви струват скъпо в Годината на Червения огнен кон

27 Февруари, 2026

Според духовния коуч Стефано Атитюд

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 17 февруари започна Лунната Нова година, която по Chinese New Year постави началото на Годината на Огнения Кон. Според Chinese calendar това е рядка комбинация между знак и елемент, която се случва веднъж на 60 години – и носи мощна трансформация, драматични обрати и ускорени събития, пише marica.bg.

Преходът от предходната година към енергията на Огнения Кон не е плавен. Той разтърсва, изважда стари модели на повърхността и ни кара да действаме смело. Но ако не внимавате, тази огнена енергия може да ви изиграе лоша шега.

Ето 5 неща, които трябва да избягвате през Годината на Огнения Кон, според духовния коуч Стефано Атитюд, цитиран от Vogue:

1. Импулсивни решения

Огненият Кон носи спешност и желание за рязка промяна – да напуснете работа, да скъсате връзка, да започнете нещо изцяло ново. Внимавайте! Това, което изглежда като „проблясък на яснота“, често е просто емоционален пик. Тази година изисква осъзнато действие, не прибързан бунт.

2. Движение без посока

2026 ще ускори темпото. Но бързането не е равно на прогрес. Истинският въпрос не е „Какво още мога да направя?“, а „Това води ли ме натам, където искам?“

Огнената енергия обича скоростта, но без ясна цел тя води до изтощение.

3. Нереалистични обещания

Под влиянието на Огъня всичко изглежда възможно – нов живот, нова кариера, ново „аз“. Проблемът? Огненият Кон дава импулс, но не гарантира постоянство.

Големите обещания, дадени в еуфория, могат да доведат до разочарование. Истинската промяна идва от малките, ежедневни действия.

4. Да правите всичко сами

Мнозина ще нарекат „независимост“ това, което всъщност е страх от уязвимост. Огнената енергия усилва всичко – включително самотата. Изолацията може да пази егото, но взаимоотношенията развиват характера. Потърсете съюзници, а не доказвайте, че нямате нужда от никого.

5. Да бъркате интуицията със страх

През тази година ще чувате вътрешен глас, който казва: „Не го усещам“. Но дали това е интуиция – или страх от растеж?

Огненият Кон следва сърцето си дори когато е неудобно. Преди да реагирате, се запитайте: това решение разширява ли ме – или ме свива?

До февруари 2027 г., когато започва нов цикъл в китайския хороскоп, светът ще се движи по-бързо, по-смело и по-непредсказуемо. Годината на Огнения Кон носи шанс за огромен скок напред – но само ако овладеете огъня, вместо да изгорите в него.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 очевидец

    На 1.5.2023 някой "се опита да убие" главния прокурор с взрив в колата. 3 години по-късно МВР и прокуратурата още не могат или не искат да открият виновника. За сметка на това за по-малко от 24 часа прокуратурата разкри какво се е случило в Петрохан и че че ППДБ са замесени 😅

    Коментиран от #3

    08:47 27.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    До коментар #1 от "очевидец":

    После мафията буквално ЗА ДВА го свали,
    а вече повече ОТ ДВЕ ГОДИНИ клатиси-Q-рата не могат да сменят заместника му ,
    дето не искаше да става главен прокурор ❗

    08:57 27.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    После мафията буквално ЗА ДВА ДНИ го свали...

    08:58 27.02.2026

  • 5 Изтървахме коня

    Според "духовния коч" е по-добре да си гледате работата, вместо да четете глупости из нетя, защото ако ви види шефа, ще ви изрита моментално, а сметките за ток са високи и лятото е далече.

    09:15 27.02.2026

  • 6 Стършели

    Вени е сбъркала адреса! Тука не е Китай а България. Имаме християни и мохамедани!
    А коня му близни онова!

    09:35 27.02.2026