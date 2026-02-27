Жители на „Мусагеница” осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си

Жителите на четири блока в столичния квартал „Мусагеница” осъмнаха със заплашителни бележки, че ако не преместят колите си от паркинга пред блока, автомобилите им ще бъдат принудително преместени, като пишещият бележката уточнява, че не носи отговорност за причинени щети при преместването.
Авторът на съобщението остава неизвестен. Малко по-късно хората разбират, че мястото, на което са паркирали години наред, вече се загражда от хора, които твърдят, че площта е частна собственост. Стига се до напрежение и намесата на полицията.
Жителите на столичния квартал се събраха в петък сутринта, за да изкажат своето възмущение и притеснение от това къде ще паркират автомобилите си. По техни думи паркингът зад блока също ще бъде ликвидиран, защото започва строеж. „Миналата седмица осъмнахме с това съобщение под чистачките на автомобилите си. Живея тук от 50 години, мога да кажа, че това винаги е бил свободен паркинг, обществен и безплатен”, казва Нели Петкова, един от жителите на квартала.
От позиция на кмета на район „Студентски” Петко Горанов става ясно, че след извършена проверка от органите за контрол по строителството при СО-район „Студентски”, е издадено предписание за спиране на дейността. „Заварените лица не разполагаха с необходимите документи за доказване на собственост или легитимно оправомощаване. Район „Студентски” информира, че въпросният терен, макар и частен, е предвиден за паркинг като част от уличната регулация. Други дейности върху него не могат да се извършват”, се казва още в позицията.
Искането на жителите на столичния квартал е Общината да обособи мястото като обществен паркинг, а не като зелена територия.
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
3 няма държава
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Гост":Ще има МЕЖДУБЛОКОВ БЛОК🤔❗
5 Трол
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "няма държава":"Егати държавата, щом аз съм й вицепремиер”."‼️
7 Някой
8 Владо
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Някой":Имаше една женица, която се изправи срещу строителната мафия❗
Нали се сещаш какво се случи на нея и нейната заместничка‼️
10 ост гост
До коментар #1 от "Гост":Не, паркинг ще си е - ноооо, вече платен на частните лица.
08:46 27.02.2026
12 ИСТИНАТА Е СЛЕДНАТА
13 бою циганина
14 Любопитен
15 Иво
16 Умнокрасивитета
До коментар #7 от "Някой":Защо ли да строят паркинги, като тенденцията е създаване на 15-минутни градове и коли няма да има.
08:55 27.02.2026
17 Чудно щом не е законно, защо полицията
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ФИРМАТА НА ПАШАТА ОТ СИК И ДЪЩЕРЯТА НА ГЛАВЧЕВ :)
19 Ганьо
Девиза на Ганьо - Мойто си е мое, чуждото е общо !
Ей, Ора !?
20 Софийски
Цирк
22 кв. Борово, до Лидъл
Огромна корупция в община Красно село!
23 Георги
До коментар #17 от "Чудно щом не е законно, защо полицията":защо да са чобани? Имаме 3 наследствени парцела в Студентски и 2 в Лозенец. Вече 30 години не могат да се разделят между наследниците. Когато това стане по един или друг начин собственика ще иска да си ги загради и използва. 4 от парцелите са превъенати в паркинги от живущите, а единият е детска площадка. Имаме и още един парцел част от патк, пак в Лозенец. Имаме нотариални актове от 1937година, а имотите са реституирани. На всички тея имоти се плащат данъци, ако някой си зареже боклука общината търси да го чистим... Очаквам същата реакция след края на делбата, но аз нямам вина, че делата се точат с години - в случая с десетилетия. Няма да се учудя ако тук случаят е сходен.
24 В Германия не можеш да строиш,
Кой полезен идиот от Брюксел взе това африканско племе в ЕС?
25 Георги
До коментар #22 от "кв. Борово, до Лидъл":погледни коментар 23.Няма нужда от корупция, просто в нашия случай съда прави по 1 дело годишно, винаги има по някой починал и се отлага до увесомяяане на наслесниците. В същото време се появяват други, които били придобили някой от нашите имоти "по давност" и водим дела, че да си ги върнем... и така вече 30 години.
26 име
27 селяк
До коментар #15 от "Иво":живее на три туби бензин от София ма са мисли за софеанец и вика сеяните да си одат на село :Д
28 Много хора паркират неправомерно
30 Даа!
31 Не четеш внимателно
До коментар #25 от "Георги":Става въпрос за общински имот!
32 Георги
До коментар #28 от "Много хора паркират неправомерно":имам познати, които си купиха петнайсет годишно ауди с някакъв много голям двигател, харчеше им 24/100 градско и го спираха по градинки като ходят в мола за да не плащат левче паркинг.
33 Георги
До коментар #31 от "Не четеш внимателно":напротив "Район „Студентски” информира, че въпросният терен, макар и частен, е предвиден за паркинг като част от уличната регулация. " съвсем внимателно чета подобни статии защото очаквам подобни реакции и в нашият случай.
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРОЕКТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН НОМЕР ПАРКО - МЕСТА
.......
И ЗАТОВА МОЛОВЕТЕ СА ИЗВЪН ГРАДА
.....
СЪЩОТО Е И ЗА КЪЩИТЕ - ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ ПАРКО МЕСТА
35 Напълно нелогично е да има
До коментар #28 от "Много хора паркират неправомерно":Детска площадка до мол вместо да има паркинг там. Как може за всякакви места да се намерят мутри които да ги заграбят точно за детска площадка и малко паркче които са на неправилните места точно за тях няма мутра който да ги заграби. Това е странно.
36 ои8уйхътгр
До коментар #24 от "В Германия не можеш да строиш,":На хартия и у ваштъ миризливъ дупкъ е така, но има дребна подробност- паркомястото се продава отделно и никой не ще да го купи... ОК, инвеститора ще го даде под наем ама той е длъжен да направи 1 място за жилище- колата на жена ти къде ще паркираш?
Другият проблем- поне 30% от колите в града се карат 3 пъти в месеца за да отидат "гражданите" по родните си места... 3-ти проблем- масово служебните коли се ползват за лични и стоят пред блока което става проблем когато на същият този паркинг стои и твоята лична кола дето я караш 5 пъти годишно щото имаш служебна...
37 ои8уйхътгр
До коментар #14 от "Любопитен":Откога??? Откогато разрешихте да се строи безразборно и напук на всяка логика... Обяснявам ти го простичко:
Някога преди много години, през комунизъмъ мама и тати са купили апартамент... Пред който имаше голям паркинг... Блокът беше с 8 входа, с по 8 етажа, с по 3 апартамента- общо 192 жилища... Разбира се в онези години паркинга стоеше почти празен, но времената си вървят и сега тези почти 200 жилища сигурно имат общо 300+ автомобила и все още нямаше нито една кола паркирана в тревата... И така до преди 10 години... В един момент в съседство се построиха 2 нови сгради с 45-50 жилища... И се появиха още 60-70 автомобила... Сега вече онзи паркинг правен през комунизъмъ за 200 жилища просто не може да поеме близо 400 автомобила и около 30-40 коли са в градинките...
Усещаш ли къде е проблема или да дойда и да ти го обрисувам с ритници по грозната селска муцуна?
38 Гошо
Няма проблем
И без това нямате паркоместа
От догодина и без това ще намалите бр на колите ви и карането, защото ще ви стане всичко скъпо и няма да можете да покриете разходите си, а приходите ще спаднат драстично - гражд отг, за каско да не говорим, лизинг, ако има такъв, гориво, дори и газ или ток ще поскъпне
2027 г е нов удар
затягайте коланите....
39 Ми той точно арменския поп
До коментар #30 от "Даа!":Изпрати всичко българско в косчето или по конкретно в еврозоната от където няма нито спасение нито излизане. Какво те учудва.
40 Софиянец
41 Хмм
До коментар #12 от "ИСТИНАТА Е СЛЕДНАТА":За 7.62×25 трябва да ограбя някой музей :D. По-добре 9x19 или ако сме носталгици 9x18.
42 Ами да.....
43 Стойко
До коментар #32 от "Георги":Такива са 99% от собствениците на ауди, бмв и мерцедес 😂😂😂
44 така, де
45 Щом е
46 Градинките трябва да са на правилни мест
До коментар #38 от "Гошо":Знаеш ли колко е невъзможно фактически да се живее до оживена градинка с баби и дядовци и бащи и мами клюкари които никога не казват на децата да не вдигат излишен шум и излишни крясъци. Заповядай да видиш какви боклуци оставят тия бг.мами след себе си. Предпочитам паркинг. Предпочитам някоя мутра да го заграби и да построи паркинг.
47 Много хора паркират неправомерно
