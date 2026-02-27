Новини
България »
Жители на „Мусагеница” осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си

Жители на „Мусагеница” осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си

27 Февруари, 2026 08:36 3 077 47

  • мусагеница-
  • паркинг-
  • заплахи

Превръща ли се междублоково пространство в частен паркинг

Жители на „Мусагеница” осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жителите на четири блока в столичния квартал „Мусагеница” осъмнаха със заплашителни бележки, че ако не преместят колите си от паркинга пред блока, автомобилите им ще бъдат принудително преместени, като пишещият бележката уточнява, че не носи отговорност за причинени щети при преместването.

Авторът на съобщението остава неизвестен. Малко по-късно хората разбират, че мястото, на което са паркирали години наред, вече се загражда от хора, които твърдят, че площта е частна собственост. Стига се до напрежение и намесата на полицията.

Жителите на столичния квартал се събраха в петък сутринта, за да изкажат своето възмущение и притеснение от това къде ще паркират автомобилите си. По техни думи паркингът зад блока също ще бъде ликвидиран, защото започва строеж. „Миналата седмица осъмнахме с това съобщение под чистачките на автомобилите си. Живея тук от 50 години, мога да кажа, че това винаги е бил свободен паркинг, обществен и безплатен”, казва Нели Петкова, един от жителите на квартала.

От позиция на кмета на район „Студентски” Петко Горанов става ясно, че след извършена проверка от органите за контрол по строителството при СО-район „Студентски”, е издадено предписание за спиране на дейността. „Заварените лица не разполагаха с необходимите документи за доказване на собственост или легитимно оправомощаване. Район „Студентски” информира, че въпросният терен, макар и частен, е предвиден за паркинг като част от уличната регулация. Други дейности върху него не могат да се извършват”, се казва още в позицията.

Искането на жителите на столичния квартал е Общината да обособи мястото като обществен паркинг, а не като зелена територия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    23 3 Отговор
    Ще строят нова кооперация, какво се учудвате.

    Коментиран от #4, #10

    08:37 27.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 4 Отговор
    Абе кой прави ЧАСТНА ЗЕЛЕНА ТЕРИТОРИЯ🤔❓

    08:39 27.02.2026

  • 3 няма държава

    33 1 Отговор
    Имаше по царско време един депутат-Нейчо Неев , и той беше казал една крилата фраза - Еб аси и държавата щом и мен направиха министър !!

    Коментиран от #6

    08:40 27.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ще има МЕЖДУБЛОКОВ БЛОК🤔❗

    08:40 27.02.2026

  • 5 Трол

    22 5 Отговор
    Че какво им е заплашителното на бележките? Съвсем културно са написани. И още по-културно хората ще останат без места за паркиране.

    08:42 27.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "няма държава":

    "Егати държавата, щом аз съм й вицепремиер”."‼️

    08:42 27.02.2026

  • 7 Някой

    29 0 Отговор
    Умните хора се изнасят от тази кочина, в която усилено се превръща София. Строи се безогледно без и секунда някой да помисли за паркирането на автомобилите. Не се строят паркинги, всяка дупка се използва за застрояване. Ако ли не - прави се ненужна спортна площадка, която също създава проблем на живущите. Но паркинги не се правят.

    Коментиран от #9, #16

    08:42 27.02.2026

  • 8 Владо

    12 5 Отговор
    Ето защо, зонирането на цяла София решава проблема - законово и ясно разчертани и обособени парко-места, което елиминира риска от възникване на подобна ситуация.

    08:44 27.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 5 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Имаше една женица, която се изправи срещу строителната мафия❗
    Нали се сещаш какво се случи на нея и нейната заместничка‼️

    08:45 27.02.2026

  • 10 ост гост

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не, паркинг ще си е - ноооо, вече платен на частните лица.

    08:46 27.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ИСТИНАТА Е СЛЕДНАТА

    13 2 Отговор
    7/62/25. ПРОБИВА ТИКВИ,ПРАСЕТА,НЕСКИ КАСКИ ВЪЗПИТАВА ЗАБРАВИЛИСЕ МУТРИ.

    Коментиран от #41

    08:47 27.02.2026

  • 13 бою циганина

    15 1 Отговор
    иб@си и държавата, един черен индианец като мен да стане милиардер с кражби и всички да мълчат...

    08:47 27.02.2026

  • 14 Любопитен

    12 16 Отговор
    Откога всеки може да паркира в градинките там където си поиска?? Това нещо е забранено в целия нормален свят и носи солени глоби без значение от собствеността. Хората трябва или да закупят гараж/паркомясто и да си плащат за паркинга, а не да паркират в градинките безплатно и да разнасят кал из целия град после.

    Коментиран от #29, #37

    08:50 27.02.2026

  • 15 Иво

    10 14 Отговор
    Ами софиянци си връщат земите. Селяните да си ходят на село.

    Коментиран от #27

    08:51 27.02.2026

  • 16 Умнокрасивитета

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Защо ли да строят паркинги, като тенденцията е създаване на 15-минутни градове и коли няма да има.

    08:55 27.02.2026

  • 17 Чудно щом не е законно, защо полицията

    3 2 Отговор
    Не се намесва? Или трябва едно 1000 живущи да идат да попилеят 10 чобанина?

    Коментиран от #23

    09:00 27.02.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ТВА СИГУРНО ФАНДЪКОВА ГО Е ПРОДАЛА
    НА ФИРМАТА НА ПАШАТА ОТ СИК И ДЪЩЕРЯТА НА ГЛАВЧЕВ :)

    09:02 27.02.2026

  • 19 Ганьо

    18 8 Отговор
    В крайна сметка терена е частен ! Собственика може да го огради и без РС в зависимост от това какъв вид е оградата ! Ще се ползва съгласно това което е отредено по ЗУТ, ама не означава, че всеки Ганьо може да паркира там без да има договорка сэс собственика !
    Девиза на Ганьо - Мойто си е мое, чуждото е общо !
    Ей, Ора !?

    09:03 27.02.2026

  • 20 Софийски

    4 0 Отговор
    А кмета Васко сади цветя и боядисва
    Цирк

    09:04 27.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 кв. Борово, до Лидъл

    8 1 Отговор
    Държавен огромен имот, 50 години хората го ползваха за паркинг. Изведнъж стана частен паркинг!
    Огромна корупция в община Красно село!

    Коментиран от #25

    09:10 27.02.2026

  • 23 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чудно щом не е законно, защо полицията":

    защо да са чобани? Имаме 3 наследствени парцела в Студентски и 2 в Лозенец. Вече 30 години не могат да се разделят между наследниците. Когато това стане по един или друг начин собственика ще иска да си ги загради и използва. 4 от парцелите са превъенати в паркинги от живущите, а единият е детска площадка. Имаме и още един парцел част от патк, пак в Лозенец. Имаме нотариални актове от 1937година, а имотите са реституирани. На всички тея имоти се плащат данъци, ако някой си зареже боклука общината търси да го чистим... Очаквам същата реакция след края на делбата, но аз нямам вина, че делата се точат с години - в случая с десетилетия. Няма да се учудя ако тук случаят е сходен.

    09:11 27.02.2026

  • 24 В Германия не можеш да строиш,

    8 2 Отговор
    ако не си осигурил паркинг места!
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това африканско племе в ЕС?

    Коментиран от #36

    09:12 27.02.2026

  • 25 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "кв. Борово, до Лидъл":

    погледни коментар 23.Няма нужда от корупция, просто в нашия случай съда прави по 1 дело годишно, винаги има по някой починал и се отлага до увесомяяане на наслесниците. В същото време се появяват други, които били придобили някой от нашите имоти "по давност" и водим дела, че да си ги върнем... и така вече 30 години.

    Коментиран от #31

    09:15 27.02.2026

  • 26 име

    1 0 Отговор
    Софийските сeляндypи, които свалят правителсва, ходят за гъби по избори и паразитират в държавни структури или частни фирми, точещи бюджета, трябва да бъдат стригани редовно. Ще си плащате за да паркирате върху частния паркинг на някоя мутра, а утре ще трячва да си купите и гараж в новостроящата се кооперация.

    09:21 27.02.2026

  • 27 селяк

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иво":

    живее на три туби бензин от София ма са мисли за софеанец и вика сеяните да си одат на село :Д

    09:21 27.02.2026

  • 28 Много хора паркират неправомерно

    5 0 Отговор
    Ние живеем до мол. За да не плащат такса за паркинг хората паркират в съседните улички. Точно под нашите прозорци. Значи имат пари за луксозна кола и за пазаруване в мол но нямат пари за паркинг. Ние какво сме виновни. Общината къде е това е въпроса. Защо не идват да ги вдигнат. Ние сме вътрешна уличка. Абсолютно неправомерно е да паркират там.

    Коментиран от #32, #35

    09:21 27.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Даа!

    0 1 Отговор
    Същият прецедент, във паркинга пред блок ,в Зона - Б-18. София.Паркинг,който е асфалтиран, още преди 1989 г,след пускане на жилищния комплекс в експлоатация.Със вход- изход извеждащи към бул.Инж Иванов( канала на Владайска река), хоризонтално положени бюрдюри,и пълна вертикална планировка.Паркинг,който живущите ползваха с години.Идва времето на зелена зона,и живущите коректно си заплащат по 100 лв годишен абонамент.Изведнъж ,се появява " частен собственик" който без проблем, загражда с метална ограда,едно петно( прибл. 8 х 4 м/ ,върху терена на паркинга.Достатъчно да се паркират два автомобила надлъжно.Как изведнъж се е оказал собственик,когато целия терен,преди 89 г,е отчужден,със старите къщи,а собствениците са овъзмездени от държавата с жилища? След толкова време,над 38 години?Сега всеки си плаща зона ,нашият тарикат има безплатен паркинг за два автомобила .Това се случи при гербаджийка- кмет на община Възраждане.Живущите пускат жалба- възражение - над 180 домакинства, но арменския поп ги изпрати в кошчето.

    Коментиран от #39

    09:23 27.02.2026

  • 31 Не четеш внимателно

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    Става въпрос за общински имот!

    Коментиран от #33

    09:24 27.02.2026

  • 32 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Много хора паркират неправомерно":

    имам познати, които си купиха петнайсет годишно ауди с някакъв много голям двигател, харчеше им 24/100 градско и го спираха по градинки като ходят в мола за да не плащат левче паркинг.

    Коментиран от #43

    09:24 27.02.2026

  • 33 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Не четеш внимателно":

    напротив "Район „Студентски” информира, че въпросният терен, макар и частен, е предвиден за паркинг като част от уличната регулация. " съвсем внимателно чета подобни статии защото очаквам подобни реакции и в нашият случай.

    09:26 27.02.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ПРИ НАС В САЩ АКО НЕ МОЖЕШ ДА ПРОКАРАШ
    ПРОЕКТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН НОМЕР ПАРКО - МЕСТА
    .......
    И ЗАТОВА МОЛОВЕТЕ СА ИЗВЪН ГРАДА
    .....
    СЪЩОТО Е И ЗА КЪЩИТЕ - ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ ПАРКО МЕСТА

    09:30 27.02.2026

  • 35 Напълно нелогично е да има

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Много хора паркират неправомерно":

    Детска площадка до мол вместо да има паркинг там. Как може за всякакви места да се намерят мутри които да ги заграбят точно за детска площадка и малко паркче които са на неправилните места точно за тях няма мутра който да ги заграби. Това е странно.

    09:32 27.02.2026

  • 36 ои8уйхътгр

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "В Германия не можеш да строиш,":

    На хартия и у ваштъ миризливъ дупкъ е така, но има дребна подробност- паркомястото се продава отделно и никой не ще да го купи... ОК, инвеститора ще го даде под наем ама той е длъжен да направи 1 място за жилище- колата на жена ти къде ще паркираш?
    Другият проблем- поне 30% от колите в града се карат 3 пъти в месеца за да отидат "гражданите" по родните си места... 3-ти проблем- масово служебните коли се ползват за лични и стоят пред блока което става проблем когато на същият този паркинг стои и твоята лична кола дето я караш 5 пъти годишно щото имаш служебна...

    09:33 27.02.2026

  • 37 ои8уйхътгр

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Любопитен":

    Откога??? Откогато разрешихте да се строи безразборно и напук на всяка логика... Обяснявам ти го простичко:

    Някога преди много години, през комунизъмъ мама и тати са купили апартамент... Пред който имаше голям паркинг... Блокът беше с 8 входа, с по 8 етажа, с по 3 апартамента- общо 192 жилища... Разбира се в онези години паркинга стоеше почти празен, но времената си вървят и сега тези почти 200 жилища сигурно имат общо 300+ автомобила и все още нямаше нито една кола паркирана в тревата... И така до преди 10 години... В един момент в съседство се построиха 2 нови сгради с 45-50 жилища... И се появиха още 60-70 автомобила... Сега вече онзи паркинг правен през комунизъмъ за 200 жилища просто не може да поеме близо 400 автомобила и около 30-40 коли са в градинките...

    Усещаш ли къде е проблема или да дойда и да ти го обрисувам с ритници по грозната селска муцуна?

    09:35 27.02.2026

  • 38 Гошо

    0 1 Отговор
    Една градинка по-малко....
    Няма проблем

    И без това нямате паркоместа
    От догодина и без това ще намалите бр на колите ви и карането, защото ще ви стане всичко скъпо и няма да можете да покриете разходите си, а приходите ще спаднат драстично - гражд отг, за каско да не говорим, лизинг, ако има такъв, гориво, дори и газ или ток ще поскъпне
    2027 г е нов удар
    затягайте коланите....

    Коментиран от #46

    09:35 27.02.2026

  • 39 Ми той точно арменския поп

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Даа!":

    Изпрати всичко българско в косчето или по конкретно в еврозоната от където няма нито спасение нито излизане. Какво те учудва.

    09:36 27.02.2026

  • 40 Софиянец

    1 0 Отговор
    ДС терзиев 😂😂😂 кво искате?

    09:37 27.02.2026

  • 41 Хмм

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНАТА Е СЛЕДНАТА":

    За 7.62×25 трябва да ограбя някой музей :D. По-добре 9x19 или ако сме носталгици 9x18.

    09:37 27.02.2026

  • 42 Ами да.....

    0 1 Отговор
    Всичо е бащиния,ние разпореждаме еднолично😎🔨

    09:38 27.02.2026

  • 43 Стойко

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Георги":

    Такива са 99% от собствениците на ауди, бмв и мерцедес 😂😂😂

    09:38 27.02.2026

  • 44 така, де

    2 0 Отговор
    Ами, то навремето затова имаше жителство. Не може половин България да е в София. Чудя се как се издържа там на това напрежение- пренаселеност, мръсен въздух, разстояния. Не е за мен.

    09:41 27.02.2026

  • 45 Щом е

    0 0 Отговор
    частна собственост би трябвало собственика да се разпорежда с имота си . Стига комунизъм ,всичко да е общо . Ако общината иска да се разпорежда с имота, да заплати инвестиционната стойност и да го остави на безимотните . Винаги плачат тези които нямат никаква недвижима собственост срещу хора ,които са се трудили усърдно за да купят някакъв имат за тех и наследниците си . Кои са били партизани (съвременни мутри ), тези които нямат нищо и ги мързи да работят и започват да изнудват чорбаджии ,магазинери хлебари ,фермери и държавата започва да ги преследва за това се крият по балкана . И виждаме резултата от мутренското управление .

    09:41 27.02.2026

  • 46 Градинките трябва да са на правилни мест

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Гошо":

    Знаеш ли колко е невъзможно фактически да се живее до оживена градинка с баби и дядовци и бащи и мами клюкари които никога не казват на децата да не вдигат излишен шум и излишни крясъци. Заповядай да видиш какви боклуци оставят тия бг.мами след себе си. Предпочитам паркинг. Предпочитам някоя мутра да го заграби и да построи паркинг.

    09:42 27.02.2026

  • 47 Много хора паркират неправомерно

    0 0 Отговор
    Ние живеем до мол. За да не плащат такса за паркинг хората паркират в съседните улички. Точно под нашите прозорци. Значи имат пари за луксозна кола и за пазаруване в мол но нямат пари за паркинг. Ние какво сме виновни. Общината къде е това е въпроса. Защо не идват да ги вдигнат. Ние сме вътрешна уличка. Абсолютно неправомерно е да паркират там.

    09:43 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове