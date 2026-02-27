Новини
Ланус е новият супершампион на Южна Америка

27 Февруари, 2026 08:29 559 0

  • ланус-
  • фламенго-
  • рекопа судамерикана-
  • футбол

Аржентинците победиха тима на Фламенго

Ланус е новият супершампион на Южна Америка - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Ланус е новият супершампион на Южна Америка. Това стана факт, след като аржентинците победиха тима на Фламенго в реванша от турнира Рекопа Судамерикана, който противопоставя носителите на двата най-силни трофея на континента - Копа Либертадорес и Копа Судамерикана. Първият мач миналата седмица в Аржентина бе спечелен от Ланус с 1:0, а сега в рамките на редовното време Фламенго стигна до 2:1, но аржентинските играчи направиха обрат до 3:2 в своя полза в продължението и с общ резултат 4:2 спечелиха ценния трофей.

Ланус си извоюва участие в битката за Суперкупата на Америка, след като вдигна Копа Судамерикана след драма с дузпи срещу Атлетико Минейро. Тогава мачът завърши 0:0 в редовното време, а при дузпите Ланус победи с 5:4.

Само седмица по-късно пък Фламенго триумфира с общо четвъртата си Копа Либертадорес след успех над Палмейрас с 1:0. Така Ланус с двете си победи вече може да се похвали, че в началото на 2026 г. е по-добър и от най-добрия в Южна Америка.

За “рубро-негро” това е втори пореден провал в мач, осигурен от триумфа в Копа Либертадорес, след като бразилците през декември загубиха от европейския клубен шампион Пари Сен Жермен финала за Междуконтиненталната купа след 1:1 в редовното време и 1:2 при дузпите.

Иначе тази нощ Ланус пропусна шанса да реши всичко в рамките на редовното време, но две дузпи попариха носителя на Копа Судамерикана. Родриго Кастийо изведе гостите напред в 29-ата минута, а от бялата точка Хьорхян Де Араскаета изравни за Фла в 35-ата.

Така редовното време отиваше към равенство и триумф за аржентинците, но малко преди края главният съдия Тахера от Уругвай отсъди нов наказателен удар. Този път с изпълнението се зае Жоржиньо и в 85-ата минута вкара заветния гол, който прати мача в продължения.

“Рубро-негро” обаче не се възползва от огромното психологическо предимство, което получи, и във второто продължение Хосе Мария Канале възстанови равенството в 118-ата минута. В 122-рата минута пък Дилан Акино вкара трети гол за Ланус и окончателно уби интригата, тъй като Фламенго трябваше да вкара още два гола отвъд добавеното време, ако искаше да прати срещата в дузпи.

Това бе първа Рекопа Судамерикана за Ланус, след като загуби срещата при първото си участие през 2014 г. Фламенго пък губи втори финал в надпреварата, след като не успя да я спечели и през 2022 г. Единствената титла на “рубро-негро” е от 2020 г. Лидер по отличия от турнира е аржентинският колос Бока Хуниорс, който има четири спечелени трофея (1990, 2005, 2006, 2008) и само един загубен финал (2004).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
