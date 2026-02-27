Алекс Раева призна: Майчинството ме направи още по-луда

Алекс Раева разтърси старта на втория сезон на Капките Podcast с водещ Боби Турбото. Певицата говори открито за участието си в "Като две капки вода", за годините си до Слави Трифонов и за това как майчинството е променило живота ѝ.

“Дива, искаща, реалистична – тези три думи ме описват”, категорична е Алекс. И доказва, че това не е просто реплика, а житейска философия.

Раева признава, че е получавала покана за шоуто над 10 сезона, но чак сега усетила, че моментът е правилен.

„Влязох подготвена. Знаех какво ще изпитам“, споделя тя.

Според нея това е един от най-силните сезони – без слаби певци и без слаби артисти. А кой е нейният фаворит? Отговорът пази за подкаста, който вече предизвика вълна от търсения онлайн.

Кариерата ѝ започва неочаквано – майка ѝ я записва на кастинг в НДК, докато тя слуша Faith No More и Alice in Chains.

„Бях с мустак, къса коса и пълничка. Странното е, че пак гледах секси“, смее се тя.

От школата на Слави излиза като изграден професионалист. „От утре сте известни“, им казва той – и се оказва прав. „В провинцията се чувствах като Мадона“, признава Алекс с усмивка.

Алекс става майка на 39 години и откровено признава, че се страхувала да не изгуби дивата си същност.

„После се оказа, че тя се засили“, казва тя.

Дъщеря ѝ Лия вече проявява интерес към сцената и числата. „Без талант кара хората да ѝ пляскат“, шегува се певицата.

С над 4000 гмуркания зад гърба си Алекс намира свобода под водата. Любимото ѝ място е Палау – екзотичната дестинация, вдъхновила Джеймс Камерън за Аватар.

Но най-голямото ѝ спасение остава стендъп комедията.

„Не давам пари за психотерапевт. Разказвам си проблемите на сцена“, признава тя.