Земетресение с магнитуд 4,7 удари Южна Турция

Турция беше разтърсена от земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер снощи в 20:17 ч. местно време (19:17 ч. българско време). Епицентърът е бил в района на град Елбистан, в южния окръг Кахраманмараш, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на данни от Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), предава БТА.

Според измерванията трусът е бил на дълбочина 7 километра.

Местните власти и АФАД информират, че към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети вследствие на земетресението.