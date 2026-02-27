Новини
Свят »
Турция »
Земетресение с магнитуд 4,7 удари Южна Турция

27 Февруари, 2026 09:58, обновена 27 Февруари, 2026 09:59 590 1

  • земетресение-
  • турция

Трусът е регистриран в района на Елбистан, без данни за пострадали или щети

Земетресение с магнитуд 4,7 удари Южна Турция - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция беше разтърсена от земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер снощи в 20:17 ч. местно време (19:17 ч. българско време). Епицентърът е бил в района на град Елбистан, в южния окръг Кахраманмараш, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на данни от Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), предава БТА.

Според измерванията трусът е бил на дълбочина 7 километра.

Местните власти и АФАД информират, че към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети вследствие на земетресението.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Една жена

    0 0 Отговор
    Липсата на Маг се усеща. Незнам защо ни остави, но това което каза се случва безпогрешно.

    10:02 27.02.2026

