Левски продава една от големите си звезди, прибира сериозна сума

През лятото Левски почти сигурно ще се раздели с един от най-важните си играчи за последната година и половина. Става въпрос за несменяемия титуляр в центъра на защитата – венецуелския национал Кристиан Макун, съобщава „Мач Телеграф“.

Интересът към защитника е сериозен и е въпрос на кратко време офертите към него да станат налични. В момента цената на бранителя от Южна Америка се движи около 3 милиона евро, което е отлична сума за 25-годишен футболист, пише изданието.

Едва ли на „Герена“ ще се разминат с шанса да напълнят клубната каса и така да си осигурят по-спокойна година. Договорът на Макун с Левски изтича през лятото на следващата година и след края на сезона е точното време за неговата продажба.

За това, че ще има трансфер, доказателство е и привличането на хърватина Стипе Вуликич от италианския Сампдория. Плановете на Хулио Веласкес и неговия щаб са хърватският гигант да е резерва през пролетния сезон на Макун, а след неговото напускане да заеме титулярното място в средата на отбраната.

Скаутите на Левски няколко месеца издирваха из европейските терени класен централен защитник със силен ляв крак, който да пасне на схемата на испанския треньор. Надеждите са, че в лицето на Стипе Вуликич този проблем е решен.

В тази зона на защитата Левски разполага в момента с още двама футболисти - Кристиан Димитров и Никола Серафимов. И ако Димитров стигна до капитанската лента и е неизменна част от титулярния състав на Хулио Веласкес, то Серафимов има още какво да даде в тренировките и мачовете, за да спечели постоянно място в 11-те.

Важното при трансфера на Вуликич е, че Левски плати немалко пари на Сампдория - над 300 000 евро, което също говори за намеренията на Веласкес да го наложи като титуляр през следващия сезон.