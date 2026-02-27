Новини
Михаил Миков: Очевидно се прави бламиране на Крум Зарков. Това няма да е за последно

27 Февруари, 2026 09:56 1 067 25

Предстои много работа на БСП, заяви още Миков

Михаил Миков: Очевидно се прави бламиране на Крум Зарков. Това няма да е за последно - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очевидно се прави бламиране на Крум Зарков. Това е категоричното мнение на бившият председател на Народното събрание Михаил Миков.
Това няма да е за последно, обясни още той в сутрешния блок на БНТ, цитиран от novini.bg.

Припомняме ви, че след като осемте депутати от БСП гласуваха за промените в ИК, Зарков ги извади от листите за предстоящите парламентарни избори.
Предстои много работа на БСП, заяви Миков.

"Много години партията беше съсипвана. Дано да започне да се оправя", каза още той в студиото на "Денят започва".

"Заради самата идея трябва да има БСП", добави още той.


  • 1 Герп боклуци

    9 1 Отговор
    Бесепето цепна уупето

    09:58 27.02.2026

  • 2 БСП умре

    10 1 Отговор
    За умрелите или добро или нищо

    09:59 27.02.2026

  • 3 наздраве мики

    7 2 Отговор
    зафирко трезвения съм

    10:00 27.02.2026

  • 4 1488

    10 1 Отговор
    ко значи "бламиране"
    същото като "жендьр" ли ?

    10:02 27.02.2026

  • 5 00014

    6 1 Отговор
    Безсъдържателна, неясна "новина", повтаряща отпреди няколко дни (24.02) част от изказване на Миков за бъдещето на БСП.

    10:10 27.02.2026

  • 6 бламиране на Крум Зарков

    9 1 Отговор
    А не бе. Върна недоразумението Станишев на бял кон и в ИС се напълни все със баш "пролетарии" и "роби на наемният труд" нали.. Дива дясна социалдемокрация и нищо общо със социализъм. Тая партия е забравете тотално ако сте ляв човек. Само ако споделят ценностите на WSWS, само тогава може за леви да минат. Сега няма нищо ляво в тях освен сексуалните им наклоности

    10:14 27.02.2026

  • 7 Абсурдистан

    6 1 Отговор
    Миков изрече най-голямата лъжа в тази партия - че имат идея. Тази партия откакто се преименува от БКП на БСП загуби всякаква идентичност и сега е безлична и пълна със същите отпадъци, както и другите партии. И най-малко е лява партия.

    10:18 27.02.2026

  • 8 Проксита нещастни

    5 0 Отговор
    Дейвид Норт от WSWS изнесе лекции по покана на клубовете за социална демокрация на университета Билкент и Техническия университет на Близкия изток в Анкара, Турция. Тази лекция се проведе на 19 февруари. Но никой от тези нищожества от БСП-ОЛ не се сети в София да го покани човека 2-3 лекции да изнесе ...

    10:18 27.02.2026

  • 9 Хмм

    5 0 Отговор
    нали депутатите трябва да гласуват по съвест

    10:21 27.02.2026

  • 10 Жан Маре

    5 1 Отговор
    Навремето майка Му го уреди по безплатна програма за двустранни отношения с Франция да се изучи в Сорбоната.Но това пък не означава,че завършил Сорбоната има знания особено ако е зубрач и е по програма.По тези спогодби държавата плаща обучението и дават диплом на протежето.Те много добре знаят кой е и за това го бутат нагоре към върха.Споменете друг на тази възраст с такава кариера.Таса стоят нещата и с Парапетка,и с Дългия врат с излишък на шийни прешлени.Как така едно непознато момиче,аха да стане премиер на България?О,чудеса-а-а..

    10:22 27.02.2026

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    "МИКЕ" , КРУМ ZAPKOB KATO TEБ Е КОМУНОПИТЕК И МУНЧО(ВИСТ) ....................... ВИЕ ВИНАГИ ЩЕ БУТАТЕ "СТОЛЕТНИЦАТА" КЪМ ПРОПАСТТА ...................... ТОВА Е ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ....................... ZAПОМНИ ГО !

    10:24 27.02.2026

  • 12 Цитат от лекцията на Дейвид Норт

    5 1 Отговор
    ....Това представлява крещящо нарушение на международното право. Този план попада в категорията „престъпления срещу мира“ – основното обвинение, повдигнато срещу нацистките лидери на Нюрнбергските процеси през 1945 и 1946 г. Фашисткото правителство на Тръмп е способно на всякакви престъпления. Външната му политика е моделирана по подобие на тази на Хитлеровия Трети райх.Само през последните шест седмици режимът на Тръмп атакува Венецуела и отвлече президента ѝ. Той наложи блокада на Куба, прекъсна доставките на петрол и изглади населението ѝ. Той подкрепя продължаващия геноцид, извършван от Израел срещу народа на Гааза...Независимо дали ще избухне война през следващите дни, седмици или дори месеци, тя ще се случи. Дори внезапното обявяване на дипломатически пробив само би променило времето на атаката. Целите на американския империализъм – глобално господство – не могат да бъдат постигнати по мирен път. За Съединените щати войната срещу Иран е решаваща стъпка в подготовката за предстоящия конфликт с Китай......и т.н .... Дали нашите социалисти имат сходни позиции ? ...имат дръжки

    10:24 27.02.2026

  • 13 Закривай!

    3 1 Отговор
    Бсп предадоха лявата идея!Сдушиха се с фашистите!

    10:26 27.02.2026

  • 14 Цитат от лекцията на Дейвид Норт

    3 0 Отговор
    Троцки заявява: Във времена на криза хегемонията на САЩ ще се упражнява по-пълно, по-открито и по-безмилостно, отколкото във времена на просперитет. Съединените щати ще се стремят да преодолеят трудностите и злините си предимно за сметка на Европа, независимо дали в Азия, Канада, Южна Америка, Австралия или самата Европа, и независимо дали по мирен път или чрез война. Тези думи, написани преди 98 години, описват с удивителна точност настоящите политики на администрацията на Тръмп. Троцки не просто предсказа обща тенденция към империалистически конфликти. Той определи с изключителна точност географския обхват на хищническите амбиции на американския империализъм и бруталността, с която те ще бъдат преследвани. Близо век по-късно Тръмп заплашва суверенитета на Канада, завзема Панамския канал, нахлува във Венецуела, изисква Дания да отстъпи Гренландия и заплашва Иран с военно унищожение.

    10:28 27.02.2026

  • 15 Някой

    1 0 Отговор
    Миков недей да приказваш глупости Ами кажи като вземете властта и дойдете на влас как ще въведете някаква социална справедливост в България, защото този див капитализъм който се вихри в България го въведе точно вашата партия БКП ,БСП 89/90-та година, мафията олигархията мутрите всичко това вие го създадохте . Направихте и още нещо създадохте турската етническа партия за да разбиете другите партии абсолютно умишлено !!!!?

    10:32 27.02.2026

  • 16 Цитат от лекцията на Дейвид Норт

    1 0 Отговор
    През 1934 г., изправен пред възхода на германския фашизъм и приближаването на Втората световна война, Троцки допълнително усъвършенства анализа си: „Светът е разделен? Разделението трябва да бъде преначертано. За Германия това е въпрос на „организиране на Европа“. Съединените щати трябва да „организират“ света. Историята води човечеството към вулканичното изригване на американския империализъм.“ Този израз – вулканичното изригване на американския империализъм – не е остаряла метафора. Това е научно предсказание, което сега се изпълнява. Осемдесет години след края на Втората световна война Съединените щати открито заявяват, че се стремят да реорганизират света под свой контрол, въз основа на реакционна програма, която Хитлер би аплодирал. На 14 февруари държавният секретар Марко Рубио произнесе реч на Мюнхенската конференция по сигурност, която представляваше открито фашистко оправдание на империалистическия милитаризъм, националния и расовия шовинизъм и отхвърлянето на международното право...Фактът, че тази реч е произнесена в Мюнхен, ѝ придава ирония, която авторите ѝ, поради невежество или цинизъм, не са успели да разпознаят. Мюнхен е не само градът, където от 1963 г. насам се провежда Следвоенната конференция за сигурност. Това е и градът, където Адолф Хитлер започва политическата си кариера, където за първи път се опитва да свали Ваймарската република през ноември 1923 г.; където нацистката партия организира първите си масови митинги; и където през сеп

    10:34 27.02.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    МИКА , ИМАШ ВИД НА ........................ КОЙ МИ "АКА" В ГАЩИТЕ ? ? ? ......................... АМИ ВИЕ "ЧЕРВЕНИТЕ БАБУШКЕРИ И СТАРЧОЦИ" ........................ ФАКТ !

    10:36 27.02.2026

  • 18 Всяка дума на Дейвид Норт е пирон

    3 0 Отговор
    Но очевидно в България и БСП -ОЛ няма ковачи а само партийна олигархия от подли хора нямащи нищо общо с лявото. Станишковци и миризливковци

    10:36 27.02.2026

  • 19 Цитат от лекцията на Дейвид Норт

    1 0 Отговор
    ....показателно, колкото и....... Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появяват никъде. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация. Тези пропуски са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на Рубио отрича.Мюнхенската реч на Рубио легитимира фашизма. Институциите на либералната модерност – международното право, многостранното сътрудничество, ограничаването на държавната власт чрез правни норми – бяха пречки, които трябваше да бъдат премахнати. Те трябваше да бъдат заменени от йерархичен ред, основан на етническа и расова идентичност и поддържан от авторитарна диктатура и война. В тази реч нямаше нищо, което Гьобелс не би подкрепил с ентусиазъм.

    10:42 27.02.2026

  • 20 Тоя пияндурник

    1 1 Отговор
    В селската кръчма ли го намерихте 🥂

    10:48 27.02.2026

  • 21 Някой вярва ли въобще че котето

    3 0 Отговор
    Крум Зарков може да е "лидер" ? Някой вярва ли въобще че станишковците са леви? Аз определено не вярвам и нама да гласувам за тези индивиди

    10:49 27.02.2026

  • 22 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    1 0 Отговор
    Либeраcтчетo Кацамунчо мамин върна мършата Сер Гей Стани Шев и алкохолизирания политически труп Мико начело на БСП. Ако не беше смешно, щеше да е трагично.

    10:54 27.02.2026

  • 23 Дориана

    0 0 Отговор
    БСП ОЛ падат надолу под 3 % , падат на 2 %. Крум Зарков се провали още в самото начало с Наталия Киселова, която беше върл защитник на Пеевски и Борисов , изпълняваше техните поръчки , дори погази Конституцията в тяхна защита. Така, че тази жена не може да бъде лицето на БСП ОЛ. Провала им е гарантиран. И втория провал беше при гласуването за отпадане на секции в чужбина. Точно тогава излязоха на светло техни депутати свързани с Борисов и Пеевски. Така , че срещу тях ще има наказателен вот. Няма как хората излезли на революция по площадите да допуснат БСП ОЛ в Парламента.

    10:56 27.02.2026

  • 24 БСП не е лява

    2 0 Отговор
    Този коптор трябва да се разтури и да се появи действително лява партия.

    10:57 27.02.2026

  • 25 Партия на пролетариата

    1 0 Отговор
    И наемният труд били. Олееее майко... А дори синдикални структури нямат. .... кво да ги коментираш просто. Екзистенциално повредени. Смет!

    11:01 27.02.2026

