Михаил Миков: Очевидно се прави бламиране на Крум Зарков. Това няма да е за последно

Очевидно се прави бламиране на Крум Зарков. Това е категоричното мнение на бившият председател на Народното събрание Михаил Миков.

Това няма да е за последно, обясни още той в сутрешния блок на БНТ, цитиран от novini.bg.

Припомняме ви, че след като осемте депутати от БСП гласуваха за промените в ИК, Зарков ги извади от листите за предстоящите парламентарни избори.

Предстои много работа на БСП, заяви Миков.

"Много години партията беше съсипвана. Дано да започне да се оправя", каза още той в студиото на "Денят започва".

"Заради самата идея трябва да има БСП", добави още той.