Михаил Миков: Очевидно се прави бламиране на Крум Зарков. Това няма да е за последно

Очевидно се прави бламиране на Крум Зарков. Това е категоричното мнение на бившият председател на Народното събрание Михаил Миков.
Това няма да е за последно, обясни още той в сутрешния блок на БНТ, цитиран от novini.bg.
Припомняме ви, че след като осемте депутати от БСП гласуваха за промените в ИК, Зарков ги извади от листите за предстоящите парламентарни избори.
Предстои много работа на БСП, заяви Миков.
"Много години партията беше съсипвана. Дано да започне да се оправя", каза още той в студиото на "Денят започва".
"Заради самата идея трябва да има БСП", добави още той.
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Герп боклуци
09:58 27.02.2026
2 БСП умре
09:59 27.02.2026
3 наздраве мики
10:00 27.02.2026
4 1488
същото като "жендьр" ли ?
10:02 27.02.2026
5 00014
10:10 27.02.2026
6 бламиране на Крум Зарков
10:14 27.02.2026
7 Абсурдистан
10:18 27.02.2026
8 Проксита нещастни
10:18 27.02.2026
9 Хмм
10:21 27.02.2026
10 Жан Маре
10:22 27.02.2026
11 ЕДГАР КЕЙСИ
10:24 27.02.2026
12 Цитат от лекцията на Дейвид Норт
10:24 27.02.2026
13 Закривай!
10:26 27.02.2026
14 Цитат от лекцията на Дейвид Норт
10:28 27.02.2026
15 Някой
10:32 27.02.2026
16 Цитат от лекцията на Дейвид Норт
10:34 27.02.2026
17 ЕДГАР КЕЙСИ
10:36 27.02.2026
18 Всяка дума на Дейвид Норт е пирон
10:36 27.02.2026
19 Цитат от лекцията на Дейвид Норт
10:42 27.02.2026
20 Тоя пияндурник
10:48 27.02.2026
21 Някой вярва ли въобще че котето
10:49 27.02.2026
22 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
10:54 27.02.2026
23 Дориана
10:56 27.02.2026
24 БСП не е лява
10:57 27.02.2026
25 Партия на пролетариата
11:01 27.02.2026