Новини
Любопитно »
Герой от "Хари Потър" се превърна в символ на Китайската нова година

Герой от "Хари Потър" се превърна в символ на Китайската нова година

6 Февруари, 2026 11:17 810 2

  • герой-
  • хари потър-
  • том фелтън-
  • китайска нова година

Името на Малфой се транслитерира на китайски като mǎ ěr fu

Герой от "Хари Потър" се превърна в символ на Китайската нова година - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Драко Малфой, един от най-популярните герои от поредицата за Хари Потър, неочаквано се превърна в символ на Китайската Нова година. Това се дължи на транслитерацията на името му с китайски йероглифи, съобщава The Guardian.

Името на Малфой се транслитерира на китайски като mǎ ěr fu. Първият йероглиф означава „кон“, а последният, fu, означава „късмет“ или „благословия“, символизирайки честването на Лунната Нова година.

Каламбурът в китайския превод на името на ученика от Слидерин се превежда като „конски късмет“. Този факт прави героя неочаквано подходяща фигура за предстоящата година.

Тази подробност предизвика вълна от мемета, фен арт, декорации и стоки в китайските социални медии. Така изображения на Том Фелтън, който играе Малфой в оригиналните филми, се появиха на червени новогодишни плакати. В навечерието на Китайската Нова година такива изображения се слагат на хладилници и стени в офиси и търговски центрове.

Самият Фелтън подкрепи китайските си фенове. 38-годишният актьор публикува червен банер с изображението си от китайски търговски център в стори в Instagram. „Магическо пробуждане, привличащо несметни богатства“, гласят героите на плаката.

Герой от "Хари Потър" се превърна в символ на Китайската нова година

Том Фелтън преди това отново играеше Драко Малфой, но този път в мюзикъла „Хари Потър и прокълнатото дете“ на Бродуей. Според актьора, той е проронил сълзи, когато са му сложили русата перука.

Актьорът е бил посрещнат с ентусиазъм от публиката. На Фелтън са му били необходими 30 секунди оглушителни викове и аплодисменти, за да произнесе първия си ред: „Имам нужда от услуга“.

Джейсън Айзъкс, който играе Луций Малфой във филмите, присъства на премиерата, за да подкрепи екранния си син.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винелино ма

    5 0 Отговор
    Намери си друга работа.

    11:21 06.02.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Филмите и книгите за Хари Потър са забранени в Китай. Този за какви фенове говори? Просто са му откраднали изображението от филма и са го сложили на банера с друга цел. Така в Русия имат сладолед с негър на опаковката, а името на сладоледа е Обамка.

    11:23 06.02.2026