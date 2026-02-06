Герой от "Хари Потър" се превърна в символ на Китайската нова година

Драко Малфой, един от най-популярните герои от поредицата за Хари Потър, неочаквано се превърна в символ на Китайската Нова година. Това се дължи на транслитерацията на името му с китайски йероглифи, съобщава The Guardian.

Името на Малфой се транслитерира на китайски като mǎ ěr fu. Първият йероглиф означава „кон“, а последният, fu, означава „късмет“ или „благословия“, символизирайки честването на Лунната Нова година.

Каламбурът в китайския превод на името на ученика от Слидерин се превежда като „конски късмет“. Този факт прави героя неочаквано подходяща фигура за предстоящата година.

Тази подробност предизвика вълна от мемета, фен арт, декорации и стоки в китайските социални медии. Така изображения на Том Фелтън, който играе Малфой в оригиналните филми, се появиха на червени новогодишни плакати. В навечерието на Китайската Нова година такива изображения се слагат на хладилници и стени в офиси и търговски центрове.

Самият Фелтън подкрепи китайските си фенове. 38-годишният актьор публикува червен банер с изображението си от китайски търговски център в стори в Instagram. „Магическо пробуждане, привличащо несметни богатства“, гласят героите на плаката.

Том Фелтън преди това отново играеше Драко Малфой, но този път в мюзикъла „Хари Потър и прокълнатото дете“ на Бродуей. Според актьора, той е проронил сълзи, когато са му сложили русата перука.

Актьорът е бил посрещнат с ентусиазъм от публиката. На Фелтън са му били необходими 30 секунди оглушителни викове и аплодисменти, за да произнесе първия си ред: „Имам нужда от услуга“.

Джейсън Айзъкс, който играе Луций Малфой във филмите, присъства на премиерата, за да подкрепи екранния си син.