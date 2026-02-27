Холивудската премиера на филма на ужасите "Писък 7" се превърна в протест, пише NY Post.

Премиерата се състоя в Paramount Studios на Melrose Avenue в Холивуд. Няколко протестиращи държаха плакати отвън, поздравявайки гостите на прожекцията.

Надписите гласяха: „Отменете прожекцията“ и „Paramount има черен списък с актьори, които критикуват Израел“. Други плакати подкрепяха бившата звезда от поредицата Мелиса Барера.

Барера беше лишена от главната си роля в „Писък“ през 2023 г., след като публикува серия от публикации, в които подкрепя Палестина в арабско-израелския конфликт и обвинява Израел в геноцид и етническо прочистване.