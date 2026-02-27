Новини
Холивудската премиера на филма на ужасите "Писък 7" се превърна в протест

27 Февруари, 2026 09:42 776 4

„Paramount има черен списък с актьори, които критикуват Израел“, гласеше един от надписите на протестиращите

Холивудската премиера на филма на ужасите "Писък 7" се превърна в протест - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската премиера на филма на ужасите "Писък 7" се превърна в протест, пише NY Post.

Премиерата се състоя в Paramount Studios на Melrose Avenue в Холивуд. Няколко протестиращи държаха плакати отвън, поздравявайки гостите на прожекцията.

Надписите гласяха: „Отменете прожекцията“ и „Paramount има черен списък с актьори, които критикуват Израел“. Други плакати подкрепяха бившата звезда от поредицата Мелиса Барера.

Барера беше лишена от главната си роля в „Писък“ през 2023 г., след като публикува серия от публикации, в които подкрепя Палестина в арабско-израелския конфликт и обвинява Израел в геноцид и етническо прочистване.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 лют пипер

    10 0 Отговор
    Филмите им стават все по-лоши и по-лоши!

    09:50 27.02.2026

  • 2 Пич

    10 0 Отговор
    Превод:
    Холивуд - демократични лаinа !!! И негри хомосексуалисти!!!

    09:52 27.02.2026

  • 3 име

    14 1 Отговор
    Ционистите управляват САЩ.

    09:53 27.02.2026

  • 4 хахаха

    1 4 Отговор
    Туй мяза на протест на БОЕЦ - трима човека и половина:)

    10:23 27.02.2026