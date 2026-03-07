Редкият Иравадийски делфин ражда отново - надежда за застрашения вид

Камбоджа отбеляза второ раждане на бебе от критично застрашения Иравадийски делфин през 2026 г., предаде Синхуа, цитирайки камбоджанското Министерство на земеделието, горското стопанство и риболова. Малкото делфинче е забелязано в басейна Кампи в североизточната провинция Кратие, пише Vesti.bg.

"Новороденото е здраво и плува заедно с група от седем възрастни делфина. Това е второто бебе, родено през тази година", съобщиха от министерството. Първото бебе е забелязано в същия басейн миналия месец.

Иравадийските делфини са включени в Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) още през 2004 г. Според данните на властите в Камбоджа в момента около 114 делфина от този вид обитават 120-километровия участък на главния канал на река Меконг.

Тези раждания са важна стъпка за опазването на вида, който остава на границата на изчезване.