Редкият Иравадийски делфин ражда отново - надежда за застрашения вид

7 Март, 2026 11:23 316 0

  • делфин-
  • застрашен вид-
  • камбоджа

Застрашеният вид делфин се радва на здраво новородено в североизточната провинция Кратие

Редкият Иравадийски делфин ражда отново - надежда за застрашения вид - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Камбоджа отбеляза второ раждане на бебе от критично застрашения Иравадийски делфин през 2026 г., предаде Синхуа, цитирайки камбоджанското Министерство на земеделието, горското стопанство и риболова. Малкото делфинче е забелязано в басейна Кампи в североизточната провинция Кратие, пише Vesti.bg.

"Новороденото е здраво и плува заедно с група от седем възрастни делфина. Това е второто бебе, родено през тази година", съобщиха от министерството. Първото бебе е забелязано в същия басейн миналия месец.

Иравадийските делфини са включени в Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) още през 2004 г. Според данните на властите в Камбоджа в момента около 114 делфина от този вид обитават 120-километровия участък на главния канал на река Меконг.

Тези раждания са важна стъпка за опазването на вида, който остава на границата на изчезване.


