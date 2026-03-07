Райън Гослинг изненада Ева Мендес с първата им публична поява от десетилетие

Любовта между Райън Гослинг и Ева Мендес започва на снимачната площадка на филма Мястото отвъд дърветата през 2011 г. Двамата за първи път се появяват заедно на червения килим по време на премиерата в Ню Йорк. Въпреки това, за разлика от много свои колеги, актьорите пазят личния си живот далеч от светлината на прожекторите и рядко се появяват публично като двойка, предава Lifestyle.bg.

Тази седмица обаче феновете бяха приятно изненадани, когато Гослинг и Мендес гостуваха заедно в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Поводът бе рожденият ден на Ева Мендес, която навърши 52 години. Райън използва визитата си в шоуто, за да организира изненада за половинката си, като помоли публиката да ѝ изпее "Честит рожден ден", докато тя все още беше зад кулисите.

Когато Ева се появи в студиото, Гослинг я хваща за ръка, а актрисата с усмивка попита водещия дали всичко ще бъде изрязано. Джими Фалън потвърди, че празненството е напълно честно и е в чест на рождения ѝ ден. След това публиката заедно с Гослинг изпяха традиционното "Честит рожден ден", а Мендес го отплати с целувка по бузата, докато конфети се разпръсваха из студиото.

За гостуването си актрисата бе облечена в синьо-бяла раирана жилетка и широки дънки, докато Гослинг заложи на черна риза, панталони и сиво сако с двуредно закопчаване.

Според People, това е първата публична поява на двойката от повече от десет години, а връзката им остава стабилна. Двамата имат две дъщери - Есмералда, родена през 2014 г., и Амада, която се ражда през 2016 г. През 2022 г. Мендес започна публично да нарича Гослинг свой съпруг, което предизвика спекулации, че двамата са се оженили тайно.