Деси Слава празнува рожден ден днес и подготвя грандиозен концерт - „30 години на сцена“

7 Март, 2025 08:16

  • деси слава-
  • рожден ден

Деси Слава празнува рожден ден днес и подготвя грандиозен концерт - „30 години на сцена“ - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова

Попфолк певицата Деси Слава празнува днес рожден ден, а феновете ѝ имат още повод за радост – тя обяви голям концерт по случай 30 години на сцената. Събитието ще се състои на 15 декември в Арена 8888 София, а билетите вече са налични в Eventim. Певицата го анонсира в социалните мрежи с посланието „Време е за… Деси Слава #30ГодиниНаСцена“.


Деси Слава стана баба преди две години. Малката Десислава, кръстена на известната си баба, проплака на 17 април 2024 г. Тя е плод на любовта на сина ѝ Михаил, когото всички наричат Майки, и половинката му Анжела. Баба Деси, въпреки натоварения график с участия и записи, понякога помага за внучката, сменя памперси, храни я с пюрета и я разхожда навън.

Синът ѝ Михаил е от връзката ѝ с Михаил Вълков, заради когото Деси заминава за Америка. „Имах много тежък момент с него. Големи неразбирателства. От време на време ми забиваше по някой шамар… Вечер ме пускаше да пея, но преди да изляза, ме удряше с лакът в ребрата“, споделя певицата за трудния си опит. След раздялата двамата не поддържат връзка, а Майки расте без баща.

След това Деси има кратък брак с Галин, а с боксьора Благой Найденов изживява голямата си любов. Тя трудно забременява, но чудото става и малкият ѝ син Борис се ражда през януари 2018 г. Двамата с Благой се разделят, но остават добри приятели. „Благой е изключително грижовен. Наистина е прекрасен баща. Дори след раздялата той винаги е до детето“, казва Деси.

В момента тя упорито крие дали има нова любов и не публикува снимки в социалните мрежи. „Искам да намеря себе си с нови очи и нов поглед към живота. Искам нещо красиво да ми се случи“, споделя звездата, а концертът ѝ през декември е доказателство, че времето на сцената и срещите с публиката ѝ дават нова енергия и вдъхновение.


  • 2 Мнение

    15 5 Отговор
    Честит рожден ден, Деси !!!

    08:17 07.03.2025

  • 5 Флинтифлюшка

    4 8 Отговор
    И Азис също е раден днес убавице

    08:19 07.03.2025

  • 6 Нека

    7 10 Отговор
    Е жива и здрава, но тя не ни харесва!

    08:19 07.03.2025

  • 8 ЧРД

    7 5 Отговор
    ЧРД госпожо

    08:20 07.03.2025

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 2 Отговор
    Жалко, до сега не съм ѝ ГО... сега като е на 46, пак няма да ѝ ГО...

    08:28 07.03.2025

  • 20 ЧРД Деси

    7 5 Отговор
    Преди 15 години беше голяма резачка. Поздрави от Самата Големия.

    08:30 07.03.2025

  • 26 Град Козлодуй

    6 8 Отговор
    да ви и.баПyТКА.ТАаМАЙ.НА

    08:33 07.03.2025

  • 27 АБВ

    3 2 Отговор
    Днеска някой ще го .........

    08:36 07.03.2025

  • 28 Анти чалга

    12 7 Отговор
    Да си празнува но с чалгарите в някоя мазна миризлива кръчма на село . Можем и без сведения за тези .

    08:37 07.03.2025

  • 29 Хейт

    12 7 Отговор
    Аман от тези блеещи тъпотия пародия на певци.

    08:40 07.03.2025

  • 31 Само припомням

    0 2 Отговор
    За тези, които се чъдят какво означава знакът ✌ и защо "ели7ът" го показва нин-стоп: рогата на демона Бaф0м3т. Това е знак за двойна природа, защото те са задължени да си npeobръща7 n0ooла.
    Вижте снимките му от началото на кариерата и сами ще се убедите...

    12:03 07.03.2025

  • 32 Музиковед

    4 4 Отговор
    Уникална, велика, легенда! С песни пред които музиката на ония несретник Моцартчо е като детско дрънкане по пианото. Дала е толкова емоции на поне две поколения, допринесла за възхода на Майка България! Сега в лицето на Дара изгрява новото Слънце на хоризонта, което ще освети живота ни, БангаРанга приятели, гордейте се с тези нсционални съкровища!

    09:01 07.03.2026

  • 33 Анти чалга

    4 0 Отговор
    И кво от това това никога няма да бъде музика .

    09:09 07.03.2026

  • 34 Лорд Музика

    3 0 Отговор
    А някой друг МУЗИКАНТ няма ли празник днес . А стига с тези чалгари досадни. Можем и без сводки за тях кой кога концерт или празник.

    09:12 07.03.2026

  • 36 къде е

    2 0 Отговор
    Тази деси-слава научи ли къде е Рим?

    09:16 07.03.2026

  • 37 Чрд

    1 1 Отговор
    Да си жива и здрава
    Ама..не си само ти..
    И нашия хубавец Азис има чрд 🧐😁

    09:19 07.03.2026

  • 38 Т. В. П.

    0 0 Отговор
    09:36 07.03.2026