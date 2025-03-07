Деси Слава празнува рожден ден днес и подготвя грандиозен концерт - „30 години на сцена“

Попфолк певицата Деси Слава празнува днес рожден ден, а феновете ѝ имат още повод за радост – тя обяви голям концерт по случай 30 години на сцената. Събитието ще се състои на 15 декември в Арена 8888 София, а билетите вече са налични в Eventim. Певицата го анонсира в социалните мрежи с посланието „Време е за… Деси Слава #30ГодиниНаСцена“.
Деси Слава стана баба преди две години. Малката Десислава, кръстена на известната си баба, проплака на 17 април 2024 г. Тя е плод на любовта на сина ѝ Михаил, когото всички наричат Майки, и половинката му Анжела. Баба Деси, въпреки натоварения график с участия и записи, понякога помага за внучката, сменя памперси, храни я с пюрета и я разхожда навън.
Синът ѝ Михаил е от връзката ѝ с Михаил Вълков, заради когото Деси заминава за Америка. „Имах много тежък момент с него. Големи неразбирателства. От време на време ми забиваше по някой шамар… Вечер ме пускаше да пея, но преди да изляза, ме удряше с лакът в ребрата“, споделя певицата за трудния си опит. След раздялата двамата не поддържат връзка, а Майки расте без баща.
След това Деси има кратък брак с Галин, а с боксьора Благой Найденов изживява голямата си любов. Тя трудно забременява, но чудото става и малкият ѝ син Борис се ражда през януари 2018 г. Двамата с Благой се разделят, но остават добри приятели. „Благой е изключително грижовен. Наистина е прекрасен баща. Дори след раздялата той винаги е до детето“, казва Деси.
В момента тя упорито крие дали има нова любов и не публикува снимки в социалните мрежи. „Искам да намеря себе си с нови очи и нов поглед към живота. Искам нещо красиво да ми се случи“, споделя звездата, а концертът ѝ през декември е доказателство, че времето на сцената и срещите с публиката ѝ дават нова енергия и вдъхновение.
