Синът на Лиъм Нийсън разкри, че е претърпял тежка сърдечна операция

Лиъм Нийсън рядко говори публично за личния си живот, но синът му Даниел Нийсън реши открито да сподели през какво преминава в момента.

В публикация в Instagram 29-годишният Даниел разкри, че се е подложил на сериозна сърдечна операция. Той обясни, че е роден с вроден сърдечен дефект - аортната му клапа има две платна вместо обичайните три.

По думите му около 2% от хората по света имат подобно състояние, като в много случаи то остава неразпознато с години, докато не започне да причинява проблеми като клапна недостатъчност или разширяване на аортата.

„В крайна сметка започнах да имам сериозно разширение на лявата камера и уголемяване на аортата. Знаех, че това ще доведе до медицинска намеса. Някои хора се оперират по-късно в живота, но при мен се наложи по-рано“, споделя той.

Даниел допълва, че му предстои период на възстановяване, но е готов да премине през него. В публикацията си той напомня и колко важно е човек да се грижи за здравето си навреме, а не само да реагира, когато се появи проблем.

Даниел е по-малкият син на Лиъм Нийсън и покойната актриса Наташа Ричардсън. Той има и по-голям брат - Майкъл Нийсън, роден през 1995 г.

Майка им Наташа Ричардсън почина през 2009 г. на 45-годишна възраст след ски инцидент - трагедия, която се случи, когато двамата братя бяха едва на 12 и 13 години, припомня Entertainment Weekly.

Източник: Lifestyle.bg.