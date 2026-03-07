Новини
Гуинет Полтроу и Робърт Дауни-младши сред звездите, които ще връчват „Оскарите“

7 Март, 2026 09:56

Конан О’Брайън води церемонията, а „Грешници“ води с рекордните 16 номинации

Гуинет Полтроу и Робърт Дауни-младши са сред новите актьори, които ще връчват статуетки на победителите на предстоящата 98-а церемония за наградите „Оскар“, предаде АП, цитирана от БТА. Двамата се присъединяват към вече обявените Крис Еванс, Хавиер Бардем, Мая Рудолф, Деми Мур, Чейс Инфинити, Кумаил Нанджиани, както и миналогодишните носители на отличията за главна роля Ейдриън Броуди и Майки Мадисън. В списъка са включени още Кийрън Кълкин и Зоуи Салдана за поддържащи роли, както и Ан Хатауей, Уил Арнет, Приянка Чопра Джонас и Пол Мескал.

Церемонията ще се проведе на 15 март в театър „Долби“ в Лос Анджелис, като за втора поредна година водещ ще бъде Конан О’Брайън. С рекордните 16 номинации за „Оскар“ се откроява хорърът „Грешници“, който ще се бори за отличия в множество категории.

Шоуто ще бъде предавано на живо по Ей Би Си и платформите на Hulu, като по време на церемонията ще звучат на живо номинираните песни „Golden“ от „Кей-поп: Ловци на демони“ и „I Lied to You“ от „Грешници“. Анализаторите очакват оспорвана конкуренция за главните награди между „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън и „Грешници“ на Райън Куглър.

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Какъв срам, какво падение на Холивуд !!! Някога наистина правеха най добрите филми в света. Сега ако им гепиш комиксите и римейците, нищо няма да остане!!!

    10:05 07.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.