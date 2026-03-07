Разкриха шокиращата молба на Андрю към принц Уилям на погребението на херцогинята на Кент

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е отправил искрена молба за прошка към принц Уилям по време на напрегнат разговор на погребението на херцогинята на Кент, твърдят експерти по четене по устни. Специалисти анализираха поредица от кралски събития, включително погребението в Уестминстърската катедрала миналия септември, на което присъстваха всички старши членове на семейството, включително Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън, пишe Vesti.bg.

След службата двамата бивши съпрузи се сблъскаха с принца и принцесата на Уелс на стъпалата на църквата. Експертите предполагат, че Андрю е използвал момента, за да поиска прошка от племенника си. По думите на експерта Никола Хиклинг, бившият херцог на Йорк казал: „Научих си урока от това, което направих, но преди да забравя, и ако мога, бих искал да те попитам дали можеш да ми простиш?“

Срещата се е състояла на фона на продължаващите противоречия около връзките на Андрю с Джефри Епстийн, които доведоха до отнемането на титлите му и изгонването му от Роял Лодж. По-късно Андрю беше арестуван по подозрение за злоупотреба със служебно положение, но не му бяха повдигнати обвинения.

Телевизионната поредица „Lip-Reading The Royals: What Are They Really Saying?“ анализира и други кралски моменти, включително разговори между дъщерите на Андрю - принцеси Беатрис и Юджини. Веднага след отнемането на титлите им, сестрите обсъждали стратегически как да се справят с напрежението, като Беатрис казала на Юджини: „Ще преживеем бурята... Той няма да играе по правилата и ние трябва да сме извън пътя“.

Експертите проследиха и други интимни моменти на кралското семейство, включително реакции по време на коронацията на Чарлз и Камила на 6 май 2023 г. Халил Анвар, специалист по четене по устни, коментира, че кралят показва напрежение и човешка страна, въпреки официалния церемониален контекст. При поставянето на короната на Свети Едуард, Чарлз изразил притеснение, а Камила се опитала да го успокои.

Документалният филм разкрива, че зад външната елегантност и церемонии в „Фирмата“ се крият напрежение, човешки страхове и моменти на истинско съжаление, демонстрирани както от Андрю, така и от останалите членове на кралското семейство.