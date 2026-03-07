Вътрешният министър: Разпоредена е охрана на европрокурор Теодора Георгиева след сигнал за заплахи срещу нея

Разпоредена е охрана на прокурор Теодора Георгиева, след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата, предават от БТА.
Дечев уточни, че сигналът е постъпил чрез служебния министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева.
„Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, където е разпределен за проверка. След анализ на случая, е взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана“, каза Дечев.
По думите му решението е свързано и с обстоятелства около прокурор Георгиева от миналата година. Служебният вътрешен министър припомни, че след публични изявления на Георгиева за проблеми във взаимодействието с определени държавни институции, е възникнал пожар в къщата на майка ѝ, при който тя е загинала.
Дечев допълни, че Георгиева „твърди, че е заплашвана или че се чувства заплашена от важни фактори в държавата. При това положение, компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана,“ каза още служебният вътрешен министър.
Той уточни, че първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, тъй като по закон то отговаря за охраната на застрашени магистрати. По думите на Дечев след това е преценено, че няма пречка и Министерството на вътрешните работи да осигури такава защита.
