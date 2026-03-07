Новини
България »
Всички градове »
Вътрешният министър: Разпоредена е охрана на европрокурор Теодора Георгиева след сигнал за заплахи срещу нея

Вътрешният министър: Разпоредена е охрана на европрокурор Теодора Георгиева след сигнал за заплахи срещу нея

7 Март, 2026 12:12 692 23

  • емил дечев-
  • охрана-
  • теодора георгиева-
  • сигнал за заплахи

Емил Дечев уточни, че сигналът е постъпил чрез служебния министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева.

Вътрешният министър: Разпоредена е охрана на европрокурор Теодора Георгиева след сигнал за заплахи срещу нея - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разпоредена е охрана на прокурор Теодора Георгиева, след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата, предават от БТА.

Дечев уточни, че сигналът е постъпил чрез служебния министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева.

„Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, където е разпределен за проверка. След анализ на случая, е взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана“, каза Дечев.

По думите му решението е свързано и с обстоятелства около прокурор Георгиева от миналата година. Служебният вътрешен министър припомни, че след публични изявления на Георгиева за проблеми във взаимодействието с определени държавни институции, е възникнал пожар в къщата на майка ѝ, при който тя е загинала.

Дечев допълни, че Георгиева „твърди, че е заплашвана или че се чувства заплашена от важни фактори в държавата. При това положение, компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана,“ каза още служебният вътрешен министър.

Той уточни, че първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, тъй като по закон то отговаря за охраната на застрашени магистрати. По думите на Дечев след това е преценено, че няма пречка и Министерството на вътрешните работи да осигури такава защита.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАЗНАЧАВАЙТЕ СМЕЛО,

    10 2 Отговор
    НИЕ ПЛАЩАМЕ.

    Коментиран от #5, #12

    12:22 07.03.2026

  • 2 Ааа, да не падня пияна...

    11 2 Отговор
    Да я крепят да не падне пияна другарката на министъра по чашка. Хубаво е да излязат пиянските снимки на двамата и сигурно скоро ще ги видим. Нов морал, борба с корумпираните, а?

    12:25 07.03.2026

  • 3 Охрана за к......ъе

    7 2 Отговор
    Ма мафията гроб ДПС и ппдб

    12:25 07.03.2026

  • 4 Анонимен

    11 3 Отговор
    Охрана за корумпираната. Браво!

    12:25 07.03.2026

  • 5 Да те светна по въпроса:

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "НАЗНАЧАВАЙТЕ СМЕЛО,":

    Това плащане е нищожно в сравнение с милионите евра, които плащаме всяка седмица за охрана двете Угоени и Мазни парчета, Пеевски и Тиквата Борисов.

    Коментиран от #9, #20

    12:26 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майора

    10 4 Отговор
    Жалко да се дава охрана на провален магистрат и освободен от Европрокуратурата! Много добре се знае как и с чия помощ влезе в Европрокуратурата и кой гарантираше за нея! И странно е да има охрана без да казва кой я заплашва? Поредна ПR акция на кабинета и соросоида Дечев за отвличане вниманието от случая Петрохан!

    Коментиран от #11

    12:27 07.03.2026

  • 8 натка патка

    11 1 Отговор
    Странни хора се навъдили в нашата страна .Уж говорят на български ама нищо не им се разбира. Поне за мен е така.

    12:28 07.03.2026

  • 9 Ахаааа

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да те светна по въпроса:":

    А още повече за БОТАШ

    Коментиран от #14

    12:28 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 чужденец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАЗНАЧАВАЙТЕ СМЕЛО,":

    Плащаш и на Пеевски дълги години . Така както плащахте и депутатската му заплата , докато си тътреше задните части по света .

    12:40 07.03.2026

  • 13 все някой ги плаши

    6 0 Отговор
    Така е, която ходи в осемте джуджета , цялата територия плаща за нейните проблеми. Най заплашената прокурорка, все едно другите на работят. Само тя се бори за правдата ?! Глупости. Да напуска,да не излага професията и да си изкарва хляба как може.

    12:43 07.03.2026

  • 14 Да де

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ахаааа":

    Изтеглените кредити за милиарди евра от Двамата Дебели, Пеевски и Тиквата Борисов, ни струват над 55 милиона на ден. Парите патънаха в банковите им сметки, а нашите деца ще връщат тези огромни кредити.

    12:50 07.03.2026

  • 15 Суха съчка

    3 1 Отговор
    Когато и да се закрият МВР и съд прокуратура и адвокати ще е късно.

    12:53 07.03.2026

  • 16 българска работа

    4 1 Отговор
    Прибрала се? Изгонили са я от Брюксел и всички мълчат като риби и персонална охрана. Голямата ценност?

    12:54 07.03.2026

  • 17 Кой я плаши

    3 1 Отговор
    Кой бе, Кой

    12:58 07.03.2026

  • 18 Фен

    2 1 Отговор
    Е така ще е. Петроханските Пудели си пазят своите...

    Коментиран от #21

    12:58 07.03.2026

  • 19 Хи хи

    2 0 Отговор
    И аз се чувствам заплашен , към кого да се обърна ? Моля за съдействие !

    13:01 07.03.2026

  • 20 Друго светване

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да те светна по въпроса:":

    Не милиони на седмица , милиарди даваме , милиарди !

    13:02 07.03.2026

  • 21 Клети невежи слуги на мyтpи

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Фен":

    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
    - Те са PDF!
    - Искат да скрият истината от обществото!
    - Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
    ППДБ:
    - Хайде да гласуваме в НС от ДАНС и МВР да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Гласуваме ПРОТИВ!

    13:02 07.03.2026

  • 22 И как лъже правистката

    3 0 Отговор
    Майка и пияна на кирка се самозапалила с цигара, това доказа следствието, тая сега лани дъртата умряла в пожар....ами за всеки пияндур всемирна скръб и изгода. Розови шарлатани, обучени много добре от Пепи еврото.

    13:03 07.03.2026

  • 23 пионки

    1 0 Отговор
    Значи този с няколко дни стаж като министър, разтваря чадър на тази провалена и пропаднала жена..... Ето ви корупция, независимо от коя партия са, само глупости и престъпления вършат, когато във властта.

    13:04 07.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол