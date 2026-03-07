Новини
Любопитно »
Азис отбелязва рождения си ден днес

Азис отбелязва рождения си ден днес

7 Март, 2026 09:40 434 12

  • азис-
  • рожден ден

Наскоро Азис направи и голяма лична крачка, като официално се ожени за своя партньор в САЩ

Азис отбелязва рождения си ден днес - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Попфолк звездата Азис отбелязва рождения си ден днес.

С над 20 години на сцена, изпълнителят се утвърди като една от най-емблематичните и провокативни фигури в българския попфолк. Наскоро той направи и значима лична стъпка, като официално се ожени за своя партньор в САЩ, където еднополовите бракове са признати от закона. Новината бе споделена в профила му в Instagram, заедно с кадри от церемонията.

По повод рождения си ден Азис сподели, че се чувства обичан и благодарен за подкрепата на феновете си, която му дава сили и увереност във всяка стъпка. Той подчерта, че на 48 години усеща спокойствие и удовлетворение, като основното за него остава да раздава и получава любов - както от близките си, така и от публиката.



Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден

    0 1 Отговор
    е през 1975 г. - смятайте.

    09:43 07.03.2026

  • 2 надарена кака

    2 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #10

    09:44 07.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Азис е най - голямата грижа на целокупното народонаселение. Много ви благодаря, че ни информирахте.

    09:44 07.03.2026

  • 4 Стою с големия чекур

    2 0 Отговор
    ТоА една вечер като го ококорих осем пъти, избега от страх чак у Хавай при некакъв доктор да го оправя!

    09:45 07.03.2026

  • 5 Аве

    2 0 Отговор
    И какво да смятам? За да смятам,ми трябва поне един калкулатор!

    09:45 07.03.2026

  • 6 Константин

    2 0 Отговор
    Боли ме кора! Ай стига с тоя..........

    09:46 07.03.2026

  • 7 демократ

    3 0 Отговор
    Не е тайна че Азис е продукт на Немското поволство в София

    09:46 07.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Честит рожден ден

    2 0 Отговор
    Brent 92.690 USD покачване с 8.52%

    09:49 07.03.2026

  • 10 Надарен батко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Аз само като ги помиришем, коликава свещ ще ти забия в тортата, да духнеш за рождения ден...

    09:50 07.03.2026

  • 11 Жоро

    0 0 Отговор
    А защо Азис? Щом е булката значи трябва да е Азиска! Отврат.😡

    09:57 07.03.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Дано да не доживее следващия

    09:59 07.03.2026