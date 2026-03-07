Попфолк звездата Азис отбелязва рождения си ден днес.
С над 20 години на сцена, изпълнителят се утвърди като една от най-емблематичните и провокативни фигури в българския попфолк. Наскоро той направи и значима лична стъпка, като официално се ожени за своя партньор в САЩ, където еднополовите бракове са признати от закона. Новината бе споделена в профила му в Instagram, заедно с кадри от церемонията.
По повод рождения си ден Азис сподели, че се чувства обичан и благодарен за подкрепата на феновете си, която му дава сили и увереност във всяка стъпка. Той подчерта, че на 48 години усеща спокойствие и удовлетворение, като основното за него остава да раздава и получава любов - както от близките си, така и от публиката.
1 Роден
09:43 07.03.2026
2 надарена кака
Коментиран от #10
09:44 07.03.2026
3 Данко Харсъзина
09:44 07.03.2026
4 Стою с големия чекур
09:45 07.03.2026
5 Аве
09:45 07.03.2026
6 Константин
09:46 07.03.2026
7 демократ
09:46 07.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Честит рожден ден
09:49 07.03.2026
10 Надарен батко
До коментар #2 от "надарена кака":Аз само като ги помиришем, коликава свещ ще ти забия в тортата, да духнеш за рождения ден...
09:50 07.03.2026
11 Жоро
09:57 07.03.2026
12 Ивелин Михайлов
09:59 07.03.2026