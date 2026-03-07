Две летища в Дубай частично възобновиха работа

Международното летище на Дубай (DBX) и международното летище Ал Мактум частично възобновиха работата си, се казва в съобщение, публикувано в Х.

По-рано в съботната утрин, беше активирана система за противовъздушна отбрана в небето над летище Дубай.

По данни на flightradar24 към 8,00 часа българско време десетки самолети кръжаха в близост до Дубай, за да превозят част от блокираните в емирството туристи и се движат в кръг на достатъчно голямо разстояние от небето над Дубай. Част от тях кацнаха временно на възможно най-близкото безопасно летище, отново в близост до емирството. Повечето самолети бяха на Airbus A 380 на Emirates, идващи от Ню Йорк, Цюрих, Лондон, Бирмингам, Москва и Фракфурт.