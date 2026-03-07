Новини
Две летища в Дубай частично възобновиха работа

Две летища в Дубай частично възобновиха работа

7 Март, 2026 12:21 607 14

В събота сутринта те бяха затворени до второ нареждане

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международното летище на Дубай (DBX) и международното летище Ал Мактум частично възобновиха работата си, се казва в съобщение, публикувано в Х.

По-рано в съботната утрин, беше активирана система за противовъздушна отбрана в небето над летище Дубай.

По данни на flightradar24 към 8,00 часа българско време десетки самолети кръжаха в близост до Дубай, за да превозят част от блокираните в емирството туристи и се движат в кръг на достатъчно голямо разстояние от небето над Дубай. Част от тях кацнаха временно на възможно най-близкото безопасно летище, отново в близост до емирството. Повечето самолети бяха на Airbus A 380 на Emirates, идващи от Ню Йорк, Цюрих, Лондон, Бирмингам, Москва и Фракфурт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Русия ще престане да съществува до 10 го

    2 4 Отговор
    Русия ще престане да съществува до 10 години. После ще се събере в държава и съюз без централна власт заедно с Китай за да бъдат безкласово общество. Ванга предсказва безкласово общество в цял свят след 2070 година. Но вероятно само тез които откажат криптото 666 - за пазарните блага. крипто с изкуствен интелект - паспорт - портфейл

    Коментиран от #3

    12:23 07.03.2026

  • 2 БоюЦиганина

    3 0 Отговор
    Аз съм спокоен откак ортака Шишо се прибра жив и здрав.

    12:23 07.03.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Русия ще престане да съществува до 10 го":

    Не,Вангелия Гущерова е казала,че руса жена ке опраи България.Затова Лена Бориславова се е изрусила и си е обръснала мустаците.💋👩‍🦰🤗🤣👍

    Коментиран от #7

    12:26 07.03.2026

  • 4 Бау

    3 3 Отговор
    Аятоласите издържаха по-малко от седмица. Това е ватенки. Толкова ви можа великия съюзник.

    12:30 07.03.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Добра новина е това за летищата,сега ще си приберем масажистките и ескорта.💋👩‍🦰🤗🤣👍

    12:30 07.03.2026

  • 6 СПОКОЕН СЪМ

    2 1 Отговор
    Урвите си идват.

    12:33 07.03.2026

  • 7 А Ленчето

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    избръснала ли е един друг мустак на едно друго местенце ?

    Коментиран от #9

    12:35 07.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Много ескорт, много нещо. Цялата седмица самолетите препълнени. А аз се чудя от къде толкова пари в България. Ми то от Близкия изток към България са текли реки от пари. Компаньонките са се трудили неуморно.

    Коментиран от #10

    12:36 07.03.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "А Ленчето":

    Не е!Затова Киро като говори се губи в думите и изреченията.💋😎🤗🤣🤣🤣👍

    12:37 07.03.2026

  • 10 Мхм

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Много патоци наште трошат, но какво да се прави ...

    12:47 07.03.2026

  • 13 МОЛЯ УРВИТЕ ДА СЕ ПИБИРАТ НЕБРЪСНАТИ

    2 0 Отговор
    Искам да хапна рунтаво.

    Коментиран от #14

    12:54 07.03.2026

  • 14 Не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "МОЛЯ УРВИТЕ ДА СЕ ПИБИРАТ НЕБРЪСНАТИ":

    колко ще е рунтаво яденето, но явно по въздуха ще се усеща миризмата на Никулденския шаран.

    13:06 07.03.2026