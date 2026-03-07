Новини
Григор Димитров се изправя срещу Карлос Алкарас на централния корт в Индиън Уелс

Григор Димитров се изправя срещу Карлос Алкарас на централния корт в Индиън Уелс

7 Март, 2026 12:16

Двубоят е трети в програмата, която започва от 21 часа българско време

Григор Димитров се изправя срещу Карлос Алкарас на централния корт в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тази нощ тенис феновете ще насочат погледите си към Индиън Уелс, където българският ас Григор Димитров ще се опита да обърне историята в своя полза срещу световния номер 1 Карлос Алкарас. Дългоочакваният сблъсък е част от втория кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в САЩ и обещава истинско зрелище на Централния корт.

Програмата на корта започва в 21:00 часа българско време с двубой между шампионката от Australian Open Елена Рибакина и Хейли Ан Баптист. След тях на сцената излизат Новак Джокович и Камил Майхжак, а веднага след този мач – или малко след полунощ у нас – ще станем свидетели на интригуващата битка между Димитров и Алкарас.

Това ще бъде седмият професионален дуел между двамата, като досега испанският феномен води с 4:2 победи. Последната им среща, отново на калифорнийските кортове преди година, завърши с категоричен успех за Алкарас – 6:1, 6:1, с което той прекъсна серията на Димитров от два поредни триумфа над него.

Карлос Алкарас стартира 2026 година с гръм и трясък, въпреки раздялата с треньора си Хуан Карлос Фереро. Младият испанец е безупречен до момента – 12 победи от 12 мача, включително титли от Australian Open и турнира в Доха, като е загубил едва четири сета през сезона.

За разлика от него, Григор Димитров изпитва трудности в началото на годината – само две победи и четири поражения бележат статистиката му до момента. Въпреки това, българинът е известен със своя боен дух и способността си да изненадва фаворитите в най-неочаквания момент.

Победителят от този двубой ще се изправи в следващия кръг срещу по-добрия от срещата между французина Артур Риндеркнех и аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.


Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 2 Отговор
    Нашият ще бие!

    12:19 07.03.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Очакваме поредната гришня.🤗🤣👍

    Коментиран от #3

    12:23 07.03.2026

  • 3 Гришо

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":

    има пари!

    Коментиран от #4

    12:26 07.03.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гришо":

    Е тя най-голямата гришня я правят хора които имат пари.🤗🤣🤣🤣👍

    12:28 07.03.2026

  • 5 шаа

    3 0 Отговор
    "ще станем свидетели на интригуващата битка между Димитров и Алкарас"

    интигуваща, викаш. майтапчия.

    12:32 07.03.2026

  • 6 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Браво на Григор за цялостната му кариера. Срещайки противници от ранка на Алкараз, Синер и т.н. обаче показват, че времето му за големи успехи вече е отминало, особено след контузията. Преди това пък бяха Федерер, Надал и Джокович.
    Въпреки това, си остава велик спортист с множество успехи.
    Браво!

    13:04 07.03.2026

