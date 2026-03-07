Григор Димитров се изправя срещу Карлос Алкарас на централния корт в Индиън Уелс

Тази нощ тенис феновете ще насочат погледите си към Индиън Уелс, където българският ас Григор Димитров ще се опита да обърне историята в своя полза срещу световния номер 1 Карлос Алкарас. Дългоочакваният сблъсък е част от втория кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в САЩ и обещава истинско зрелище на Централния корт.
Програмата на корта започва в 21:00 часа българско време с двубой между шампионката от Australian Open Елена Рибакина и Хейли Ан Баптист. След тях на сцената излизат Новак Джокович и Камил Майхжак, а веднага след този мач – или малко след полунощ у нас – ще станем свидетели на интригуващата битка между Димитров и Алкарас.
Това ще бъде седмият професионален дуел между двамата, като досега испанският феномен води с 4:2 победи. Последната им среща, отново на калифорнийските кортове преди година, завърши с категоричен успех за Алкарас – 6:1, 6:1, с което той прекъсна серията на Димитров от два поредни триумфа над него.
Карлос Алкарас стартира 2026 година с гръм и трясък, въпреки раздялата с треньора си Хуан Карлос Фереро. Младият испанец е безупречен до момента – 12 победи от 12 мача, включително титли от Australian Open и турнира в Доха, като е загубил едва четири сета през сезона.
За разлика от него, Григор Димитров изпитва трудности в началото на годината – само две победи и четири поражения бележат статистиката му до момента. Въпреки това, българинът е известен със своя боен дух и способността си да изненадва фаворитите в най-неочаквания момент.
Победителят от този двубой ще се изправи в следващия кръг срещу по-добрия от срещата между французина Артур Риндеркнех и аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.
1 Дзак
12:19 07.03.2026
2 Мими Кучева🐕
Коментиран от #3
12:23 07.03.2026
3 Гришо
До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":има пари!
Коментиран от #4
12:26 07.03.2026
4 Мими Кучева🐕
До коментар #3 от "Гришо":Е тя най-голямата гришня я правят хора които имат пари.🤗🤣🤣🤣👍
12:28 07.03.2026
5 шаа
интигуваща, викаш. майтапчия.
12:32 07.03.2026
6 Директора👨✈️
Въпреки това, си остава велик спортист с множество успехи.
Браво!
13:04 07.03.2026