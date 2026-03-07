Григор Димитров се изправя срещу Карлос Алкарас на централния корт в Индиън Уелс

Тази нощ тенис феновете ще насочат погледите си към Индиън Уелс, където българският ас Григор Димитров ще се опита да обърне историята в своя полза срещу световния номер 1 Карлос Алкарас. Дългоочакваният сблъсък е част от втория кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в САЩ и обещава истинско зрелище на Централния корт.

Програмата на корта започва в 21:00 часа българско време с двубой между шампионката от Australian Open Елена Рибакина и Хейли Ан Баптист. След тях на сцената излизат Новак Джокович и Камил Майхжак, а веднага след този мач – или малко след полунощ у нас – ще станем свидетели на интригуващата битка между Димитров и Алкарас.

Това ще бъде седмият професионален дуел между двамата, като досега испанският феномен води с 4:2 победи. Последната им среща, отново на калифорнийските кортове преди година, завърши с категоричен успех за Алкарас – 6:1, 6:1, с което той прекъсна серията на Димитров от два поредни триумфа над него.

Карлос Алкарас стартира 2026 година с гръм и трясък, въпреки раздялата с треньора си Хуан Карлос Фереро. Младият испанец е безупречен до момента – 12 победи от 12 мача, включително титли от Australian Open и турнира в Доха, като е загубил едва четири сета през сезона.

За разлика от него, Григор Димитров изпитва трудности в началото на годината – само две победи и четири поражения бележат статистиката му до момента. Въпреки това, българинът е известен със своя боен дух и способността си да изненадва фаворитите в най-неочаквания момент.

Победителят от този двубой ще се изправи в следващия кръг срещу по-добрия от срещата между французина Артур Риндеркнех и аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.