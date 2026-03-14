Емануела обяви голям концерт в "Арена 8888", който се разпродаде за 6 часа

14 Март, 2026 12:41 1 092 19

Поп фолк звездата отбеляза рекорд в разпродаването на залата

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подобно на някои от най-известните си колеги и поп фолк певицата Емануела обяви, че ще изнесе голям концерт в Арена 8888. Събитието е насрочено за 18 ноември от 19:00 часа. Това обяви самата тя в клип в социалните мрежи, в който излиза златиста от кръг от разстопено злато.

Интересното е, звездата отбеляза абсолютен рекорд в бързината на продажбите и всички места бяха разпродадени за по-малко от шест часа след обявяването на концерта.

Така изпълнителката става поредното име от попфолк жанра, което ще направи мащабно шоу в залата. Само преди дни Азис също изнесе два концерта там – на 13 и 14 февруари, а Меди вече събра феновете си в залата на 8 март.

Предстоят и още концерти на популярни имена от жанра в същата огромна зала, която става любима на поп фолка. На сцената на „Арена 8888" ще се качат още Константин и Тони Стораро.

През декември миналата година в залата се проведоха цели четири концерта на Софи Маринова, а година по-рано Галена изнесе сензационното си шоу "Еуфория".

  • 1 само ако филма

    3 0 Отговор
    е наживо

    12:42 14.03.2026

  • 2 германец

    24 1 Отговор
    народ, който за 6 часа обира билетите за чалгата трябва да бъде унищожен и то на всяка цена по най бързия начин.

    12:43 14.03.2026

  • 3 Играч

    12 0 Отговор
    Снимките лъжат, багажника вече е увиснал!

    12:43 14.03.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Колко пъти да ви казвам да пишете цената?!?

    Коментиран от #17

    12:44 14.03.2026

  • 5 Емо

    20 0 Отговор
    Да не е първи април? Наистина ли има хора да дадат пари да им грачи тази злобна, издухана женица?

    Коментиран от #10, #19

    12:44 14.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Миналата година простият народ е похарчил 67 000 000 000 лв за хазарт.Това е една трета от държавния бюджет.

    12:44 14.03.2026

  • 7 Закривай

    14 0 Отговор
    Както е казал Бокоо.тиквуна, такъв е материала в България. Чалга при..ста.ци и пия .ни.ци

    12:45 14.03.2026

  • 8 Пустиня(к)

    9 0 Отговор
    Я гле па таа: "... признание за труда ми". Она са труди само по гръб и на колене. Понекогаш и ръките, кат требва да са избърше. Ега тоо труд, брат ми!

    12:48 14.03.2026

  • 9 Хавте

    3 1 Отговор
    Хавте шукар яка

    12:48 14.03.2026

  • 10 Епааа

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Емо":

    Давали сме, ма за по други концерти!

    12:51 14.03.2026

  • 11 Калитко

    10 0 Отговор
    Ми те като купят по 1 билет всичките и бивши гаджета и тя залата се напълнила.

    12:53 14.03.2026

  • 12 ха ха Хо

    12 0 Отговор
    Поредната чалгарска измишльотина.

    12:54 14.03.2026

  • 13 Механик

    9 0 Отговор
    Само като видях че "концерта се е разпродал" и веднага ми стана ясно кой е писал статията.
    Това да не са банички и тутманици, че да се рапродава?

    13:04 14.03.2026

  • 14 Охаа

    0 0 Отговор
    Отиам ше има яко кефф

    13:10 14.03.2026

  • 15 Минаваща

    4 0 Отговор
    Какво очакваме от народ, който пълни 4 пъти последователно Арената заради Софчето Маринова? Боже, Боже.,,

    13:23 14.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Колкото е на твоята вдовица. Жалък палячо

    13:39 14.03.2026

  • 18 7алм.уд.ски 7ранс.ф0р.мърси

    0 0 Отговор
    Кой ще ходи да гледа и слуша такъв 7ра.н.с.ф0р.мърс?!?

    13:48 14.03.2026

  • 19 Една подробност

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Емо":

    Не е ж3.ни.ца. Те всички са тра...м.ваи, досега не го ли разбрахте?

    13:50 14.03.2026