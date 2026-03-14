Емануела обяви голям концерт в "Арена 8888", който се разпродаде за 6 часа

Подобно на някои от най-известните си колеги и поп фолк певицата Емануела обяви, че ще изнесе голям концерт в Арена 8888. Събитието е насрочено за 18 ноември от 19:00 часа. Това обяви самата тя в клип в социалните мрежи, в който излиза златиста от кръг от разстопено злато.
Интересното е, звездата отбеляза абсолютен рекорд в бързината на продажбите и всички места бяха разпродадени за по-малко от шест часа след обявяването на концерта.
Така изпълнителката става поредното име от попфолк жанра, което ще направи мащабно шоу в залата. Само преди дни Азис също изнесе два концерта там – на 13 и 14 февруари, а Меди вече събра феновете си в залата на 8 март.
Предстоят и още концерти на популярни имена от жанра в същата огромна зала, която става любима на поп фолка. На сцената на „Арена 8888" ще се качат още Константин и Тони Стораро.
През декември миналата година в залата се проведоха цели четири концерта на Софи Маринова, а година по-рано Галена изнесе сензационното си шоу "Еуфория".
