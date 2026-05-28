Старост-нерадост: Музикалната легенда Алла Пугачова едва се движи, Галкин избяга в САЩ

28 Май, 2026 07:24 738 3

  • алла пугачова-
  • максим галкин-
  • здравословни проблеми

76-годишната Пугачова се бори със сериозни здравословни проблеми

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарната Алла Пугачова отново е в центъра на вниманието в световните медии. Според упорити слухове примата е останала сама в семейното им имение в Кипър, докато съпругът ѝ Максим Галкин е заминал отвъд океана с двете им деца – близнаците Лиза и Хари, пише marica.bg.

Докато 76-годишната Пугачова се бори със сериозни здравословни проблеми и вече трудно се придвижва, подпирайки се на скъп златен бастун, 49-годишният Галкин демонстрира съвсем различен живот. В Ню Йорк той е бил засечен да обикаля безгрижно улиците, да се разхожда из Сентръл Парк и да води децата им на спектакли по Бродуей.


Пугачова, Галкин и близнаците им, родени от сурогатна майка.

Близнаците, родени през 2013 г. чрез сурогатна майка, са 100% биологични наследници на Пугачова и Галкин. Историята им дълго време беше пазена в тайна – още преди повече от четвърт век певицата замразява свои яйцеклетки, което по-късно прави възможно раждането на близнаците. Самият Галкин признава, че двамата са работили с водещи специалисти по репродуктивна медицина, за да сбъднат мечтата си за деца.

Днес обаче семейната идилия изглежда сериозно разклатена. Според близки до двойката Пугачова не е придружила съпруга си заради влошеното си здраве и напредналата възраст, които не ѝ позволяват да издържи на динамичния ритъм на мегаполиса. В светските среди пък се говори, че комикът може би подготвя нов етап в живота си – далеч от Пугачова. Спекулира се, че той иска да затвори тази страница и да отвори нова – с по-млада жена до себе си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ааа

    4 1 Отговор
    Каква жена, бе - той е геей.

    07:26 28.05.2026

  • 2 До последно

    4 0 Отговор
    Парвеню до последно - златният бастун с какво е по-различен от дървения? В Подмосковието тая парвенЮтка имаше бутафорен английски замък с кули и 100 филипинки слугини.

    07:33 28.05.2026

  • 3 авантгард

    1 1 Отговор
    Ми то и Киркоров е.
    Объркани хора с объркан живот.

    07:34 28.05.2026