Адам Сандлър изложи жена си - появи се по анцуг на премиерата на филма "Служебен романс", в който тя участва (ВИДЕО)

28 Май, 2026 07:42

  • адам сандлър-
  • премиера-
  • служебен романс-
  • анцуг

Актьорът излезе с оранжев суитшърт, син спортен панталон и маратонки

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Адам Сандлър бе критикуван за неуважение към съпругата си Джаки, пише Daily Mail.

Адам Сандлър и съпругата му Джаки присъстваха на премиерата на мелодрамата „Служебен романс“, в която актрисата участва. Събитието се проведе на 26 май в Лос Анджелис.

Джаки Сандлър позира пред фотографите в черна, блестяща мини рокля с дълбоко деколте, чорапогащи и токчета. Актьорът излезе с оранжев суитшърт, син спортен панталон и маратонки. Интернет потребителите обаче не бяха впечатлени от външния вид на Сандлър.

„Значи наистина не можеше да носи риза и панталон? „Глупаво е“, „Мисля, че е едно да промотира собствените си проекти, но поне можеше да носи каки и поло риза за работата на жена си“, „Винаги изглежда сякаш току-що е навършил тринадесет и е открил кредитната карта на баща си“, „Да, толкова много се опитва да изглежда сякаш не го е грижа, но се оказва точно обратното“, написаха фенове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    8 0 Отговор
    Дреме му на Еврейският

    08:21 28.05.2026

  • 2 Тоя май

    3 2 Отговор
    е от Перник...

    08:33 28.05.2026

  • 3 мхм

    3 2 Отговор
    пак някой няма 7 клас, "анцунг" е правилно

    08:59 28.05.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Вече ще носи официални дрехи в раницата.

    09:28 28.05.2026