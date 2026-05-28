Адам Сандлър изложи жена си - появи се по анцуг на премиерата на филма "Служебен романс", в който тя участва (ВИДЕО)

Холивудският актьор Адам Сандлър бе критикуван за неуважение към съпругата си Джаки, пише Daily Mail.
Адам Сандлър и съпругата му Джаки присъстваха на премиерата на мелодрамата „Служебен романс“, в която актрисата участва. Събитието се проведе на 26 май в Лос Анджелис.
Джаки Сандлър позира пред фотографите в черна, блестяща мини рокля с дълбоко деколте, чорапогащи и токчета. Актьорът излезе с оранжев суитшърт, син спортен панталон и маратонки. Интернет потребителите обаче не бяха впечатлени от външния вид на Сандлър.
„Значи наистина не можеше да носи риза и панталон? „Глупаво е“, „Мисля, че е едно да промотира собствените си проекти, но поне можеше да носи каки и поло риза за работата на жена си“, „Винаги изглежда сякаш току-що е навършил тринадесет и е открил кредитната карта на баща си“, „Да, толкова много се опитва да изглежда сякаш не го е грижа, но се оказва точно обратното“, написаха фенове.
