Бронз за ансамбъла ни на Световната купа!

30 Март, 2026 06:02 980 3

  • арена 8888-
  • художествена гимнастика-
  • световна купа-
  • световната купа по художествена гимнастика

Възпитаничките на Весела Димитрова събраха сбор от 53.600 точки

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ансамбълът на България завоюва бронзов медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда в "Арена 8888" в София.

Нашите момичета София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова, които вчера поведоха в класирането след изпълненията с пет топки, днес допуснаха голяма грешка в композицията с три обръча и с два чифта бухалки и бяха оценени с 25.650 точки (12.900 трудност, 6.950 артистичност, 6.100 изпълнение, 0.30 наказание).

Така възпитаничките на Весела Димитрова събраха сбор от 53.600 точки (27.950 на пет топки и 25.650 на три обръча/два чифта бухалки) и заеха третата позиция.

Те се класират и за двата финала с първа оценка на топки и четвърта на обръчи и бухалки.

Шампион в многобоя стана отборът на Русия, който е под неутрален флаг, с 54.250 (26.750 топки и 27.500 обръчи/бухалки), а на второ място е Германия с 54.050 (27.050 и 27.000).

Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай е на четвърта позиция с 53.150 (26.600 и 26.550), а световният първенец Япония е шести с 48.600 (24.300 и 24.300).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Къде е Рейчъл....

    07:18 30.03.2026

  • 2 пресолена

    1 0 Отговор
    поздравления.

    07:40 30.03.2026

  • 3 имената говорят

    0 0 Отговор
    В имената им е закодирано: Сори, мама, еми....толкова като не пуснаха ансамбъл "Българе".

    09:08 30.03.2026

