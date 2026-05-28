Новини
Свят »
Франция »
Никола Саркози: Невинен съм!

Никола Саркози: Невинен съм!

28 Май, 2026 08:46 700 8

  • франция-
  • либия-
  • никола саркози-
  • муамар кадафи

Първият съд го оправда за корупция по технически причини, постановявайки, че като кандидат за президент той не притежава статут на "публична власт", ​​изискван от френския антикорупционен закон

Никола Саркози: Невинен съм! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бившият френски президент Никола Саркози настоя в сряда, че "не е предал доверието на френския народ" в последното си изявление пред Апелативния съд в Париж, който отново разглежда делото по твърдения, че покойният либийски лидер Муамар Кадафи тайно е финансирал успешната му президентска кампания през 2007 г., съобщава "Евронюз".

"Този ​​случай на предполагаемо либийско финансиране на моята кампания започна с лъжи и със заговор; той трябва да завърши с истина и прозрачност, добави той. Никога няма да мога да призная нещо, което не съм направил."

На 13 май прокуратурата поиска от тримата съдии, разглеждащи жалбата, да признаят Саркози за виновен в корупция, незаконно финансиране на кампания и укриване на присвояване на либийски публични средства - три обвинения, по които той беше оправдан на първия си процес.

Прокурорите нарекоха Саркози "подстрекател" на предполагаемата корупционна сделка, отивайки по-далеч от първия процес, където съдиите го бяха признали за виновен само за това, че е позволил на помощниците си да се обърнат към либийския режим от негово име.

Първият съд го оправда за корупция по технически причини, постановявайки, че като кандидат за президент той не притежава статут на "публична власт", ​​изискван от френския антикорупционен закон.

Бившият президент е изправен пред множество дела за корупция през последните години, но случаят с Либия носи най-тежката политическа и символична тежест, като се твърди, че чуждестранна диктатура е помогнала за идването на френски президент на власт.

Други членове на вътрешния кръг на Саркози, включително бившият началник на кабинета Клод Геан, бившият министър на вътрешните работи Брис Ортефьо, дългогодишният посредник на Саркози Александър Джури и касиерът на кампанията на Саркози през 2007 г. Ерик Вьорт, също са обвинени по делото.

Решението на апелативния съд е отложено и се очаква да бъде произнесено на 30 ноември.

Припомняме, че 71-годишният Саркози беше осъден през септември 2025 г. на пет години за престъпен заговор, с което стана първият бивш френски президент в съвременната история, който е бил в затвора.

Саркози беше освободен от затвора "Ла Санте" в Париж, след като излежа 20 дни. Той издаде по-късно книгата "Дневникът на един затворник".


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 3 Отговор
    "...Палачи детеее,баща ти е невинен"

    08:48 28.05.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Виновен политик НЯМА! Всички са невинни. Само в името на народа работят

    08:49 28.05.2026

  • 3 Летописец

    8 0 Отговор
    Всичко срещу Либия беше цирк , за да сложат англосаксонците ръка върху либийския петрол . А другите две водачки в алианса , Турция и Израел да разширят геостратегическото си присъствие в Либия - ще рече : аскерът им да нахлуе там .

    08:53 28.05.2026

  • 4 Няма невинен

    6 0 Отговор
    Всеки който се е набъркал в политиката.
    Така не разбрахме каква всъщност е истината за нашите медицински палавници.
    Сега дори козата Надежда Ничияси точи лига за президенството!

    08:59 28.05.2026

  • 5 Всички грешници са невинни

    4 0 Отговор
    Невинен си. Да, И Кадафи беше невинен дето ви даде пари, но го убиха без съд и присъда и убийците му са невинни.Радват се и до днес от откраднатото. И като е взел предвид всички тези факти Господ е измисил Смъртта ! Виновен или не виновен , Тя винаги идва на време.

    09:08 28.05.2026

  • 6 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    И Тръмп е невинен и хитлеряхю е невинен и Урсула е невинна. И макарон е невинен ,и бушовците са невинни и Клинтън и Обама ,ама заради тях бяха разрушени цели държави и избити милиони ,и още ще има ,света заприлича на цигански катун

    09:14 28.05.2026

  • 7 Сталин

    2 0 Отговор
    Няма такова нещо като невинен еврей,където има еврей - има корупция,където има корупция - има еврей

    09:19 28.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Нащо Коле Цолов е по-добър шофьор от Коле Саркози!🛴🛴🛴💋🥳🤣👍

    09:24 28.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания