Никола Саркози: Невинен съм!

Бившият френски президент Никола Саркози настоя в сряда, че "не е предал доверието на френския народ" в последното си изявление пред Апелативния съд в Париж, който отново разглежда делото по твърдения, че покойният либийски лидер Муамар Кадафи тайно е финансирал успешната му президентска кампания през 2007 г., съобщава "Евронюз".

"Този ​​случай на предполагаемо либийско финансиране на моята кампания започна с лъжи и със заговор; той трябва да завърши с истина и прозрачност, добави той. Никога няма да мога да призная нещо, което не съм направил."

На 13 май прокуратурата поиска от тримата съдии, разглеждащи жалбата, да признаят Саркози за виновен в корупция, незаконно финансиране на кампания и укриване на присвояване на либийски публични средства - три обвинения, по които той беше оправдан на първия си процес.

Прокурорите нарекоха Саркози "подстрекател" на предполагаемата корупционна сделка, отивайки по-далеч от първия процес, където съдиите го бяха признали за виновен само за това, че е позволил на помощниците си да се обърнат към либийския режим от негово име.

Първият съд го оправда за корупция по технически причини, постановявайки, че като кандидат за президент той не притежава статут на "публична власт", ​​изискван от френския антикорупционен закон.

Бившият президент е изправен пред множество дела за корупция през последните години, но случаят с Либия носи най-тежката политическа и символична тежест, като се твърди, че чуждестранна диктатура е помогнала за идването на френски президент на власт.

Други членове на вътрешния кръг на Саркози, включително бившият началник на кабинета Клод Геан, бившият министър на вътрешните работи Брис Ортефьо, дългогодишният посредник на Саркози Александър Джури и касиерът на кампанията на Саркози през 2007 г. Ерик Вьорт, също са обвинени по делото.

Решението на апелативния съд е отложено и се очаква да бъде произнесено на 30 ноември.

Припомняме, че 71-годишният Саркози беше осъден през септември 2025 г. на пет години за престъпен заговор, с което стана първият бивш френски президент в съвременната история, който е бил в затвора.

Саркози беше освободен от затвора "Ла Санте" в Париж, след като излежа 20 дни. Той издаде по-късно книгата "Дневникът на един затворник".