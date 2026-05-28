Като римски император: Тръмп готви "гладиаторски битки" на моравата в Белия дом

Строителството на временна арена за битки от Ultimate Fighting Championship (UFC) е в пълен ход на южната морава на Белия дом.

Тези битки в UFC са планирани да се проведат на 14 юни на територията на резиденцията на американските лидери в столицата на САЩ – за първи път в историята. Те ще бъдат насрочени да съвпаднат с 80-ия рожден ден на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп, както и с Деня на независимостта на САЩ, който се чества на 4 юли. Акцентът на вечерта ще бъде битка между шампиона на UFC в лека категория Илия Топурия от Испания и американеца Джъстин Гейджи. Освен това, още шест двойки бойци от UFC ще се сблъскат на ринга с изглед към паметника в чест на първия президент на САЩ Джордж Вашингтон - 169-метров обелиск на Националния булевард в столицата на САЩ.

Монтажът на металните конструкции на арената, извисяваща се над Белия дом, се извършва с помощта на поне два крана. Звукът от строителна техника може да се чуе ясно в залата за пресконференции на Белия дом. Височината на конструкциите надхвърля 30 метра. Това значително разширява зоната на строителните работи в Белия дом. Преди това тя обхващаше само частта от комплекса на президентската резиденция, където се строи нова голяма банкетна зала. Част от тази сграда, която ще има и голяма подземна секция, е планирана да се използва от службите за сигурност.

Тръмп по-рано заяви пред репортери, че временната арена на Южната морава ще включва 4500 места за гостите на вечерта. Боевете ще се излъчват и на живо на гигантски телевизионни екрани, инсталирани на елипсата пред южната фасада на Белия дом, извън периметъра му за сигурност.