"Прогресивна България": Министърът на финансите всяка година ще определя заплатите на депутатите. Няма да има повишение на три месеца

28 Май, 2026 08:26 1 097 21

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ПБ ще направи отстъпки на днешния дебат за правилника на парламента. Министърът на финансите всяка година ще определя заплатите на депутатите. Няма да има повишение на три месеца, разкри пред "Тази сутрин" по бТВ Стефан Белчев от "Прогресивна България".

"Ще има развитие по темата за депутатските заплати. Обсъждаме министърът на финансите да определя всяка година в закона за държавния бюджет заплатата на народните представители. С това предложение ще "заковем" заплатите в едно ниво."

Припомняме, че основната депутатска заплата е в размер на 4236 евро.

Продължават сметките в МФ, отворена е бюджетната процедура, за да видим буферите и какъв ще е бюджета.

Белчев разкри, че последните седмици вижда по-високи от обичайните промоции във веригите, не знам дали има връзка с новото управление, но има разлика.

„Парламентът в последните години беше повече шоу, отколкото място за съзидателни действия“, каза Белчев.

Той отрече твърденията на опозицията, че с промените управляващите се опитват да ограничат правото ѝ на изказвания.

„Не бих казал, че това е форма на смачкване. Целта е да се спрат шиканиранията и бавенето на работата“, обясни депутатът.

Белчев допусна, че преди окончателното приемане на правилника може да има отстъпки и промени след дебатите в пленарната зала. Депутатът коментира и подготвяните промени за възнагражденията на народните представители.

По думите му се обсъжда депутатските заплати вече да не бъдат автоматично обвързани със средната работна заплата.

„Предложението е народните представители да получават основно месечно възнаграждение в размер на 4326 евро“, обясни Белчев.

Той уточни, че заплатите ще могат да се променят само чрез Закона за държавния бюджет.

„С това предложение на практика заковаваме заплатите на едно ниво“, каза още той.

Управляващите подготвят и увеличение на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Според Белчев това не е увеличение на данъци, а „инвестиция в бъдещите пенсии“.

„По този начин подкрепяме НОИ, а това в бъдеще ще се отрази и на пенсиите на тези хора“, заяви депутатът.

Белчев коментира и подготвяните законови промени за засилване правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

Той добави, че има критики към идеята за „справедлива цена“, но според него пазарът не функционира нормално.

„Всеки, който отиде в магазина, вижда, че нещата не стоят по най-нормалния начин“, каза той.

По думите му вече се забелязва известно понижение на цените в част от търговските вериги.

„Не знам дали има връзка с предстоящите мерки, но определено има разлика“, допълни Белчев.

Депутатът потвърди, че Министерството на финансите продължава разчетите за нов държавен дълг.

„Таванът е фиксиран на 10 милиарда, но няма да се стигне до тази сума“, увери той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    11 7 Отговор
    викайте бангаранга и
    си яжте бананите, за
    които скачахте 96та

    08:29 28.05.2026

  • 2 Пич

    6 17 Отговор
    Дъртите комунисти
    Орязват парите за да крадат, не знаят друг начин
    Искат съдебната система за себе си, както всички досега
    Ще вземат неимоверен рекет от украинците, за да им оставят окупираната българска земя до Варна
    Стадото продължава да е инфантилно и дебилно, и да вкарва По затворите, да намалява заплати на депутати, и да пенсионира МВР...

    08:31 28.05.2026

  • 3 Без име

    13 7 Отговор
    Заплатата на депутатите трябва да е равна на минималната заплата и да си плащат пенсионните и здравни осигуровки! Тогава можем да очакваме, че в парламента ще влязат кадърни хора, които не са там, за да разчитат на депутатска заплата.

    08:31 28.05.2026

  • 4 Даа

    16 3 Отговор
    Правилно, абсолютно правилно решение на новото правителство! Така реално се замразяват заплатите на депутатите! А не както досега на всеки три месеца- увеличение! Още едно правилно решение! Стъпка по стъпка, трябва да се оправи кашата на предишните управляващи, но трябва да има и възмездие, след радикална промяна в съдебната система!!!

    Коментиран от #5, #8

    08:33 28.05.2026

  • 5 Сега

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    ще си ги увеличават веднъж годишно -- направо за 12 месеца напред, вместо да чакат на всеки 3 месеца :)

    08:38 28.05.2026

  • 6 Анонимен

    4 6 Отговор
    10 хиляди евро нали и още допълнителни добре че тук има малоумници вие регресите да си живеете в охолствохахахаха каква наглост

    08:40 28.05.2026

  • 7 Пешо

    7 1 Отговор
    А защо трябва да вземат заплати, нали работят на ползу роду,

    08:40 28.05.2026

  • 8 Анонимен

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    Кашата е на сегашните наивнико

    Коментиран от #12

    08:41 28.05.2026

  • 9 Хахахахах

    2 0 Отговор
    Депутати и министри вървят под 1 крило - Конституцията, по която всички са длъжни да работят. Всичко сме видели и чули, така, че бид ит.

    08:46 28.05.2026

  • 10 Любопитен

    3 7 Отговор
    Това е тотален абсурд, защото изпълнителната власт не може да се намесва в делата на законодателната и да контролира заплатите. Парламентът трябва сам да определя своите възнаграждения чрез гласуване в зала...

    08:49 28.05.2026

  • 11 Гост

    11 0 Отговор
    Стига с този мит за заплатата. Айде напишете колко струва един хрантутник на месечна база.... Заплата, представителни, пари за сътрудници, пътни, джобни и всички суми без значение как са кръстени....

    08:56 28.05.2026

  • 12 Ахааа

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Докато има такива наивни, макар и все по- малко оставащи фенове на ГЕРБ- ДПС, трудно ще се оправят нещата! Но, важното е, че мнозинството българи все пак са трезвен мислещи и твърдо против модела Пеевски-Борисов, който единствена алтернатива на Радев!!!

    Коментиран от #17

    09:00 28.05.2026

  • 13 Какво има да определя

    5 0 Отговор
    Сталин го е казал: най- високата заплата не по голяма от три тъти от най- ниската!
    И да се престане с поя позор съдии, прокурори и следователи да взимат повече от президента, плюс СБКО, пари за дрехи, боноси и какво ли не!
    Срамота!

    09:04 28.05.2026

  • 14 Роки

    3 0 Отговор
    Направо 20 хиляди евро. То с тия постоянни три месечни индексации все се чувства беден народния представител на Ганьо.

    09:04 28.05.2026

  • 15 Артилерист

    2 1 Отговор
    Все по-нормални и разумни предложения на новата власт. Хубаво е и че мнозинството не се котфронтира директно с опозицията в досегашния метод на атлантиците и сглобките им в стил "Така ще е, свиквайте!", а просто предлагат и си приемат решения, които връщат нормалността. 5000€ (слагам им и бонусите за прослужено време, квалификации и др) са прекалено много пари за бедна България, крепяща се финансово на заеми. Почти всички области критично се нуждаят от финансиране за да продължат да съществуват...

    09:07 28.05.2026

  • 16 смях в залата

    2 2 Отговор
    България е парламентарна република. Парламента избира правителство. Подчинения ще определя заплатата на началника си.

    Коментиран от #19

    09:07 28.05.2026

  • 17 Требе

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ахааа":

    Да си много спрел! Ама стой и гледай,с кого сменихте Пеевски и Борисов!

    09:11 28.05.2026

  • 18 Никакви добавки

    3 0 Отговор
    За участие в комисии, никакви безотчетни/ абе какво значи безотчетни?/ Да се ограничат командировките и екзотичните разходки по света.
    Ей ги на, унгарците! Без много, много приказки си намалиха заплатите! Само на по елна заплатка и тук!
    Защо се мълчи за брата на Назарян?

    09:11 28.05.2026

  • 19 Не така

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "смях в залата":

    След като началниците са нагли и крадливи значи се стига и до този момент.

    09:12 28.05.2026

  • 20 език мой - враг мой

    0 2 Отговор
    "Шиканиранията " може ли някой да ми го преведе ?

    Не увеличавали осигуровките, било инвестиция в бъдещето, в бъдещето ще останат само другоцветни, те ли гарантират моите пенсии?! или просто сега ви трябват парички...

    09:14 28.05.2026

  • 21 Тома

    2 0 Отговор
    Освен това заплатите на депутатите трябва да се направят почасово защото ги знаем колко работят

    09:19 28.05.2026

