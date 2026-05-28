"Прогресивна България": Министърът на финансите всяка година ще определя заплатите на депутатите. Няма да има повишение на три месеца

ПБ ще направи отстъпки на днешния дебат за правилника на парламента. Министърът на финансите всяка година ще определя заплатите на депутатите. Няма да има повишение на три месеца, разкри пред "Тази сутрин" по бТВ Стефан Белчев от "Прогресивна България".

"Ще има развитие по темата за депутатските заплати. Обсъждаме министърът на финансите да определя всяка година в закона за държавния бюджет заплатата на народните представители. С това предложение ще "заковем" заплатите в едно ниво."

Припомняме, че основната депутатска заплата е в размер на 4236 евро.

Продължават сметките в МФ, отворена е бюджетната процедура, за да видим буферите и какъв ще е бюджета.

Белчев разкри, че последните седмици вижда по-високи от обичайните промоции във веригите, не знам дали има връзка с новото управление, но има разлика.

„Парламентът в последните години беше повече шоу, отколкото място за съзидателни действия“, каза Белчев.

Той отрече твърденията на опозицията, че с промените управляващите се опитват да ограничат правото ѝ на изказвания.

„Не бих казал, че това е форма на смачкване. Целта е да се спрат шиканиранията и бавенето на работата“, обясни депутатът.

Белчев допусна, че преди окончателното приемане на правилника може да има отстъпки и промени след дебатите в пленарната зала. Депутатът коментира и подготвяните промени за възнагражденията на народните представители.

По думите му се обсъжда депутатските заплати вече да не бъдат автоматично обвързани със средната работна заплата.

„Предложението е народните представители да получават основно месечно възнаграждение в размер на 4326 евро“, обясни Белчев.

Той уточни, че заплатите ще могат да се променят само чрез Закона за държавния бюджет.

„С това предложение на практика заковаваме заплатите на едно ниво“, каза още той.

Управляващите подготвят и увеличение на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Според Белчев това не е увеличение на данъци, а „инвестиция в бъдещите пенсии“.

„По този начин подкрепяме НОИ, а това в бъдеще ще се отрази и на пенсиите на тези хора“, заяви депутатът.

Белчев коментира и подготвяните законови промени за засилване правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

Той добави, че има критики към идеята за „справедлива цена“, но според него пазарът не функционира нормално.

„Всеки, който отиде в магазина, вижда, че нещата не стоят по най-нормалния начин“, каза той.

По думите му вече се забелязва известно понижение на цените в част от търговските вериги.

„Не знам дали има връзка с предстоящите мерки, но определено има разлика“, допълни Белчев.

Депутатът потвърди, че Министерството на финансите продължава разчетите за нов държавен дълг.

„Таванът е фиксиран на 10 милиарда, но няма да се стигне до тази сума“, увери той.