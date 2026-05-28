"Прогресивна България": Министърът на финансите всяка година ще определя заплатите на депутатите. Няма да има повишение на три месеца

ПБ ще направи отстъпки на днешния дебат за правилника на парламента. Министърът на финансите всяка година ще определя заплатите на депутатите. Няма да има повишение на три месеца, разкри пред "Тази сутрин" по бТВ Стефан Белчев от "Прогресивна България".
"Ще има развитие по темата за депутатските заплати. Обсъждаме министърът на финансите да определя всяка година в закона за държавния бюджет заплатата на народните представители. С това предложение ще "заковем" заплатите в едно ниво."
Припомняме, че основната депутатска заплата е в размер на 4236 евро.
Продължават сметките в МФ, отворена е бюджетната процедура, за да видим буферите и какъв ще е бюджета.
Белчев разкри, че последните седмици вижда по-високи от обичайните промоции във веригите, не знам дали има връзка с новото управление, но има разлика.
„Парламентът в последните години беше повече шоу, отколкото място за съзидателни действия“, каза Белчев.
Той отрече твърденията на опозицията, че с промените управляващите се опитват да ограничат правото ѝ на изказвания.
„Не бих казал, че това е форма на смачкване. Целта е да се спрат шиканиранията и бавенето на работата“, обясни депутатът.
Белчев допусна, че преди окончателното приемане на правилника може да има отстъпки и промени след дебатите в пленарната зала. Депутатът коментира и подготвяните промени за възнагражденията на народните представители.
По думите му се обсъжда депутатските заплати вече да не бъдат автоматично обвързани със средната работна заплата.
„Предложението е народните представители да получават основно месечно възнаграждение в размер на 4326 евро“, обясни Белчев.
Той уточни, че заплатите ще могат да се променят само чрез Закона за държавния бюджет.
„С това предложение на практика заковаваме заплатите на едно ниво“, каза още той.
Управляващите подготвят и увеличение на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Според Белчев това не е увеличение на данъци, а „инвестиция в бъдещите пенсии“.
„По този начин подкрепяме НОИ, а това в бъдеще ще се отрази и на пенсиите на тези хора“, заяви депутатът.
Белчев коментира и подготвяните законови промени за засилване правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.
Той добави, че има критики към идеята за „справедлива цена“, но според него пазарът не функционира нормално.
„Всеки, който отиде в магазина, вижда, че нещата не стоят по най-нормалния начин“, каза той.
По думите му вече се забелязва известно понижение на цените в част от търговските вериги.
„Не знам дали има връзка с предстоящите мерки, но определено има разлика“, допълни Белчев.
Депутатът потвърди, че Министерството на финансите продължава разчетите за нов държавен дълг.
„Таванът е фиксиран на 10 милиарда, но няма да се стигне до тази сума“, увери той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
си яжте бананите, за
които скачахте 96та
08:29 28.05.2026
2 Пич
Орязват парите за да крадат, не знаят друг начин
Искат съдебната система за себе си, както всички досега
Ще вземат неимоверен рекет от украинците, за да им оставят окупираната българска земя до Варна
Стадото продължава да е инфантилно и дебилно, и да вкарва По затворите, да намалява заплати на депутати, и да пенсионира МВР...
08:31 28.05.2026
4 Даа
Коментиран от #5, #8
08:33 28.05.2026
5 Сега
До коментар #4 от "Даа":ще си ги увеличават веднъж годишно -- направо за 12 месеца напред, вместо да чакат на всеки 3 месеца :)
08:38 28.05.2026
8 Анонимен
До коментар #4 от "Даа":Кашата е на сегашните наивнико
Коментиран от #12
08:41 28.05.2026
12 Ахааа
До коментар #8 от "Анонимен":Докато има такива наивни, макар и все по- малко оставащи фенове на ГЕРБ- ДПС, трудно ще се оправят нещата! Но, важното е, че мнозинството българи все пак са трезвен мислещи и твърдо против модела Пеевски-Борисов, който единствена алтернатива на Радев!!!
Коментиран от #17
09:00 28.05.2026
13 Какво има да определя
И да се престане с поя позор съдии, прокурори и следователи да взимат повече от президента, плюс СБКО, пари за дрехи, боноси и какво ли не!
Срамота!
09:04 28.05.2026
16 смях в залата
Коментиран от #19
09:07 28.05.2026
17 Требе
До коментар #12 от "Ахааа":Да си много спрел! Ама стой и гледай,с кого сменихте Пеевски и Борисов!
09:11 28.05.2026
18 Никакви добавки
Ей ги на, унгарците! Без много, много приказки си намалиха заплатите! Само на по елна заплатка и тук!
Защо се мълчи за брата на Назарян?
09:11 28.05.2026
19 Не така
До коментар #16 от "смях в залата":След като началниците са нагли и крадливи значи се стига и до този момент.
09:12 28.05.2026
20 език мой - враг мой
Не увеличавали осигуровките, било инвестиция в бъдещето, в бъдещето ще останат само другоцветни, те ли гарантират моите пенсии?! или просто сега ви трябват парички...
09:14 28.05.2026
