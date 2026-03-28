Любен Дилов-син стана дядо за четвърти път

Любен Дилов-син се сдоби с четвърто внуче. Депутатът от ГЕРБ-СДС и лидер на движение "Гергьовден" се похвали във фейсбук, че малкият му син Павлин и съпругата му Лазара са станали родители на момиченце.

"Още една принцеса в двора на Дилови! Дядо за четвърти път, благодарение на Лазара и Павлин!", написа щастливият дядо Дилов в личния си профил.

Радостната вест събра хиляди щастливи реакции и стотици честитки, пожелавайки здраве и благополучие на младото семейство и новото им попълнение.