Ас на Лудогорец: Не е приятно, когато се сменят треньорите

28 Май, 2026 11:59 659 2

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Лудогорец завърши редовния сезон в efbet Лига на трето място и тепърва трябва да се бори за място в европейските клубни турнири.

Дали евентуален успех в баража с Локомотив Пловдив би превърнал сезона от кошмарен в просто лош, е трудно да предположим.

На фона на тягостната атмосфера в Разград през последните месеци и слабата игра на отбора, едно име сякаш до самия край успяваше да поддържа огъня в редиците на 14-кратния шампион на България.

Ивайло Чочев изпраща втората си най-резултатна година в кариерата си, вкарвайки забележителните 17 гола в efbet Лига и 21 във всички надпревари.

Звездата на разградчани коментира ситуацията в клуба и очакваната треньорска рокада. В момента Пер Матиас Хьогмо е в официален отпуск, но по всичко личи, че той вече е водил последния си мач за „орлите“.

„Никога не е приятно, когато в един отбор има смени. Независимо дали става дума за такива в треньорския щаб или на друго ниво. От първия ден свикваш с тези хора. Новият треньор нямаше възможност да работи с нас дълго време, само няколко дни. Опита се да промени някои неща тактически. Мисля, че те се получиха в мача с ЦСКА, но пак казвам, че и за нас футболистите не е приятно, когато се сменят треньорите. Всеки треньор има нови изисквания, нови идеи които“, сподели Чочев в интервю за DIEMA SPORT.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Чочев втора поредна година го избират за футболист на футболистите - избор на играчите. Но не може да спечели да е футболист на годината, а го заслужава много повече от други такива. Вкарва и важни голове.
    Дори по ПС мениджърски игри го водят модел ситизен (гражданин за пример). Дори заради характера му, трябва да гледат да го хванат после и като треньор на деца поне за начало.

    12:15 28.05.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Най-добре да се връща в ЦСКА 1948.

    12:15 28.05.2026

