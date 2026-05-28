Ас на Лудогорец: Не е приятно, когато се сменят треньорите

Отборът на Лудогорец завърши редовния сезон в efbet Лига на трето място и тепърва трябва да се бори за място в европейските клубни турнири.

Дали евентуален успех в баража с Локомотив Пловдив би превърнал сезона от кошмарен в просто лош, е трудно да предположим.

На фона на тягостната атмосфера в Разград през последните месеци и слабата игра на отбора, едно име сякаш до самия край успяваше да поддържа огъня в редиците на 14-кратния шампион на България.

Ивайло Чочев изпраща втората си най-резултатна година в кариерата си, вкарвайки забележителните 17 гола в efbet Лига и 21 във всички надпревари.

Звездата на разградчани коментира ситуацията в клуба и очакваната треньорска рокада. В момента Пер Матиас Хьогмо е в официален отпуск, но по всичко личи, че той вече е водил последния си мач за „орлите“.

„Никога не е приятно, когато в един отбор има смени. Независимо дали става дума за такива в треньорския щаб или на друго ниво. От първия ден свикваш с тези хора. Новият треньор нямаше възможност да работи с нас дълго време, само няколко дни. Опита се да промени някои неща тактически. Мисля, че те се получиха в мача с ЦСКА, но пак казвам, че и за нас футболистите не е приятно, когато се сменят треньорите. Всеки треньор има нови изисквания, нови идеи които“, сподели Чочев в интервю за DIEMA SPORT.