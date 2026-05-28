Хайди Клум разклати изкусителен бюст на бляскаво парти на престижна марка бельо (ВИДЕО)

Риби (20.02 - 20.03) Чувствителността ви е засилена и ви прави по-възприемчиви към настроенията около вас. Това може да бъде натоварващо, ако не поставите граници. Не всичко е ваше. Запазете вътрешното си спокойствие.

Водолей (21.01 - 19.02) Идея или ситуация може да се сблъска с реалността по по-рязък начин. Това може да създаде напрежение, но и да ви даде яснота. Не се вкопчвайте в първоначалната представа. Бъдете гъвкави.

Козирог (23.12 - 20.01) От вас може да се изисква повече търпение, отколкото сте готови да дадете. Развитието не следва първоначалния план. Не се опитвайте да го контролирате прекалено – оставете процеса да се разгърне.

Стрелец (23.11 - 22.12) Погледът ви се насочва към по-дълбоки въпроси, които не могат да бъдат подминати. Възможно е да се появи напрежение, ако се опитате да избягате от тях. Дайте си време да ги разберете. Това ще ви даде яснота.

Скорпион (24.10 - 22.11) Енергията на деня резонира силно с вас и ви насочва към вътрешна трансформация. Кулминацията настъпва и изисква внимание. Не я избягвайте – в това има освобождаване.

Везни (24.09 - 23.10) Сутрешната лекота отстъпва място на по-дълбоки и сериозни теми. Възможно е да се появи разминаване в очакванията. Не се опитвайте да угодите на всички. Бъдете честни със себе си.

Дева (24.08 - 23.09) Рутината може да бъде нарушена от ситуация, която изисква бърза реакция. Това може да ви извади от комфортната зона. Вместо да се стресирате, адаптирайте се. Така ще запазите контрол.

Лъв (24.07 - 23.08) Взаимоотношенията могат да бъдат по-напрегнати от обичайното и да изискват внимание. Неочакван момент може ще ви провокира да защитите позицията си.Изберете кога си струва. Спокойствието ще ви даде предимство.

Рак (22.06 - 23.07) Емоционалната дълбочина се засилва и ви прави по-чувствителни към всичко около вас. Това може да доведе до силна реакция, ако не внимавате. Не всичко трябва да бъде изразено веднага. Дайте си време да усетите ситуацията.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят започва леко, но бързо придобива по-сериозен оттенък. Неочакван обрат може да ви изненада и да изисква адаптация. Възможно е да се появи напрежение в комуникацията. Запазете спокойствие и ще намерите изход.

Телец (21.04 - 21.05) Смяната на ритъма ви кара да се вгледате по-дълбоко в отношенията си. Възможно е да се появи напрежение, което не може да бъде пренебрегнато. Не се опитвайте да го загладите на всяка цена. Честният поглед ще ви даде яснота.